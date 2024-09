FORBES POWER WOMEN’S SUMMIT: Jesu li žene u biznisu premalo samouvjerene

Žena u muškom svijetu neprekidno se uspinje stepenicama popločenim novim znanjima, novim hobijima, novim zaduženjima, volontiranjima, no te stepenice ne vode nigdje, osim do iscrpljivanja. Čini se kako je za silazak s tih stuba potrebno prihvatiti svoju vrijednost i pokazati samopouzdanje u poslovnom svijetu. Ipak, nije tako jednostavno, postoje kočnice, a jedna od najsnažnijih je sistemska promocija muškog vodstva

Šta je u korijenu dominacije muškaraca na liderskim pozicijama i šta je potrebno kako bi se žene jače nametnule te izašle na put prema pravoj ravnopravnosti spolova? Bio je to predmet rasprave na drugom panelu Forbes Power Women’s Summita koji se održava u srijedu u Beogradu.

“Zašto se samopouzdanje prodaje samo ženama? Zašto žene stalno stječu nova znanja, je li to zaista posljedica želje da ih steknu ili samo pokušaj da ostvare očekivanja koja društvo ima od njih? Osjećaj je to kao da se neprekidno penjete po stepenicama koje ne vode nigdje”, u svom je govoru istaknula sociologinja Maja Jovanović.

Sindrom varalice i žene

Kritizirala je društvo koje ženama kada se požale na loše uslove na poslu, neravnopravne plate, seksizam, ageizam, ponude rješenja self-help industrije koji se svode na to da “ako još malo više zapneš, radiš malo više, možda se uspiješ popeti do vrha stepenica”. Pokušava se pokazati da okruženje nije toksično, već da bi žene trebale poraditi na sebi.

Maja Jovanović na Forbes Power Women’s Summit, Foto: Forbes/Marina Pupavac

Zanemaruje se pritom problem sistemskog promoviranja muškog vodstva – od škole, crkve, medija, vršnjaka. Kalup koji već postoji lakše je slijediti, zaključila je Jovanović učestvujući na panel raspravi o tome kako se nositi sa sindromom varalice (eng. imposter syndrome) koji češće mori žene, no imaju ga i neki muškarci.

“Pokušavam raditi kao da se ne bojim”

Svaki dan kada dođe na posao i sjedne nasuprot samih muškaraca, Martina Silov, predsjednica CroAI udruge, pomisli kako ne pripada tu. Sindrom varalice njoj je svakodnevica, no pronašla je način kako da je taj osjećaj ne slama. Inspirirala ju je profesorica Fakulteta strojarstva i brodogradnje svojim pitanjem: Šta bih radila kada se ne bih bojala?

“Pokušavam raditi kao da se ne bojim. Volim pričati o tome i tražiti mentore”, kazala je Silov opisujući kako se ne libi nazvati nekoga i pitati kako riješiti problem s kojim se suočava. Muškarci na takve zamolbe da pomognu, međutim, puno lakše pristaju. Žene čekaju da se druga žena dokaže kako bi joj pomogli. To je pogrešno, dijelite znanja, apelirala je mlada tehnološka stručnjakinja koja je ispričala kako je odrasla u mjehuriću da su žene ravnopravne.

Sociologinja Maja Jovanović i Martina Silov, predsjednica CroAI udruge, Foto: Forbes/Marina Pupavac

To je puknulo kada se zaposlila i kada je vidjela da je se ne poziva na nogomet, na određene večere, pića i slično samo zato što nije muško. Bilo je to bolna spoznaja, ali doskočila je problemu igrajući padel, ispričala je simpatično kako je to sport u kojem svi mogu učestvovati te povukavši paralelu da timovi u kojima su podjednako zastupljeni muški i ženski članovi jako dobro funkcioniraju. “Žensku energiju muškarci nikada ne mogu donijeti na stol”, istaknula je govoreći o važnosti da se upravo takva energija upotrijebi u poslu, jer muškarci ne mogu razmišljati iz ženskog kuta.

I muškarci su nesigurni, ali to maskiraju

Ponudila je i objašnjenje zašto su muškarci samopouzdaniji. Naime, oni svoje samopouzdanje temelje na dosadašnjim postignućima, dok ga žene grade temeljem onoga što tek namjeravaju postići i činjenica da to još nisu dosegle, čini ih nezadovoljnima i nesigurnima.

Muškarci su također nesigurni, no oni to maskiraju. Pritom im pomaže što samo djeluju ne pokušavajući sve učiniti savršenim kao što to imaju tendenciju žene, komentirala je Sanja Stanimirović, generalna direktorica firme Testeral koja se bavi metalnim konstrukcijama.

Sanja Stanimirović, generalna direktorica firme Testeral, Foto: Forbes/Marina Pupavac

Ona je u branši u kojoj je gotovo 95 posto muškaraca i tu su vrlo očite razlike u stavovima i pristupu žena i muškaraca u poslu. Žene provjeravaju sitna slova u ugovorima, imaju snažniju emocionalnu inteligenciju, znaju čitati ljude i obraćaju pažnju na detalje. “Trebamo raditi zajedno, podržavati jedne druge, a ne imati dva tabora”, kazala je.

Istaknula je i kako je podrška muškaraca iznimno važna za uspjeh žena. “Ako želite jake žene, podržavajte ih”, upozorila je muškarce i ispričala kako je njen otac razlog što su ona i njena sestra tako uspješne poslovne žene danas u tipično muškoj industriji.

Forbes Power Women’s Summit, Foto: Forbes/Marina Pupavac

Autor: Nikolina Oršulić, Forbes Hrvatska