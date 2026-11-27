Bh. poduzetnica Drita Hadžibeganović je sa 22 godine pokrenula vlastiti biznis. U svijet poduzetništva ušla je u godini globalne recesije, kroz obrazovanje je spojila pravo, komunikologiju i novinarstvo, i za svoj rad dobila brojna priznanja, između ostalih Business Elite’s „40 Under 40“ za Evropu i Top ten women leaders creating impact. Osim o liderstvu i presudnim poslovnim odlukama, Drita, licencirani broker s dvadesetogodišnjim iskustvom u polju savjetovanja fizičkih i pravnih lica u upravljanju rizicima, izradom i optimizacijom polisa osiguranja, te posredovanjem pri ugovaranju životnih, zdravstvenih i imovinskih osiguranja, otvoreno govori o kulturi osiguranja u BiH i odgovara na pitanje zašto tržištem i dalje dominiraju neživotna osiguranja koja drže oko 77 posto udjela u ukupnoj premiji, dok životna čine preostalih 23 posto.

„Kod nas još uvijek nije u potpunosti zaživjela kultura osiguranja, kakva postoji u razvijenim zemljama u Evropi i svijetu, gdje se osiguranje posmatra kao investicija u sigurniju budućnost, međutim, pomaci se ipak primjećuju“, kaže Drita za Forbes BiH.

Kako pojašnjava, autoosiguranje je i dalje najzastupljenije jer je zakonski obavezno, ali u posljednje vrijeme bilježi se rast potražnje za dobrovoljnim zdravstvenim i životnim osiguranjem, kao i osiguranjem imovine.

„Ljudi sve više shvataju važnost privatnog zdravstvenog osiguranja radi brže i kvalitetnije medicinske zaštite, dok kompanije sve češće traže osiguranje od opšte i profesionalne odgovornosti kako bi zaštitile svoje poslovanje. Klijenti više ne traže samo bazična, zakonski obavezna pokrića, već žele rješenja koja će im pružiti dugoročnu finansijsku i ličnu sigurnost. Polako se počinje shvatati da osiguranje nije luksuz i nepotreban trošak, već investicija u vlastitu sigurnost“, dodaje ona.

Brzina rješavanja odštetnih zahtjeva i objektivnost procjene štete

Prema izvještajima agencija za nadzor, među najvećim nezadovoljstvima klijenata u BiH je brzina rješavanja odštetnih zahtjeva i visina procjene štete osiguravajućih kuća.

„Mislim da su to opravdane primjedbe klijenata i da ih sektor osiguranja mora shvatiti vrlo ozbiljno. U osiguranju se povjerenje ne gradi samo u trenutku kada klijent kupuje policu, nego se ono zapravo potvrđuje onda kada nastane šteta i kada klijent očekuje da osiguranje ispuni svoju svrhu”, ističe Hadžibeganović.

Kako dodaje, klijenti koji nastupaju samostalno najčešće se susreću s obimnom birokratijom, nerazumijevanjem složenih uslova osiguranja, neopravdanim umanjenjem procijenjene štete ili dugotrajnim procesima obrade zahtjeva, a često nisu ni upoznati sa svim pravnim osnovama za naknadu; poput nematerijalne štete ili gubitka zarade.

“Brzina rješavanja odštetnih zahtjeva i objektivnost procjene štete dva su izuzetno važna faktora korisničkog iskustva. Klijent koji je pretrpio štetu već se nalazi u stresnoj i često finansijski zahtjevnoj situaciji. Dodatno čekanje, nejasne procedure ili osjećaj da šteta nije adekvatno procijenjena mogu ozbiljno narušiti povjerenje u osiguranje”, kaže ona.

Zato je, dodaje, pred cijelim sektorom važan zadatak da se fokus pomjeri sa same prodaje osiguranja na kvalitet usluge tokom cijelog trajanja osiguravajućeg odnosa. Jer na kraju, napominje, klijent ne pamti samo koliko je platio policu, nego prvenstveno kako se osiguravajuća kuća ponijela prema njemu onda kada mu je osiguranje zaista bilo potrebno“, govori Hadžibeganović.

Na pitanje koje regulatorne ili tržišne promjene su nužne i očekuje ih u sektoru osiguranja i posredovanja u narednim godinama, kaže da su to daljnje usklađivanje s evropskim standardima, veća transparentnost poslovanja, snažniji fokus na zaštitu korisnika osiguranja.

Prema njenim riječima, bit će važno jasno odrediti ko je za šta odgovoran na tržištu, precizirati ulogu posrednika te dodatno podići nivo znanja i profesionalnosti u ovom poslu.

