Evropska komisija kaznila je kompanije Firmenich, Givaudan i International Flavors & Fragrances (IFF), tri najveća svjetska proizvođača mirisa, sa 471,9 miliona eura ukupno, zbog učešća u međunarodnom kartelu u sektoru mirisa, čime su prekršena pravila Evropske unije o zaštiti tržišne konkurencije, navodi Evropska komisija u svom saopćenju objavljenom na zvaničnoj web stranici.

Istraga Komisije otkrila je da su sve tri kompanije razmjenjivale komercijalno osjetljive informacije, uključujući podatke o cijenama, u vezi sa svojim poslovanjem sa Unileverom, najvećim svjetskim kupcem mirisa za robu široke potrošnje, dok su Givaudan i IFF također dijelili osjetljive informacije o svom cjelokupnom poslovanju u segmentu mirisa za robu široke potrošnje i finih parfema. Kartel je obuhvatao cijeli Evropski ekonomski prostor („EEP“) i trajao je više od četiri godine.

Ključni sastojak u hiljadama proizvoda široke potrošnje

Ovakvi karteli, navodi EK, mogu dovesti do viših cijena i smanjenog izbora za potrošače. Mirisi su ključni sastojak u hiljadama proizvoda široke potrošnje, kao što su proizvodi za ličnu njegu i deterdženti za pranje veša, koje svako domaćinstvo redovno kupuje, te predstavljaju važan dio svakodnevnih troškova potrošača.

Odluka je donesena nakon istrage Evropske komisije, koja je provela nenajavljene inspekcije, tri kompanije su podnijele zahtjev za oslobađanje od kazne ili njeno smanjenje (leniency), a kasnije su postigle nagodbu sa Komisijom. Kazne su smanjene za sve tri kompanije zbog njihove saradnje sa Komisijom.

Sjedište kompanija Firmenich i Givaudan je u Švicarskoj, dok je sjedište kompanije International Flavors & Fragrances (IFF) u Sjedinjenim Američkim Državama.

Povreda pravila za sve tri kompanije počela je u martu 2019. godine i trajala je do marta 2023. godine, kada je Komisija provela nenajavljene inspekcije u njihovim prostorijama.

Utvrđeno je da su viši rukovodioci u sve tri kompanije bili svjesni „antikonkurentskih kontakata svojih podređenih sa konkurentima“, navodi se u saopćenju EK.

„Pored toga, od novembra 2021. godine, viši rukovodioci kompanija Givaudan i IFF i sami su bili direktno uključeni u širu razmjenu komercijalno osjetljivih informacija o mirisima za robu široke potrošnje i finim parfemima“, stoji u saopćenju.

Ove tri kompanije za proizvodnju mirisa također su kažnjene sa 85 miliona funti od britanske Uprave za konkurenciju i tržišta (CMA) zbog nezakonitog dosluha.

Regulator je utvrdio da je ovaj trojac nezakonito dijelio informacije kako bi odbio zahtjeve Unilevera, svog velikog kupca, uključujući zahtjeve za sniženje cijena.

Foto: Shutterstock/T.vyc

Izjave kompanija

Christian Stammkoetter, izvršni direktor Givaudana, izjavio je, prenosi Cosmetics Business da iako je ovakvo postupanje bilo izolovano na dva pojedinca, ponašanje koje su utvrdili regulatori bilo je neprihvatljivo i ne odražava vrijednosti niti standarde koji se očekuju u Givaudanu.

“Uvijek smo održavali najviše standarde etike, usklađenosti i integriteta, te smo dodatno ojačali naš program usklađenosti u cijeloj organizaciji. Što je najvažnije, ove nagodbe ne mijenjaju našu strategiju i osnove poslovanja, niti naše samopouzdanje i posvećenost ostvarivanju naših ambicija za 2030. godinu. Ostajemo fokusirani na ostvarivanje održivog rasta i stvaranje vrijednosti za sve naše dionike“, kazao je Stammkoetter.

Givaudan je također postigao nagodbu u građanskoj antimonopolskoj tužbi u SAD-u, čiji uslovi nisu objavljeni.

Firmenich, navodi dalje Cosmetics Business, koji se u međuvremenu spojio sa kompanijom dsm u DSM-Firmenich otkako su se prekršaji dogodili, platit će 137,69 miliona eura EK-u i 20,64 miliona funti CMA-u.

„I EK i CMA su utvrdili da je učešće Firmenicha bilo ograničeno na razmjenu informacija u vezi sa jednim kupcem u jednom segmentu poslovanja – mirisima za robu široke potrošnje. Takvo postupanje nije uključivalo dogovor o fiksiranju cijena i prethodilo je spajanju kompanija DSM i Firmenich. Važno je naglasiti da Firmenich nije bio uključen u ostale nalaze povezane sa konkurentima, što je i navedeno u odgovarajućim saopćenjima nadležnih organa“, naveli su u saopćenju iz DSM-Firmenich.

Kazna za IFF iznosi 81,92 miliona eura od EK-a i 24,57 miliona funti od CMA-a.

„IFF je prihvatio odgovornost za neprimjereno ponašanje koje je uključivalo određene pojedince, od kojih niko više ne radi u kompaniji. Takvo ponašanje bilo je u suprotnosti sa našim politikama i vrijednostima, a IFF je od samog početka istraga blisko i konstruktivno sarađivao sa oba regulatorna tijela. Od naših zaposlenika, kao i partnera i dobavljača sa kojima sarađujemo, zahtijevamo odgovornost za zakonito i etičko postupanje, te ćemo nastaviti konstruktivno sarađivati sa vlastima na svakom tržištu na kojem poslujemo. S obzirom na to da su istrage EK-a i CMA-a sada zaključene, idemo naprijed sa punim fokusom na pružanje usluga našim kupcima, unapređenje inovacija i ostvarivanje dugoročnog rasta“, naveo je IFF između ostalog u izjavi za Cosmetics Business.

Sve tri kompanije sarađivale su u istragama i ispregovarale umanjene nagodbe sa oba regulatora.

Juliette Enser, izvršna direktorica za provođenje pravila konkurencije u CMA-u,kazala je, prenosi isti portal da dobavljači moraju određivati svoje cijene i komercijalne strategije neovisno jedni od drugih, te da razmjena osjetljivih informacija sa konkurentima može oslabiti konkurenciju i poslovnim kupcima nametnuti dodatne troškove.

“To također može imati lančani efekat na potrošače koji kupuju finalni proizvod, uključujući cijenu koju plaćaju.Ovdje se radilo o velikim međunarodnim dobavljačima koji su raspravljali o informacijama koje su trebale ostati povjerljive. Ove kazne trebale bi biti jasno upozorenje za sve kompanije: konkurenti se moraju nadmetati na tržištu, a ne koordinirati iza zatvorenih vrata“, pojasnila je Enser.