Ptičja gripa se vratila u SAD i Evropu, kako se zaštititi

Guverner Pennsylvanije Josh Shapiro sazvao je ove sedmice sastanak o kriznim situacijama kako bi se pozabavio masovnom epidemijom ptičje gripe u toj državi. Prema zvaničnicima te države, do sada se virusom zarazilo skoro 7,6 miliona ptica, što izaziva veliku zabrinutost i za peradarsku industriju i za lokalne zajednice u vezi s ovim visoko zaraznim virusom.

Ptičja gripa se obično prenosi kod ptica i prvenstveno se širi u jatu putem sluzi, sline ili izmeta. Virus se ne prenosi često s osobe na osobu, ali se može prenijeti s ptica, krava i drugih životinja na ljude koji ne koriste odgovarajuću zaštitnu opremu ili ne postupaju s oprezom prilikom rukovanja zaraženim životinjama.

Simptomi virusa uključuju groznicu, bol u grlu, kašalj, mučninu, povraćanje i konjunktivitis; u teškim oblicima bolesti ili kod imunokompromitovanih domaćina, virus može dovesti do značajnih respiratornih komplikacija ili zatajenja.

Što se tiče životinja i peradi, farmeri su često prisiljeni da unište svoja stada, što ponekad uključuje stotine hiljada grla stoke, kako bi ublažili širenje virusa. U Pennsylvaniji, vlada sarađuje sa sekretarom Ministarstva poljoprivrede SAD-a i dvadeset četiri stručnjaka za ptičju gripu radi pomoći na terenu. Pored toga, država traži regulatorne olakšice kako bi osnažila više veterinara da rade sa lokalnim stadima i dijagnosticiraju ih, te da nastave oslobađati resurse za napredak u potencijalnoj vakcini protiv ptičje gripe.

S druge strane zemlje, izvještaji iz Kalifornije ukazuju na potencijalno širenje ptičje gripe H5N1 među populacijom morskih slonova, pri čemu je već uginulo skoro 30 životinja. Iako se virus i soj mogu malo razlikovati od onih u Pennsylvaniji, stručnjaci ostaju oprezni u pogledu toga kako bi se ova situacija mogla razviti za lokalno stanovništvo; utvrđeno je da je srodni virusni soj ubio skoro 17.000 životinja u epidemiji 2023. godine u Argentini.

Iako je rizik za javnost možda rijedak ili uglavnom nizak, stručnjaci i dalje upozoravaju ljude da ne dodiruju niti komuniciraju s mrtvim morskim slonovim životinjama.

Konačno, Ujedinjeno Kraljevstvo je ove sedmice izvijestilo da je skoro 30 labudova pronađeno mrtvih na londonskim dokovima zbog izbijanja virusa ptičje gripe.

Foto/Pexels

Naučnici su upozorili da bi ovaj soj mogao biti posebno smrtonosan i izdali su upozorenje turistima i lokalnom stanovništvu da ne komuniciraju s pticama, ne hrane životinje u ribnjacima ili rijekama i da se klone ostataka uginulih životinja. Iako se detalji o uzroku i virusnom soju još uvijek utvrđuju, stručnjaci rade na brzom pronalaženju i suzbijanju izvora prenosa.

Iako su rašireni po više geografskih područja i možda nepovezanih virusnih sojeva, ovi incidenti definitivno izazivaju zabrinutost javnosti.

Evo šta možete učiniti kako bi smanjili rizik od izloženosti ptičjoj gripi:

Često perite ruke sapunom i vodom Izbjegavajte posjetu živinarskim ili životinjskim farmama Izbjegavajte pijace živih životinja ili “mokrih” pijaca Ne dirajte životinjski izmet ili uginule životinje Budite oprezni i konzumirajte samo pravilno termički obrađeno meso i mliječne proizvode

Svaka osoba sa izloženošću, znacima ili simptomima bolesti ili zabrinutosti treba odmah da se konsultuje sa obučenim medicinskim stručnjakom.

Saija Balasubramaniana, Forbes