“Digitalizacija, automatizacija i nove tehnologije postaju neophodne i odlična su pomoć stručnjacima, ali dobar savjet i ljudski pristup ostaju presudni”, govori ona i dodaje kako očekuje da će se sve više raditi i na tome da ljudi bolje razumiju osiguranje, jer, kako kaže, ono ne treba biti samo nešto što se kupuje zato što se mora, već stvarna finansijska sigurnost i zaštita kad se desi nešto nepredviđeno.

Među priznanjima koja je dobila do sada je i Business Elite’s „40 Under 40“ za Evropu, Foto: Lični arhiv

Šta pada na teret osiguranja, a šta države?

S dolaskom zimskog perioda očekivano raste i rizik od šteta izazvanih, prije svega prirodnim nepogodama, ali i dilema među građanima; kada teret naknade štete snose osiguravajuća društva, a u kojim situacijama odgovornost pada na državu. Hadžibeganović napominje da je u tom području važno napraviti razliku između rizika koje pokrivaju komercijalne police osiguranja i situacija u kojima je potrebna intervencija države. Osiguravajuća društva, govori ona, imaju odgovornost za isplatu šteta koje su obuhvaćene ugovorenim policama, bilo da je riječ o saobraćajnim, imovinskim ili drugim osiguranim rizicima, a s druge strane, država treba imati značajniju ulogu kod velikih prirodnih katastrofa, poput poplava, zemljotresa i klizišta, posebno kada posljedice prevazilaze kapacitete osiguravajućeg tržišta ili kada je riječ o neosiguranoj imovini.

“Rješenje nije prebacivanje odgovornosti s jednih na druge, već saradnja države i osiguravajućeg sektora. U Bosni i Hercegovini posebno je važno razvijati svijest o značaju osiguranja, jer očekivanje da država uvijek nadoknadi štetu, čak i kada imovina nije osigurana, dugoročno nije održivo. Osiguravajuća društva trebaju preuzeti odgovornost za ugovorene rizike, a država osigurati podršku tamo gdje tržište ne može odgovoriti na velike sistemske izazove“, pojašnjava naša sagovornica.

Zašto je važan broker danas

Kako procijeniti dobru polisu, razumjeti ugovore koje treba potpisati, i zašto je u današnje vrijeme uopće važan broker, pitamo je?

„Stručni zastupnik i broker djeluje kao nezavisni savjetnik u interesu klijenta. Kada na tržištu postoji mnoštvo ponuda i kompleksnih uslova, klijentu je teško samostalno prepoznati šta zaista dobija za svoj novac. Naš zadatak je da analiziramo tržište, uporedimo pokrića, prepoznamo skrivene rizike i definišemo rješenje po mjeri klijenta, štedeći mu vrijeme i novac.

Često dvije ponude na prvi pogled djeluju isto, ali se razlike kriju u detaljima, ograničenjima, isključenjima i uslovima koji postaju važni tek kada nastane šteta ili problem. Upravo tu dolazi do izražaja stručnost licenciranog brokera, da prepozna ono što klijent možda ne zna da pita, ukaže na potencijalne rizike i pronađe rješenje koje odgovara njegovim stvarnim potrebama. Jer nije poenta samo kupiti osiguranje, već znati šta ste kupili, šta vam ono pruža i možete li se na njega osloniti onda kada vam je najpotrebnije”, pojašnjava.

Govoreći o svom obrazovnom putu, tri discipline; pravo, komunikologija i novinarstvo, utjecali su na to kako ona danas donosi poslovne odluke.

„Često u šali znam reći da mi je kombinacija prava, komunikologije i novinarstva dala savršen set alata za poduzetništvo. Nakon osiguranja, pravo kao nadogradnja mi je donijelo stručnu osnovu – razumijevanje zakona, propisa, rizika i preciznosti koja je u ovom poslu nužna. S druge strane, novinarstvo i komunikologija su me naučile kako da tu ‘suhoparnu’ i složenu pravnu materiju prevedete na jezik razumljiv običnom čovjeku, kako da aktivno slušate klijenta i razumijete njegove potrebe“, govori Hadžibeganović.

Bilo je perioda na početku kada sebi uopšte nisam mogla isplatiti ni minimalnu platu, ali sam uvijek vjerovala u ono što gradim i bila fokusirana na opstanak i razvoj kompanije. Sve ostvarene prihode vraćala sam u poslovanje, Drita Hadžibeganović za Forbes BiH

Dvadeset godina rada donijela su i važna priznanja. Danas kada razmišlja o tome koliko je za jednog poduzetnika i njegov biznis važno prepoznavanje na tržištu i na ovaj način, smatra da su važan segment poslovanja jer predstavljaju svojevrsnu potvrdu da rad, rezultati i doprinos tržištu nisu ostali nezapaženi.

