Od veličanstvenih palata Đenove i muzike na otvorenom, preko umjetničke četvrti Lozane, do kreativne scene Liepāje, ovih 10 evropskih gradova pretvaraju kulturu u pravi razlog za putovanje.

Nezaboravan odmor podrazumijeva mnogo više od obilaska muzeja i galerija. To može biti odlazak u operu, nakon čega slijedi večera u lokalnoj tradicionalnoj gostionici. Ili izložba savremene umjetnosti u historijskoj palati ili koncert na obali koji gradu daje poseban život.

Organizacija European Best Destinations ocjenjivala je gradove na osnovu njihovog historijskog naslijeđa, muzeja i galerija. Također i izvođačkih umjetnosti, kulturnih događaja, savremenog stvaralaštva, javnih prostora i atraktivnosti za kraća putovanja.

O ukupno 98 destinacija koje su ušle u uži izbor, glasalo je 11.671 putnika iz 119 zemalja. Za najbolju kulturnu destinaciju Evrope za 2027. godinu izabrana je Đenova u Italiji.

Đenova, Foto: Shutterstock/Sean Pavone

1. Đenova, Italija



Đenova je zasluženo osvojila prvo mjesto zahvaljujući izuzetno bogatoj kulturnoj ponudi. Ona obuhvata veličanstvene historijske palate, značajne umjetničke zbirke, pomorske muzeje, operu, pozorište, kao i raznovrstan program savremene muzike i festivala.

Duž ulice Via Garibaldi nalaze se palate Palazzo Rosso, Palazzo Bianco i Palazzo Tursi, koje zajedno čine muzejski kompleks Musei di Strada Nuova. U njihovim historijskim ambijentima izložene su brojne slike i predmeti primijenjene umjetnosti.

U palati Palazzo Ducale, do 2. maja 2027. godine, održava se izložba Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne: 200 godina umjetnosti iz Scharfove kolekcije. Ona po prvi put u Italiju donosi više od 140 umjetničkih djela iz značajne privatne kolekcije iz Njemačke.

Među ostalim kulturnim znamenitostima izdvajaju se Palazzo Reale, Palazzo Spinola, Muzej savremene umjetnosti Villa Croce i Muzej orijentalne umjetnosti Edoarda Chiossonea.

Kulturna ponuda grada obuhvata i bogato pomorsko naslijeđe i izvođačke umjetnosti. Pomorski muzej Galata istražuje historiju Đenove kao pomorske sile. Nacionalni muzej italijanske emigracije predstavlja priče Italijana koji su se naselili širom svijeta.

Teatro Carlo Felice domaćin je operskih predstava i simfonijskih koncerata. Teatro Nazionale di Genova nudi pozorišne predstave i savremene izvođačke programe.

Đenova posebno njeguje muzičku tradiciju, pa se tokom cijele godine održavaju brojni festivali. Među njima se izdvajaju ljetna manifestacija Estate Spettacolo u kompleksu Porto Antico, festival klasične muzike Ottobre Paganini i Festival Musicale del Mediterraneo, posvećen muzici svijeta.

Gdje odsjesti: Palazzo Durazzo Suites nalazi se u obnovljenoj historijskoj palati. Gostima nudi autentične freske, antikvitete i savremeni italijanski dizajn. 2. Málaga, Španija Málaga ima bogatu kulturnu historiju, u kojoj se prepliću rimsko, mavarsko i savremeno špansko naslijeđe. U starom gradskom jezgru nalazi se tvrđava Alcazaba iz 11. vijeka, sa koje se pruža pogled na izuzetno dobro očuvani rimski amfiteatar.

Zidine tvrđave Malaga, Foto: Shutterstock/saiko3p

2. Malaga, Španija

Malaga ima bogatu kulturnu historiju, u kojoj se prepliću rimsko, mavarsko i savremeno špansko naslijeđe. U starom gradskom jezgru nalazi se tvrđava Alkazaba iz 11. vijeka, sa koje se pruža pogled na izuzetno dobro očuvani rimski amfiteatar.

