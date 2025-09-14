Revolucija ratovanja: Kad algoritmi ubijaju i gdje nestaje ljudska kontrola

Vještačka inteligencija (AI) vodi ratovanje u novu eru, izvještava Financial Times, dok koordinirani rojevi bespilotnih letjelica (dronova) sve više mijenjaju sliku modernog bojišta. Napredno softversko rješenje sada omogućava flotama dronova da nadvladaju neprijateljsku odbranu, približavajući vojsku ostvarenju nekada dalekosežnih ciljeva.

Lorenz Meier, izvršni direktor američko-njemačkog start-upa Auterion, izjavio je za list da je predstavljanje njihovog “motora za udarni roj dronova” prelomna tačka. Njihov softver Nemyx omogućava da pojedinačni dronovi djeluju kao jedna integrisana sila, a kompatibilni modeli se mogu lako nadograditi kako bi funkcionisali kao umreženo oružje.

Iako ovaj sistem još nije korišten u borbi, Auterion je potpisao ugovor s Pentagonom za isporuku 33.000 AI-om vođenih “udarnog kompleta” Ukrajini do kraja godine. Ovi kompleti se mogu unaprijediti pomoću Nemyx-a kako bi djelovali kao koordinirani rojevi. “Oni znaju da će to zasićiti njihovu odbranu,” rekao je Meier. “Svi pričaju o rojevima; svi su na oprezu zbog njih.”

Reuters

‘Maksimalna moć jednog čovjeka’

Tehnologija rojeva dronova smanjuje potrebu za velikim ljudskim resursima prilikom izvođenja složenih operacija. Jedan vojnik može upravljati s više dronova istovremeno, što Gundbert Scherf, suosnivač odbrambene kompanije Helsing, opisuje kao sredstvo za pojačanje ljudske sposobnosti. “Cijela ideja rojeva jeste da multipliciraju snagu. Iskorištavate maksimalni kapacitet jednog čovjeka,” kazao je. Helsing je nedavno, u partnerstvu s njemačkom softverskom firmom Systematic, predstavio vlastiti sistem baziran na AI tehnologiji.

Prvi eksperimenti s tehnologijom rojeva počeli su prije skoro deset godina. Još 2016. godine američka mornarica je ispuštala mikrodronove iz F-18 borbenih aviona, dok je Kina prikazala slične sposobnosti već naredne godine. Od početka rata u Ukrajini 2022. godine, domaći start-upi ubrzali su svoj razvoj. Kijevska kompanija Swarmer, naprimjer, tvrdi da je njena tehnologija već korištena u više od 82.000 borbenih misija.

Inteligentni rojevi i nova generacija ratovanja

Suosnivač i direktor Swarmera, Serhii Kupriienko, upoređuje inteligentni roj sa živim organizmom – dronovi međusobno komuniciraju, sami biraju rute i izvršavaju zadatke bez ljudske pomoći.

I Rusija i Ukrajina već koriste elemente taktike rojeva. Rusija je koristila talase jeftinih dronova kako bi preplavila ukrajinsku protivzračnu odbranu, čime je povećana efikasnost udara. Međutim, nova generacija AI softvera ide korak dalje – omogućava dronovima da uče i prilagođavaju se, za razliku od starijih sistema koji su samo prenosili komande sa većih letjelica.

Ukrajinski sektor odbrambene tehnologije vjeruje da ima ključnu prednost: pristup ogromnoj bazi povjerljivih borbenih podataka. Takozvani Univerzalni vojni skup podataka (Universal Military Dataset) dostupan je isključivo ukrajinskim kompanijama i predstavlja neprocjenjiv materijal za obuku AI modela.

REUTERS/Amir Cohen

“Rojevi dronova su dugo smatrani ambicioznim ciljem,” rekla je Eveline Buchatskiy, partnerica u kijevskom investicionom fondu D3. Smatra da je upravo ta neviđena količina borbenih podataka za obuku autonomnih sistema “ključni građevinski blok za tehnologiju rojeva”.

Razvoj ide sve brže. Michael Holm iz kompanije Systematic naglasio je da otvoreni softverski sistemi ubrzavaju integraciju, rekavši: “Više ne govorimo o godinama ili mjesecima, već o sedmicama – čak i danima – da se roj učini operativnim.”

Etika i granice: Ko kontroliše algoritam?

Kritičari ipak upozoravaju da povećano oslanjanje na algoritme briše granice ljudske kontrole nad oružjem. Potpuno autonomni sistemi bez ljudskog nadzora zabranjeni su međunarodnim pravom.

“Mi smo, naravno, ugradili autonomiju, ali smo uvijek pazili da čovjek ostane u procesu odlučivanja,” rekao je Scherf iz Helsinga. “To je srž evropskih vrijednosti i vojnih doktrina.”

Jedan od glavnih izazova ostaje elektronsko ratovanje, gdje protivnici mogu ometati signale za navigaciju i komunikaciju koje dronovi koriste da ostanu usklađeni.

French Armed Forces/Handout via REUTERS

Ipak, potencijal tehnologije rojeva prevazilazi vojsku. Algoritmi za rojeve mogli bi revolucionirati industrije poput poljoprivrede, logistike i upravljanja katastrofama. Više dronova koji djeluju zajedno mogu inspektovati infrastrukturu, saditi usjeve ili pretraživati ruševine nakon zemljotresa. Start-up kompanije u Silicijskoj dolini i Shenzhenu već istražuju ove civilne mogućnosti – od automatizacije skladišta do gašenja požara i nadzora masa.

Ipak, analitičari upozoravaju da će komercijalna upotreba zavisiti od jasnih propisa o sigurnosti i upravljanju podacima.

