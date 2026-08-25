Kako se bogatstvo budućeg vlasnika LA Lakersa utrostručilo u samo godinu dana

Nasljednik obitelji Kushner i mlađi brat Jareda Kushnera iskoristio je val umjetne inteligencije kako bi izgradio bogatstvo vrijedno desetke milijardi dolara. Njegova venture capital kompanija Thrive Capital gotovo je utrostručila imovinu zahvaljujući uspješnim ulaganjima u OpenAI i SpaceX, a sada dio tog bogatstva želi uložiti u NBA momčad Los Angeles Lakers.

Dvanaestog dana augusta objavljena je vijest da se NBA tim Los Angeles Lakers prodaje bivšem izvršnom direktoru Disneyja Bobu Igeru i ulagaču rizičnog kapitala Joshu Kushneru za rekordnih 12,5 milijardi dolara. No, gledajući Kushnerov profil na X-u, teško da biste to mogli zaključiti. Ondje je 41-godišnji milijarder slavio drugi posao zaključen istoga dana: Thrive Holdings, kompanija koju je osnovao 2025. kako bi kupovao uslužne kompanije i transformirao ih uz pomoć umjetne inteligencije, prikupila je dvije milijarde dolara od ulagača, uključujući SoftBank, uz procjenu vrijednosti od 12,5 milijardi dolara.

“Osjećamo se privilegirano što možemo graditi kompaniju u razdoblju tako dubokih inovacija”, napisao je, ne spomenuvši Lakerse – šampionsku momčad dovoljno slavnu da preživi takav propust.

Ovo je iznimno burno ljeto za Kushnera. U krugovima Silicijske doline poznat je po tome što je njegova venture capital kompanija Thrive Capital na vrijeme ulagala u kompanije poput Instagrama, Spotifyja, a u novije vrijeme i OpenAI-ja. No posljednja dva mjeseca više je izgledao kao moćni posrednik među zvijezdama nego kao ulagač koji izbjegava medijsku pozornost.

Početkom jula viđen je na zvjezdanoj svadbi Taylor Swift i NFL zvijezde Travisa Kelcea u Madison Square Gardenu, zajedno sa suprugom, supermodelom Karlie Kloss. Nekoliko dana poslije bio je u Sun Valleyju u Idahu, na konferenciji Allen & Co. koja se održava samo za pozvane i često naziva “ljetnim kampom za milijardere”. Ondje je fotografiran s predsjednikom OpenAI-ja Gregom Brockmanom.

Kontraverzan posao s FIFA-om

Na poslovnom planu ljeto mu je bilo još uzbudljivije. Kushner je ostvario velik dobitak kada je SpaceX u lipnju izašao na burzu, čime je vrijednost Thriveova udjela u proizvođaču raketa, prema izvješćima, skočila na 10 milijardi dolara. Četiri dana poslije SpaceX je objavio ugovor vrijedan 60 milijardi dolara za preuzimanje AI startupa za programiranje Cursor, čime je Thriveov udio od sedam posto u toj kompaniji procijenjen na 4,2 milijarde dolara.

U julu su Kushner i Thrive bili uključeni i u kontroverzan posao kupnje udjela u FIFA-inu Svjetskom prvenstvu uz procjenu vrijednosti od 20 milijardi dolara, no projekt je propao nakon samo tri dana.

No niz velikih vijesti tu nije stao. U ponedjeljak, manje od tjedan dana nakon objave posla s Lakersima, odvjetnik koji zastupa Jeanie Buss, većinsku vlasnicu i guvernerku NBA momčadi, opovrgnuo je tvrdnje da se sa svojih petero braće i sestara složila oko prodaje njihova zajedničkog udjela od 17,8 posto u klubu. To bi moglo zakomplicirati Kushnerov i Igerov posao vrijedan 12,5 milijardi dolara prije nego što uopće bude dovršen.