Veza grada sa Pablom Picassom može se istražiti kroz obilazak njegove rodne kuće i Muzeja Picasso Málaga, u kojem su izložena djela ovog velikog umjetnika.

Kulturna ponuda Málage obuhvata i živu scenu savremene umjetnosti, brojne muzeje i galerije, kao i historijsku arhitekturu. Restorani i plaže dodatno doprinose njenoj privlačnosti kao destinacije za vikend-odmor na obali španske Andaluzije.

Gdje odsjesti: Hotel sa pet zvjezdica ME Málaga, smješten u historijskom centru, u blizini tvrđave Alcazaba, Rimskog pozorišta i Muzeja Picasso, odličan je izbor za boravak.

Beč, Foto: Shutterstock/Arkadija

3. Beč, Austrija

Kulturna privlačnost Beča ogleda se u njegovom bogatom umjetničkom naslijeđu, muzičkoj tradiciji i raskošnoj carskoj arhitekturi. Nekadašnja prijestolnica Habsburške monarhije neraskidivo je povezana sa kompozitorima poput Mozarta, Beethovena i Schuberta. Njene koncertne dvorane i čuvena Bečka državna opera privlače publiku iz cijelog svijeta.

Historijski centar grada, koji se nalazi na UNESCO listi svjetske baštine. Objedinjuje barokne palate, veličanstvene muzeje i reprezentativnu ulicu Ringstraße izgrađenu u 19. vijeku.

Umjetničke zbirke Beča podjednako su impresivne. U palati Belvedere izložena je čuvena Klimtova slika Poljubac, uz djela Egona Schielea i Oskara Kokoschke. Muzej Leopold posvećen je austrijskom modernizmu, dok je Muzej historije umjetnosti poznat po izuzetnoj kolekciji starih majstora, među kojima su i slike Pietera Bruegela Starijeg.

Muzej Albertina upotpunjuje ovu bogatu ponudu djelima Dürera, Moneta i Picassa, kao i obimnom kolekcijom crteža i grafika.

Gdje odsjesti: Grand Ferdinand, smješten u čuvenoj bečkoj ulici Ringstraße, odlikuje se elegantno uređenim enterijerima. Ima nekoliko restorana i bazen na krovu hotela, sa kojeg se pruža pogled na Beč.

Pariz, Foto: Shutterstock/Neirfy

4. Pariz, Francuska

Kao jedna od najznačajnijih svjetskih kulturnih prijestolnica, Pariz se može pohvaliti izuzetnom koncentracijom muzeja, galerija, historijskih građevina i institucija izvođačkih umjetnosti.

Louvre, Muzej Orsay i Centar Pompidou koji je trenutno zatvoren zbog renoviranja, čuvaju bogate kolekcije koje obuhvataju sve – od klasičnih remek-djela do moderne i savremene umjetnosti. Muzej Rodin i Fondacija Louis Vuitton posvećeni su skulpturi i savremenoj umjetnosti.

Pariska scena izvođačkih umjetnosti podjednako je raznovrsna – od raskošne Opere Garnier i historijskih pozorišta do čuvenog kabarea Moulin Rouge u četvrti Pigalle, poznatog po legendarnim kan-kan nastupima.

Katedrala Notre-Dame, nezavisne galerije, kao i bogat program izložbi, modnih događaja, filmskih projekcija i muzičkih manifestacija dodatno učvršćuju status Pariza kao jedne od najprivlačnijih kulturnih destinacija na svijetu.

Gdje odsjesti: Butik hotel Maison Barrière Vendôme nalazi se na izuzetnoj lokaciji, između trga Vendôme i vrta Tuileries. Na svega nekoliko koraka od hotela nalaze se Muzej Orangerie, u kojem su izložene monumentalne Monetove slike iz ciklusa Lokvanji, i muzej fotografije Jeu de Paume.

