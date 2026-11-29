Jedna od najvećih rafinerija nafte u svijetu trebalo bi da postane najveća kompanija na afričkim berzama, zahvaljujući dugo iščekivanoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica (IPO), koju je najbogatiji čovjek kontinenta predstavio kao „IPO za narod“.

Očekuje se da će trgovanje dionicama kompanije Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE, koju je osnovao nigerijski milijarder Aliko Dangote, početi 1. decembra u Lagosu, nakon dobijanja regulatornog odobrenja, prema izvještajima više medija. Portparol rafinerije Dangote nije odgovorio na zahtjev CNBC-ja za komentar.

Potražnja za dionicama u okviru inicijalne javne ponude manjinskog udjela u rafineriji navodno je znatno premašila ponudu, a za kupovinu dionica prijavili su se investitori iz 120 zemalja, uključujući svih 54 afričke države, saopštila je kompanija. Dionice su ponuđene po cijeni od 525 naira (0,39 dolara).

Prema proračunima Reutersa, procijenjena tržišna vrijednost rafinerije Dangote na osnovu ponuđene cijene i ukupnog broja registrovanih dionuca iznosi oko 47 milijardi dolara. Time bi ovo postalo najveće berzansko listiranje u historiji Afrike.

Rafinerija sa sjedištem u Lagosu smatra se draguljem nigerijske energetske industrije, imajući u vidu njenu ulogu u transformaciji tržišta goriva te naftom bogate zemlje, otkako je počela s radom 2024. godine.

„Uz minimalnu kupovinu od svega deset dioonica, ponuda je osmišljena tako da običnim Nigerijcima i građanima drugih afričkih zemalja pruži priliku da postanu suvlasnici rafinerije“, rekao je Aliko Dangote prilikom pokretanja inicijalne javne ponude početkom septembra.

„IPO nije zamišljen samo kao način prikupljanja kapitala, već i kao prilika da radnici, preduzetnici i obični građani Nigerije učestvuju u budućem rastu rafinerije“, dodao je.

Predsjednik i glavni izvršni direktor Dangote grupe, Foto: REUTERS/Thomas Mukoya

Rafinerija vrijedna 20 milijardi dolara

Izgrađena za oko 20 milijardi dolara, rafinerija Dangote danas je jedna od najvećih u svijetu, s kapacitetom prerade sirove nafte od 650.000 do 700.000 barela dnevno.

Posljednjih mjeseci postala je ključni dobavljač avionskog goriva, jer se kupci okreću zapadnoj Africi usljed poremećaja u snabdijevanju s Bliskog istoka izazvanih ratom u Iranu.

„U teoriji, to je situacija u kojoj svi dobijaju“, rekao je za CNBC u telefonskom razgovoru Cyril Widdershoven, analitičar za pomorstvo, energetiku i geopolitiku u kompaniji Blue Water Strategy.

Rafinerija Dangote učvrstila je reputaciju jednog od ključnih postrojenja u atlantskom basenu, usljed naglog rasta globalne potražnje za naftnim derivatima, kazao je Widdershoven.

Kompanija namjerava da do 2029. godine udvostruči kapacitet prerade na 1,4 miliona barela dnevno, što bi moglo dodatno ojačati njenu konkurentnost na globalnim tržištima.

Međutim, uprkos značaju rafinerije za nigerijsku ekonomiju, i dalje postoje nedoumice u pogledu opravdanosti ulaganja u njene dionice, rekao je Widdershoven, ukazujući na troškove izgradnje, kašnjenja u puštanju postrojenja u rad i mogućnost da novi kapaciteti počnu s radom uz niže profitne marže.

„Trenutno je to kao sa kompanijama Anthropic ili Nvidia – kupujete na talasu euforije“, kazao je Widdershoven.

„Izuzetno uspješna godina“

Rafinerija Dangote imala je „izuzetno uspješnu godinu“, rekao je za CNBC u telefonskom razgovoru Mick Strautmann, tržišni analitičar kompanije Vortexa.

Prema podacima te kompanije, količina naftnih derivata koje je Dangote od januara do oktobra otpremao pomorskim putem iznosila je oko 400.000 barela dnevno, što je približno 50 posto više nego u istom periodu prošle godine.

Međutim, tokom prve tri sedmice novembra količina naftnih derivata otpremljenih iz rafinerije dostigla je rekordnih 575.000 barela dnevno, premašivši prethodni rekord iz oktobra od 550.000 barela dnevno, kazao je Strautmann.

„Rafinerija je uspjela da poveća proizvodnju na zaista spektakularan način i tržištu obezbijedi velike količine tih proizvoda u uslovima izuzetno visokih cijena“, dodao je.

„To je jedno od rijetkih postrojenja koje značajno povećava ponudu goriva u atlantskom basenu, istovremeno smanjujući zavisnost zapadne Afrike od uvoza iz drugih regiona, posebno od uvoza benzina iz Evrope“, rekao je on.

David Omojomolo, ekonomista kompanije Capital Economics specijalizovan za afrička tržišta u razvoju, kazao je da je predstojeća inicijalna javna ponuda dionica rafinerije Dangote privukla globalnu pažnju jer se to postrojenje smatra rijetkim primjerom uspješne industrijske politike na afričkom kontinentu.

„To je pozitivna priča, koja uliva i optimizam“, rekao je Omojomolo za CNBC.

„Ne želim da rizikujem s tvrdnjom da je ovog puta drugačije… ali čini se da zaista postoji veliko uzbuđenje. Pitanje je hoće li to podstaći i druge, recimo, milijardere iz industrijskog sektora da svoje riječi potkrijepe konkretnim ulaganjima koja bi doprinijela industrijalizaciji regiona“, dodao je.

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