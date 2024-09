Ne smije da bude tabua u vezi ženskog reproduktivnog zdravlja, nauka pomaže u tome

Od žena se danas dosta očekuje i mnoge od njih ne žele da govore iskreno i razmijene iskustva o svojim problemima, a nauka je srećom posljednjih godina dala veliki doprinos da one na vrijeme prepoznaju neke od zdravstvenih problema, da ih adekvatno liječe i mijenjaju svoj stil života, poručile su danas učesnice panela čija je tema žensko reproduktivno zdravlje i brojni tabui u vezi s tim (She for her health. Are there taboos when we speak about women health?) u okviru prvog Forbes Power Women’s Summit-a.

Staša Stanković, rođena Beograđanka, koja se školovala na Oxfordu i Cambridgeu, gdje je i postala doktor nauka na polju reproduktivne genomske medicine i osnivačica startap kompanije OvartiX, govorila je o svom polju istraživanja i tome kako on doprinosi unapređenju ženskog reproduktivnog zdravlja.

U saradnji sa Cambridge univerzitetom, Staša radi na razvitku genetskog testa koji će moći da predvidi ulazak u menopauzu i tako omogući ženama da planiraju majčinstvo budući da je sve učestaliji trend odlaganje materinstva.

Goran Srdanov/Forbes Srbija

Kako je rekla, primijetila je da se o ženskom zdravlju ne zna i ne govori dovoljno sve do momenta kada žene uđu u menopauzu i da je važno da se pomogne ženama da se sa tim promjenama lakše nose.

Staša je prepoznata kao jedna od deset najboljih mladih naučnika u biomedicinskom sektoru u Velikoj Britaniji i uvrštena je među 11 naučnika sa najvećim utjecajem na inovacije u oblasti menopauze i ženskog zdravlja prema Forbes-u.

„Toga često nismo ni svjesne i veliki broj žena ulazi u ranu menopauzu, a najplodnije su recimo sa 26 godina, a onda dođe brzo do promjena“, rekla je Staša.

Kaže da zato ona i njen tim rade istraživanje koje obuhvata 500.000 žena o tome kako se zahvaljujući genetskim testovima može pomoći da znaju kada će ući u menopauzu.

Kako je slikovito i opisala „jajnici su na vrhuncu karijere kad imamo 28 ili 25 godina“, a menopauza se jednostavno ženama dešava.

Ona je navela da su do 1993. godine medicinska istraživanja i testiranja rađena prevashodno na muškarcima, a da je žensko zdravlje bilo tabu godinama.

Kako kaže, dosta toga se promijenilo, a tako i vrijeme kada žena ulazi u menopauzu. Nekada je to bilo u 50-im godinama, a sada ima žena koje ulaze već u 40-im, neke i prije.

S time se složila i Nikolina Lauc, suosnivačica i izvršna direktorica hrvatskog startapa GlycanAgea. Ona je navela da žene danas 10 do 15 godina ranije ulaze u menopauzu i da imaju različite simptome.

Goran Srdanov/Forbes Srbija

Nikolina je prošle godine proglašena najboljom osnivačicom startapa u Hrvatskoj, a osmislila je precizan test biološke dobi odnosno markere starenja koji mogu pokazati kakvo je nečije zdravlje kako bi znao da li da mijenja navike i stil života.

Kako je objasnila, prvi korak je utvrđivanje da je žena u menopauzi dijagnostičkim testovima, a onda personalizacija rješenja odnosno individulani pristup u daljem propisivanju terapije.

Ina Bulat, direktorica za jugoistočnu Evropu u kompaniji Merck, osvrnula se na to kako ova kompanija doprinosi poboljšanju zdravlja žena prevashodno i lakšem životu oboljelih.

Budući da je prije medicine radila i u mnogim drugim industrijama kaže da joj je drago da se ipak našla u onoj koja ima veze sa zdravljem i može da pomogne u poboljšanju zdravlja žena.

Goran Srdanov/Forbes Srbija

Ona je navela primjer da danas postoje lijekovi koji pomažu u liječenju problema tiroidne žlijezde koja znatno više pogađa žene, kao i multiple skleroze.

„Nauka je pomogla da živimo zdravo i ponosna sam što imamo napredne lijekove koji omogućavaju ženama da vode normalan život i da uz korištenje tih lijekova ostanu u drugom stanju ili vode sasvim nesmetano život tako da mogu da zaborave na bolest“, navela je Bulat.

Ukazala je na to da nauka nudi neka od rješenja kao što su zamrzavanje jajnih ćelija budući da se procenat uspješnosti kada je začeće u pitanju smanjuje sa godinama, ali da je proces starenja neminovan.

Milica Stevanović, HYL trener i life coach, rekla je da je period menopauze veoma izazovan period za svaku ženu i da je to vrijeme kada se suočavaju sa time da moraju da mijenjaju navike poput načina ishrane i vježbanja iako često ne vole promjene.

Goran Srdanov/Forbes Srbija

Ona je na skupu podijelila i sopstvena iskustva o tome da je u perimenopauzu ušla kada je imala 39 godina, a da toga nije bila svjesna iako je osjećala promjene od kojih je jedan od najizraženijih bila nesanica.

Na pitanje da li raste broj žena koje su o tome spremne da govore otvoreno i iskreno ona kaže da ne treba kriti menopauzu već naprotiv da žene treba više da pričaju o tome sa čime se suočavaju i „ne budu u otporu prema onome što im se dešava“.

Istakla je i da se danas od žena dosta očekuje.

„Danas jedna žena treba da bude uspješna, da gradi karijeru, rodi bar dvoje djece, bude posvećena porodici, kuha, sprema zdrave obroke i bude fantastična supruga i kćerka, da trenira, jede jabuke, da meditira…,i ta žena ima svega 24 sata za to, od čega osam mora da spava zbog tena i kada se vrati sa posla ima 6-7 sati da bi sve stigla i izvuče se iz začaranog kruga obaveza“, navela je ona.

Ukazala je da je jasno da će dvije žene od kojih jedna ima, a druga nema djecu donositi različite odluke u vezi toga kako će izgledati njihov dan i drugačije posložiti prioritete i potrebe.

„To je nešto što je promjenljivo i moramo svi da razumijemo da ako imamo malu djecu drugačije ćemo funkcionisati u poslovnom svijetu“, zaključila je ona.