„Priznanja poput Business Elite’s „40 Under 40“ i „Top Ten Women Leaders Creating Impact“ za mene imaju posebnu vrijednost jer potvrđuju da se gotovo dvije decenije rada, upornosti i posvećenosti prepoznaju i izvan okvira tržišta na kojem svakodnevno poslujemo. Naravno, priznanja sama po sebi ne čine kompaniju uspješnom niti su mjerilo njenog stvarnog kvaliteta. Najvažniji su povjerenje klijenata, rezultati i dugoročna održivost poslovanja. Ipak, ovakva priznanja doprinose kredibilitetu, vidljivosti i reputaciji kompanije, otvaraju nove poslovne prilike i dodatno motivišu. Za mene su ona prije svega potvrda dosadašnjeg rada, ali i odgovornost da nastavimo razvijati kompaniju, postavljati nove standarde i stvarati vrijednost. Najveće priznanje je ipak ono koje dobijate od klijenata koji vam godinama ukazuju povjerenje i prepoznaju kvalitet vašeg rada”, kaže Drita.

Ne postoji idealno vrijeme za pokretanje vlastitog biznisa

Kompaniju Mondi Consulting u Sarajevu je osnovala 2009. godine, bio je to period recesije u SAD-u, koja se kasnije prelijevala na ostatak svijeta. Na pitanje postoji li uopće idealno vrijeme za osnivanje kompanije i koji su bili najveći izazovi u njenom slučaju, te šta je važno naučila iz prvih godina poslovanja, kaže:

„Neću reći da je bilo lako, naprotiv, bilo je izuzetno teško. Kada sam 2009. godine osnovala kompaniju, ušla sam u poslovanje u trenutku velike ekonomske neizvjesnosti kako u svijetu tako i kod nas. Bilo je perioda kada sebi uopšte nisam mogla isplatiti ni minimalnu platu, ali sam uvijek vjerovala u ono što gradim i bila fokusirana na opstanak i razvoj kompanije. Sve ostvarene prihode vraćala sam u poslovanje, jer je prioritet bio osigurati kontinuitet, izgraditi stabilnu osnovu i stvoriti prilike za daljnji rast.

Jedan od najvećih izazova bio je istovremeno razvijati kompaniju, pronalaziti klijente, graditi povjerenje na tržištu i upravljati vrlo ograničenim resursima. Danas mislim da ne postoji idealno vrijeme za pokretanje vlastitog biznisa. Da sam čekala savršene tržišne uslove, možda nikada ne bih ni počela.

Ono što sam naučila jeste da u biznisu nije samo pitanje dobre ideje i poslovne strategije, nego podrazumijeva mnogo rada, strpljenja, upornosti, odgovornosti i spremnosti da ponekad stavite dugoročni cilj ispred vlastite kratkoročne sigurnosti. Naučila sam i da se uspjeh ne gradi preko noći, nego kroz male korake, teške odluke i sposobnost da nastavite dalje čak i onda kada rezultati ne dolaze onom brzinom koju ste očekivali.

Kada danas pogledam na te prve godine, znam da su bile teške, ali upravo su me one naučile najvažnijim lekcijama i izgradile temelje na kojima je kompanija danas.“

Hadžibeganović: “Ono što sam naučila jeste da u biznisu nije samo pitanje dobre ideje i poslovne strategije, nego podrazumijeva mnogo rada, strpljenja, upornosti, odgovornosti i spremnosti da ponekad stavite dugoročni cilj ispred vlastite kratkoročne sigurnosti”, Foto: Lični arhiv

“Od početka mi je bilo važno da ne pristajemo na kompromise”

Ako bi morala izdvojiti jednu stratešku odluku, koja je nju i njenu kompaniju dovela do pozicije danas, onda bi to, kaže, bila odluka da se firma ne gradi kratkoročno, niti da se vodi trenutnim prilikama i brzom zaradom, nego da fokus bude na dugoročnu vrijednost, kvalitet i povjerenje klijenata.

„Od samog početka bilo mi je važno da ne pristajemo na kompromise kada je riječ o kvalitetu našeg rada i odnosu prema klijentima, čak i onda kada je to značilo sporiji rast ili propuštanje nekih poslovnih prilika. Vjerovala sam da je mnogo važnije izgraditi stabilnu i pouzdanu kompaniju nego brzo ostvariti rast koji možda nije održiv.

Ključ je u upornosti i stalnom radu i učenju. Poduzetništvo nije sprint, nego maraton s puno prepreka na putu. Kada sam 2009. godine, sa 22 godine, počinjala sjećam se da su mnogi bili skeptični – jako mlada žena ulazi u sektor osiguranja i konsaltinga, koji tradicionalno glasi kao muški i strogo korporativni svijet. Ali upravo ta strast prema radu i stalnom učenju, beskompromisnoj odgovornosti prema klijentu i kvaliteteti usluge me i danas drže na vrhu“, kaže Drita.