Ptičja gripa se vratila u SAD i Evropu, kako se zaštititi
Guverner Pennsylvanije Josh Shapiro sazvao je ove sedmice sastanak o kriznim situacijama kako bi se pozabavio masovnom epidemijom ptičje gripe u toj državi. Prema zvaničnicima te države, do sada se virusom zarazilo skoro 7,6 miliona ptica, što izaziva veliku zabrinutost i za peradarsku industriju i za lokalne zajednice u vezi s ovim visoko zaraznim virusom.
Ptičja gripa se obično prenosi kod ptica i prvenstveno se širi u jatu putem sluzi, sline ili izmeta. Virus se ne prenosi često s osobe na osobu, ali se može prenijeti s ptica, krava i drugih životinja na ljude koji ne koriste odgovarajuću zaštitnu opremu ili ne postupaju s oprezom prilikom rukovanja zaraženim životinjama.
Simptomi virusa uključuju groznicu, bol u grlu, kašalj, mučninu, povraćanje i konjunktivitis; u teškim oblicima bolesti ili kod imunokompromitovanih domaćina, virus može dovesti do značajnih respiratornih komplikacija ili zatajenja.
Što se tiče životinja i peradi, farmeri su često prisiljeni da unište svoja stada, što ponekad uključuje stotine hiljada grla stoke, kako bi ublažili širenje virusa. U Pennsylvaniji, vlada sarađuje sa sekretarom Ministarstva poljoprivrede SAD-a i dvadeset četiri stručnjaka za ptičju gripu radi pomoći na terenu. Pored toga, država traži regulatorne olakšice kako bi osnažila više veterinara da rade sa lokalnim stadima i dijagnosticiraju ih, te da nastave oslobađati resurse za napredak u potencijalnoj vakcini protiv ptičje gripe.
S druge strane zemlje, izvještaji iz Kalifornije ukazuju na potencijalno širenje ptičje gripe H5N1 među populacijom morskih slonova, pri čemu je već uginulo skoro 30 životinja. Iako se virus i soj mogu malo razlikovati od onih u Pennsylvaniji, stručnjaci ostaju oprezni u pogledu toga kako bi se ova situacija mogla razviti za lokalno stanovništvo; utvrđeno je da je srodni virusni soj ubio skoro 17.000 životinja u epidemiji 2023. godine u Argentini.
Iako je rizik za javnost možda rijedak ili uglavnom nizak, stručnjaci i dalje upozoravaju ljude da ne dodiruju niti komuniciraju s mrtvim morskim slonovim životinjama.
Konačno, Ujedinjeno Kraljevstvo je ove sedmice izvijestilo da je skoro 30 labudova pronađeno mrtvih na londonskim dokovima zbog izbijanja virusa ptičje gripe.
Naučnici su upozorili da bi ovaj soj mogao biti posebno smrtonosan i izdali su upozorenje turistima i lokalnom stanovništvu da ne komuniciraju s pticama, ne hrane životinje u ribnjacima ili rijekama i da se klone ostataka uginulih životinja. Iako se detalji o uzroku i virusnom soju još uvijek utvrđuju, stručnjaci rade na brzom pronalaženju i suzbijanju izvora prenosa.
Iako su rašireni po više geografskih područja i možda nepovezanih virusnih sojeva, ovi incidenti definitivno izazivaju zabrinutost javnosti.
Evo šta možete učiniti kako bi smanjili rizik od izloženosti ptičjoj gripi:
- Često perite ruke sapunom i vodom
- Izbjegavajte posjetu živinarskim ili životinjskim farmama
- Izbjegavajte pijace živih životinja ili “mokrih” pijaca
- Ne dirajte životinjski izmet ili uginule životinje
- Budite oprezni i konzumirajte samo pravilno termički obrađeno meso i mliječne proizvode
Svaka osoba sa izloženošću, znacima ili simptomima bolesti ili zabrinutosti treba odmah da se konsultuje sa obučenim medicinskim stručnjakom.
Saija Balasubramaniana, Forbes