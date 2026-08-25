Bitcoin prešao vrijednost od 80.000 dolara: Slabiji dolar ponovo pokrenuo kripto tržište

Bitcoin je u utorak porastao iznad 80.000 dolara i dostigao najviši nivo u više od tri mjeseca, dok je slabiji američki dolar, nakon poteza ministra finansija Scotta Bessenta usmjerenih na smirivanje tržišta obveznica, ponovo pokrenuo potražnju za kriptovalutama.

Najveća svjetska kriptovaluta tokom azijskog trgovanja dostigla je 81.237,94 dolara, što je njen najviši nivo od sredine maja. Posljednja cijena iznosila je 80.323,24 dolara.

Bitcoin je od početka augusta porastao oko 28 posto, što ga stavlja na put najvećeg mjesečnog rasta od novembra 2024. godine. Od prošle sedmice njegova vrijednost porasla je oko 16 posto.

Trumpov poziv i novi zamah za kripto tržište

Kriptovalute su dobile dodatni podsticaj nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošle sedmice pozvao Kongres da usvoji zakon kojim bi se uvele jasnije definicije za sve veći sektor kriptovaluta.

S ruge strane, američko Ministarstvo finansija objavilo je planove za povećanje otkupa dugoročnih državnih obveznica. Cilj je ograničiti rast prinosa na dugom kraju krive prinosa, ali je taj potez povećao pritisak na američki dolar.

Tim Sun, viši istraživač u HashKey Groupu, rekao je da su Bessentove poruke dodatno učvrstile stav tržišta da američki kreatori ekonomske politike, barem do međuizbora, imaju manju toleranciju prema daljem rastu dugoročnih prinosa.

Takvo okruženje moglo bi pogodovati imovini poput bitcoina i zlata. Cijena zlata također je porasla i dostigla najviši nivo u tri mjeseca.

Investitori ponovo kupuju rizičnu imovinu

Geoff Kendrick, globalni direktor istraživanja digitalne imovine u Standard Charteredu, rekao je da je potez američkog Ministarstva finansija upravo ono što bitcoin voli.

Prema njegovom mišljenju, bitcoin je nastao kao način da investitori izbjegnu upravo takvu vrstu intervencije.

Potezi američkog Ministarstva finansija istovremeno su ponovo pokrenuli rasprave o takozvanoj “debasement trade” strategiji, odnosno ulaganju u imovinu za koju investitori smatraju da može zaštititi vrijednost kapitala u slučaju slabljenja valute.

U ovom slučaju, pokušaji da se kroz otkup obveznica spriječi rast dugoročnih prinosa mogu prebaciti pritisak sa tržišta obveznica na valutno tržište i američki dolar.

“To je navelo kupce da požure u fizičku i digitalnu imovinu jer su se ponovo pojavili strahovi od slabljenja vrijednosti novca”, rekao je Tony Sycamore, tržišni analitičar u IG-u.

Sljedeća meta 95.000 dolara?

Sycamore smatra da bi održavanje bitcoina iznad sadašnjih nivoa moglo otvoriti prostor za novi snažan rast, navodi Reuters.

“Trajni proboj iznad ovog nivoa otvorio bi vrata kretanju prema 95.000–100.000 dolara”, rekao je.

Bitcoin se tako našao na raskrsnici između kripto-specifičnih faktora i šireg makroekonomskog okruženja. Slabiji dolar, očekivanja u vezi s politikom američkog Ministarstva finansija i veća regulatorna jasnoća koju Trump traži od Kongresa ponovo su povećali interes investitora za digitalnu imovinu.

Please enable JavaScript