Zagreb, Foto: Shutterstock/Kiril Neježmakov

5. Zagreb, Hrvatska

Zagreb nudi jedinstven spoj srednjoevropskog naslijeđa, historijske arhitekture i savremenog stvaralaštva. U njegovom Gornjem gradu nalaze se srednjovjekovne ulice, crkva Svetog Marka i Hrvatski sabor.

Gradski muzeji obuhvataju raznovrsne postavke – od neobičnog Muzeja prekinutih veza do Muzeja savremene umjetnosti.

Hrvatsko narodno kazalište, sa svojom upečatljivom neobaroknom fasadom, predstavlja jedno od središta zagrebačke pozorišne i muzičke scene. Kulturnu ponudu grada dodatno upotpunjuju brojne galerije, nezavisna pozorišta, kao i bogat program muzičkih događaja i festivala.

Gdje odsjesti: Hotel sa pet zvjezdica Esplanade Zagreb Hotel spaja eleganciju art decoa iz dvadesetih godina prošlog vijeka sa savremenim komforom.

Madrid, Foto: Shutterstock/Bahdanovič Alena

6. Madrid, Španija

Madridski Zlatni trougao umjetnosti objedinjuje tri izuzetna muzeja: Muzej Prado, u kojem se čuvaju remek-djela Velázqueza i Goye; Muzej kraljice Sofije čija je najpoznatija atrakcija Picassova slika Guernica i Muzej Thyssen-Bornemisza, sa umjetničkim djelima koja obuhvataju više vijekova evropske umjetnosti.

U parku Retiro nalazi se Kristalna palata, građevina od stakla i željeza inspirisana istoimenom londonskom palatom, koja danas služi kao izložbeni prostor za savremenu umjetnost Muzeja Reina Sofía.

Kraljevska palata, historijska pozorišta i umjetnički centar Matadero Madrid dodatno obogaćuju kulturnu ponudu španske prijestolnice. Posebnu atmosferu gradu daju i brojni lokali u kojima se izvodi flamenko, muzički festivali i čuvena književna četvrt.

Gdje odsjesti: Hotel sa pet zvjezdica The Principal Madrid unosi dozu nenametljivog luksuza u sam centar grada, nedaleko od ulice Gran Vía. Odlikuju ga elegantno uređeni enterijeri i prostrana terasa na krovu, sa koje se pruža pogled na Madrid.

Pogled na historijsku gotičku katedralu, krovove Starog grada i Ženevsko jezero u Lozani, Foto: Shutterstock/Boris Stroujko

7. Lozana, Švicarska

Lozana je svoju umjetničku ponudu obogatila kompleksom Plateforme 10, smještenim u neposrednoj blizini željezničke stanice, koji na jednom mjestu objedinjuje likovnu umjetnost, fotografiju i savremeni dizajn. Ovaj namjenski izgrađen umjetnički kvart obuhvata tri muzeja, od kojih svaki nudi drugačiji pogled na umjetnost.

Kantonalni muzej lijepih umjetnosti (Musée cantonal des Beaux-Arts – MCBA) predstavlja švicarsku i međunarodnu umjetnost, Photo Elysée posvećen je fotografiji, dok se poseban muzej bavi savremenim dizajnom i primijenjenom umjetnošću.

Posebnu pažnju privlači i arhitektura kompleksa, čiji su autori španski arhitektonski biro Barozzi Veiga i portugalski arhitekti Aires Mateus.

Na drugim lokacijama u gradu nalaze se Collection de l’Art Brut, muzej koji predstavlja djela samoukih umjetnika, Olimpijski muzej, posvećen historiji Olimpijskih igara, kao i gotička katedrala u Lozani, koja dominira starim gradskim jezgrom.

Lozana ima i bogatu scenu izvođačkih umjetnosti, koju predstavljaju Balet Béjart Lausanne i Opera u Lozani (Opéra de Lausanne).

