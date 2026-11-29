Hakeri su provalili u računarske sisteme Cloud One Ratnog vazduhoplovstva, navodi se u novom izvještaju koji se nadovezuje na niz drugih cyber napada i tehničkih kvarova, čime se postavlja pitanje sposobnosti ljudi da kontrolišu tehnologiju koja se ubrzano razvija.

Ključne činjenice

Do proboja je došlo tokom nadogradnje sistema i otkriven je negdje tokom proteklih nekoliko sedmica, izvijestio je Reuters , pozivajući se na tri neimenovana izvora.

Hakeri su navodno došli do kontrolnog sistema koji se koristi za praćenje statusa vojnih aviona ili rezervnih dijelova, prema Reutersu, iako nije jasno da li su ga zapravo koristili.

Identitet navodnih hakera nije objavljen, a nije jasno ni obim napada, niti da li su ukradene neke informacije.

Sistem Cloud One Ratnog vazduhoplovstva je interno IT središte za glavne tehnološke sisteme koje pokreću Microsoft, Amazon, Oracle i Alphabet, uključujući odbrambeni radar i Integrisani sistem borbene municije za ratno područje, koji se koristi za praćenje bombi i raketa u više od 200 objekata Ratnog vazduhoplovstva širom svijeta, izvijestio je Reuters.

Prema Reutersu, napad je, između ostalog, spriječio Ratno vazduhoplovstvo da ažurira neke aplikacije koje rade na Cloud One-u, oduzeo administratorska prava nekim korisnicima i pauzirao migraciju nekih drugih aplikacija na Cloud One.

Zračne snage su u izjavi za Reuters saopštile da “ne komentarišu sigurnosno stanje, ranjivosti ili operativni status određenih mreža i sistema”.

Ključna pozadina

Prijavljeni hakerski napad na Ratno vazduhoplovstvo dolazi nekoliko dana nakon što je New York Times izvijestio o propustu u syber sigurnosti u Uredu direktora Nacionalne obavještajne službe i CIA-i. Agencije su navodno otkrile upade u svoje neklasificirane baze podataka otvorenog koda, koje se sastoje od javno dostupnih informacija i analiziraju se radi otkrivanja obavještajnih uvida. Više drugih vladinih agencija je nedavno napadnuto od strane hakera, usred povećane zabrinutosti zbog brzog razvoja i moći umjetne inteligencije, koja može pomoći zlonamjernim akterima u identificiranju i iskorištavanju ranjivosti u tehnologiji. CNN je prošle sedmice izvijestio da su hakeri po drugi put u posljednjih nekoliko mjeseci provalili u Nacionalni centar za informacije o kriminalu FBI-a. Ministarstvo poljoprivrede također je nedavno otkrilo upad u svoj sistem koji se koristi za plaćanje poljoprivrednicima, izvijestio je NextGov.

Ko je još pogođen

Odvojeno od potvrđenih hakerskih incidenata, nekoliko drugih vladinih agencija i velikih kompanija pogođeno je tehnološkim prekidima tokom nekoliko dana ranije ovog mjeseca, iako su vladini zvaničnici tvrdili da nema dokaza da su ih uzrokovali zlonamjerni akteri. Federalna uprava za avijaciju (FAA) prizemljila je sve avione na pet sati 13. novembra zbog telekomunikacijskog prekida za koji su zvaničnici rekli da je uzrokovan rutinskim ažuriranjem sistema. Nacionalna uprava za sigurnost (FAA), Microsoft i nekoliko velikih banaka također su prijavili prekide u roku od nekoliko dana od prekida FAA.

Sara Dorn, Forbes