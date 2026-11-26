Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang navodno je upravnom odboru kompanije priznao dodatne vanbračne afere prije nego što je vraćen na funkciju, objavio je Wall Street Journal (WSJ). To je dodatno podstaklo spekulacije da bi se Huang i njegova supruga Lori Huang mogli razvesti, pri čemu bi ona potencijalno mogla dobiti desetine milijardi dolara. Tačan iznos, međutim, ostaje neizvjestan.

Forbes procjenjuje Huangovo bogatstvo na približno 143,8 milijardi dolara, prema stanju na zatvaranju berze u ponedjeljak, što ga čini 13. najbogatijim čovjekom u svijetu.

Njegovo bogatstvo poraslo je u ponedjeljak više od 30 posto, nakon što je skandal zbog vanbračnih afera prethodno izbrisao više od četvrtine njegove imovine i izbacio ga sa liste deset najbogatijih ljudi svijeta.

Izvršni direktor Nvidije podnio je ostavku, a zatim je vraćen na funkciju, nakon što je početkom novembra u saopštenju zaposlenima priznao da je „bio nevjeran supruzi“.

Priznanje je uslijedilo nakon medijskih navoda da je imao aferu sa kineskom državljankom Alice Huang, za koju se sumnja da je špijunka. Kasniji izvještaji naveli su da je imao vanbračne veze i sa dvije zaposlene u Nvidiji.

Prije nego što je vraćen na funkciju, Huang je upravnom odboru otkrio „dodatne afere“, objavio je WSJ, pozivajući se na anonimne izvore.

Uprkos tome, upravni odbor jednoglasno je odlučio da ga vrati na posao jer je „pokazao iskreno kajanje zbog svog ponašanja“.

Huang je u braku sa suprugom Lori od sredine osamdesetih godina prošlog vijeka. Upoznali su se kao studenti Državnog univerziteta Oregon, mnogo prije nego što je osnovao Nvidiju.

Izvršni direktor ranije je izjavio da je Lori „bila dio Nvidije na svakom koraku njenog razvoja“.

Nije poznato da li su supružnici potpisali predbračni ili naknadni bračni ugovor kojim bi bilo određeno da se dio njihove imovine smatra zasebnom svojinom.

Međutim, izgleda da Huangov vlasnički udio u Nvidiji makar djelimično pripada i njegovoj supruzi.

Prema Nvidijinoj dokumentaciji za dioničare iz 2026. godine, većina dionica kompanije koje se pripisuju Jensenu nalazi se u trastovima u kojima su oba supružnika zajednički povjerenici, zbog čega se može smatrati da imaju zajedničko pravo na ekonomsku korist od tih dionica.

Kalifornija je američka savezna država koja primjenjuje režim zajedničke bračne imovine. To znači da se imovina stečena tokom braka, uključujući Huangov udio u Nvidiji i prihode ostvarene od kompanije, u slučaju razvoda po pravilu dijeli na jednake djelove, osim ako je izričito utvrđeno da predstavlja zasebnu imovinu jednog supružnika.

To znači da bi Lori Huang, ukoliko dođe do razvoda, mogla imati pravo na polovinu suprugovog bogatstva, odnosno potencijalno najmanje 70 milijardi dolara, zavisno od kretanja cijene dionica Nvidije.

Ipak, tačan iznos zavisio bi od eventualnih ugovora koje su supružnici potpisali i od toga da li bi Jensen Huang mogao dokazati da određena imovina pripada isključivo njemu.

Huang posjeduje više od 3,5 posto Nvidije

Jensen Huang ima vlasnički udio veći od 3,5 posto u Nvidiji, što ga čini najvećim pojedinačnim dioničarom kompanije.

Taj udio mogao bi postati predmet podjele imovine u slučaju eventualnog razvoda.

Još nije poznato da li će doći do razvoda

Lori i Jensen Huang, Foto: Shutterstock

Nije poznato da li će se supružnici uopšte razvesti.

Huang se u saopštenju od 8. novembra izvinio supruzi zbog nevjerstva, navodeći da su njegovi postupci „povrijedili nju i našu djecu“ i da „preuzima punu odgovornost za ono što je uradio i bol koji je prouzrokovao“.

Supruzi i porodici poručio je da zna da „izvinjenje ne može poništiti ono što je uradio“, dodajući da se nada da će se „naša porodica oporaviti i da ću vremenom uspjeti ponovo da zaslužim vaše povjerenje“.

Lori Huang se dosad nije javno oglašavala o vanbračnim aferama svog supruga, niti je nagovijestila da li namjerava da ostane u braku.

Supruga mu godinama vodi finansije

Jensen Huang nedavno je rekao kolegama da je njegova supruga „učinila sve za njega, uključujući potpisivanje dokumentacije i upravljanje njihovim finansijama“, objavio je WSJ.

U šali je dodao da „ne zna ni sopstvenu adresu niti plaća bilo koji od svojih računa“.

To bi moglo ukazivati na to da je veliki dio njihove imovine u zajedničkom vlasništvu.

Kako bi se eventualni razvod Huanga uporedio sa razvodima drugih milijardera?

Ako bi Lori Huang zaista dobila polovinu suprugovog bogatstva, nagodba bi mogla premašiti vrijednost nekih od najvećih razvoda milijardera posljednjih godina.

Bivša supruga Jeffa Bezos, MacKenzie Scott, dobila je nakon razvoda vlasnički udio u Amazonu koji je tada vrijedio približno 36 milijardi dolara.

Potpuni detalji sporazuma o razvodu Billa Gatesa i Melinde French Gates iz 2021. godine i dalje nisu poznati.

Međutim, Melinda je od bivšeg supruga dobila milijarde dolara, uključujući najmanje 12,5 milijardi dolara koje je Gates izdvojio za njene lične filantropske aktivnosti, kao i dionice vrijedne više milijardi dolara koje joj je prenio tokom godina nakon razvoda.

Šta se smatra zajedničkom bračnom imovinom?

Prema propisima Kalifornije, zajednička bračna imovina koja podliježe podjeli prilikom razvoda obuhvata ono što supružnici zajedno posjeduju ili duguju tokom braka.

To uključuje sve što je zarađeno tokom braka, kao i sve što je kupljeno novcem zarađenim u tom periodu.

U zajedničku imovinu mogu spadati dionice, nekretnine, prihodi, penzioni računi, vlasnički udjeli u kompanijama i lična imovina.

Obuhvaćeni su i dugovi nastali tokom braka.

Određena imovina može se smatrati zasebnom ako je stečena prije sklapanja braka ili nakon razdvajanja supružnika, kao i ako je namijenjena isključivo jednoj osobi, na primjer kroz nasljedstvo ili poklon.

Predbračnim ili naknadnim bračnim ugovorom supružnici takođe mogu odrediti koja imovina neće biti tretirana kao zajednička i neće podlijegati podjeli u slučaju razvoda.

Alison Durkee, Forbes

Jensen Huang Reportedly Disclosed More Affairs—Billionaire’s Wife Could Get Half Their $144 Billion Fortune In A Divorce