Gdje odsjesti: Hotel sa pet zvjezdica Lausanne Palace, smješten na izuzetnoj lokaciji u centru grada, gostima nudi restoran sa Michelinovom zvjezdicom i spa centar sa kompletnom ponudom tretmana.

Gotička kupola i krovovi katedrale Nossa Senhora da Assuncao u Evori. Grad svjetske baštine UNESCO-a. Regija Alentejo, Portugal, Foto: Shutterstock/RudiErnst

8. Evora, Portugal

Kulturna privlačnost Évore ogleda se u izuzetno dobro očuvanom historijskom centru grada, koji se nalazi na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine. Njegov izgled oblikovali su rimski, mavarski i srednjovjekovni utjecaji.

Među najznačajnijim znamenitostima izdvajaju se Rimski hram, katedrala i neobična Kapela kostiju, smještena u crkvi Svetog Franje, koja posjetioce privlači svojim jedinstvenim i pomalo mističnim enterijerom.

Muzej Évore predstavlja lokalno umjetničko i arheološko naslijeđe, dok Centar za umjetnost i kulturu Fondacije Eugénio de Almeida donosi savremene umjetničke izložbe u ovaj historijski grad.

Évora će, zajedno sa Liepājom, ponijeti titulu Evropske prijestolnice kulture 2027. godine.

Gdje odsjesti: Pousada Convento Évora smještena je u nekadašnjem samostanu, u samom srcu historijskog centra, neposredno pored Rimskog hrama.

varšava, Poljska, Foto:Shutterstock/zedspider

9. Varšava, Poljska

Varšava svojim obnovljenim Starim gradom, Kraljevskim zamkom i Kraljevskom rutom pruža uvid u bogatu kraljevsku historiju poljske prijestolnice, dok Nacionalni muzej čuva obimnu kolekciju poljske i međunarodne umjetnosti.

Muzej POLIN predstavlja historiju jevrejskog života u Poljskoj, dok Muzej Varšavskog ustanka istražuje ratni otpor stanovnika grada tokom Drugog svjetskog rata.

Ljubitelji moderne i savremene umjetnosti ne bi trebalo da propuste Muzej savremene umjetnosti i Nacionalnu galeriju umjetnosti Zachęta. Muzej posvećen Chopinu, kao i koncerti klavirske muzike na otvorenom u parku Łazienki, podsjećaju na snažnu vezu čuvenog kompozitora sa ovim gradom.

Gdje odsjesti: Hotel sa pet zvjezdica Raffles Warsaw jedan je od najuglednijih hotela u gradu. Smješten je u obnovljenoj reprezentativnoj zgradi iz 19. vijeka, koja predstavlja značajan dio varšavskog arhitektonskog naslijeđa.

Liepāja, Latvija, Foto: Shutterstock/Alexandre.ROSA

10. Liepāja, Latvija

Liepāja spaja arhitekturu u stilu secesije sa bogatom muzičkom i umjetničkom scenom. Impresivna koncertna dvorana Great Amber dom je Simfonijskog orkestra Liepāje, dok pozorište Liepāja Theatre i Muzej Liepāje svjedoče o bogatom umjetničkom naslijeđu grada.

U nekadašnjoj vojnoj četvrti Karosta, pravoslavna Pomorska katedrala, historijska utvrđenja i nekadašnji zatvor otkrivaju vojnu prošlost ovog baltičkog grada.

Brojne galerije, kreativni prostori i festivali dodatno doprinose njegovoj privlačnosti, posebno uoči 2027. godine, kada će Liepāja, zajedno sa Évorom u Portugalu, ponijeti titulu Evropske prijestolnice kulture.

Gdje odsjesti: Hotel sa pet zvjezdica Promenade Hotel predstavlja elegantan dizajnerski hotel, smješten u nekadašnjem historijskom skladištu na obali Liepāje.

Joanne Shurvell, saradnica Forbesa