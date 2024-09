FORBES POWER WOMEN’S SUMMIT: Žene trebaju biti i „bad bitch“ da bi postigle što žele

Američka poduzetnica Lisa Carmen Wang, koja je govorila na Forbes Power Women’s Summitu održanom u srijedu u Beogradu, smatra da žena mora imati mišljenje i glas, mora biti „bad bitch”, ali ne u negativnom smislu, da bi postigla ono što želi.

Lisa Carmen Wang je na Forbes Power Women’s Summitu govorila o tome kako je ispisala značajan put od ranih dana kao gimnastičarka u Kući slavnih SAD-a do hrabre investitorice i osnivačice kompanije Bad Bitch Empire. Njeno putovanje je svjedočanstvo o oslobađanju od okova društvenih očekivanja i redefiniranju vlastite vrijednosti po vlastitim pravilima.

Autorica je “The Bad Bitch Business Bible,” revolucionarne knjige koja potiče žene da se oslobode društvenog ispiranja mozga i preuzmu kontrolu nad svojim sudbinama.

Panel o ženama koje krše pravila i žele da se čuje njihov glas

„Veliki dio života sam provela kao dobra cura, ali shvatila sam brzo da biti dobra cura znači doći do vrata koja će ti se otvoriti za posao, ali kad treba doći do pozicije, onda morate biti ‘bad bitch’ – žena koja ima mišljenje, glas, koja ne prihvata nepoštovanje“, poručila je Lisa Carmen Wang na panelu o ženama koje krše pravila i žele da se čuje njihov glas (She for braking the rules) u razgovoru s urednicom Forbesa BiH Ikom Ferrer Gotić.

Lisa Carmen Wang je prepoznala da su obrasci poslušnosti, pristojnosti i savršenstva koje je slijedila bili štetni kako je odrastala. Ponašanje dobre djevojke pretvorilo se, kako je navela, u ugađanje ljudima, netraženje pomoći, izbjegavanje konflikta i stavljanje vlastitih potreba na posljednje mjesto.

Imala je, kako kaže, dobar posao na Wall Streetu, ali ga je odlučila napustiti jer je pomislila da može mnogo više postići ako je sama sebi šef.

Lisa Carmen Wang, Foto: Forbes/Marina Pupovac

“Ne smijete biti stidljive”

Rekla je da je bila jako stidljiva, često je išla u biblioteku i pronalazila prijatelje u likovima iz knjiga, „jer niko nije htio biti njen prijatelj“.

„Ne smijete biti stidljivi – ako ste CEO svog biznisa i ako ne govorite nikome o svom biznisu, niko neće govoriti o vama, nećete zaraditi novac. Morate reći nemam vremena biti stidljiva i šutljiva. Zašto se bojite govoriti? Da li se bojite šta će drugi ljudi reći o vama? Morate shvatiti da je vaš glas vrjedniji od glasa ostalih ljudi“, rekla je Lisa Carmen Wang.

Ona je rekla da ne želi biti kao muškarac, ne želi se oblačiti niti ponašati kao muškarac. „Zašto bih vodila biznis kao muškarac?“, pitala je.