Nevjerojatan rast bogatstva

Ono što je jasno jest da bogatstvo mlađeg brata Kushnera raste nevjerojatnom brzinom. Forbes procjenjuje da Josh Kushner sada “teži” 16,7 milijardi dolara, u odnosu na 5,2 milijarde prije samo godinu dana, ponajviše zahvaljujući snažnom rastu imovine Thrivea i novoj procjeni vrijednosti Thrive Holdingsa.

Ta procjena ne uključuje vrijednost njegova udjela u Lakersima jer posao još nije zaključen pa se njegova vrijednost nije mogla utvrditi. Kushner također još uvijek posjeduje mali udio u Miami Heatu, procijenjen na oko 80 miliona dolara, koji će morati prodati prije nego što preuzimanje Lakersa bude dovršeno. Kushnerov predstavnik odbio je komentirati.

Time je mlađi Kushner gotovo 17 puta bogatiji od svog brata Jareda, zeta predsjednika Donalda Trumpa i njegova posebnog mirovnog izaslanika, koji je svoje bogatstvo uglavnom izgradio preko private equity kompanije Affinity Partners. Josh je ujedno gotovo tri puta bogatiji od samog predsjednika.

Kontrast unutar obitelji gotovo je komičan: Josh je poznat kao dugogodišnji demokrat, dok su Jared i njihov otac Charles čvrsto povezani s Trumpovim krugom. Charles Kushner 2005. je osuđen zbog utaje poreza, nezakonitih donacija političkim kampanjama i utjecanja na svjedoke. Trump ga je pomilovao 2020., a danas je američki veleposlanik u Francuskoj.

Thrive Capital u fokusu

Nagli rast Kushnerova bogatstva prije svega je priča o Thrive Capitalu. U pismu ulagačima iz kolovoza, koje je dobio Bloomberg, Kushner je otkrio da Thrive upravlja imovinom vrijednom više od 65 milijardi dolara.

To je gotovo tri puta više od 23 milijarde dolara kojima je upravljao u prosincu 2024. te 15 milijardi više nego što je kompanija navela u regulatornom dokumentu samo mjesec dana ranije, u julu.

U istom pismu Kushner je spomenuo i mogućnost prodaje manjeg udjela u kompaniji, sličnog udjelu od tri posto koji je Thrive prodao 2021., a zatim dvije godine poslije ponovno preprodao. Potencijalni kupci bili bi izvorni dioničari i “mali broj novih institucionalnih partnera”.

Thrive je osnovan 2010. u New Yorku s fondom od pet milijuna dolara, za koji je početni kapital osigurao Joel Cutler, suosnivač venture capital kompanije General Catalyst. Kushner je tada imao samo 25 godina, a iza sebe jednogodišnje iskustvo u odjelu private equityja Goldman Sachsa nakon završetka Harvard Business Schoola.

Kompanija je otad prikupila kapital za deset glavnih fondova. Najnoviji, Thrive X, zatvoren je u martu s više od 10 milijardi dolara preuzetih obveza ulagača.

“Thrive je imao jedan od najbržih uspona od osnutka do statusa vrhunske kompanije po reputaciji, pristupu poslovima i kvaliteti ulaganja”, rekao je milijarder i venture capitalist Marc Andreessen za Forbes 2017.

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Dobra ulaganja

Tokom posljednjih 16 godina Kushner je stekao udjele u nekima od najvrjednijih svjetskih startupa. Prvi veliki uspjeh ostvario je 2012., kada je Facebook kupio Instagram za milijardu dolara, samo nekoliko dana nakon što je Thrive uložio u Instagram uz procjenu vrijednosti kompanije od 500 miliona dolara.

Brojne kompanije koje je financirao Thrive u međuvremenu su izašle na burzu ili su preuzete, među njima Cursor, Instacart, Nubank, Robinhood, Spotify i, naravno, SpaceX.

Druge su još uvijek privatne, ali vrijede desetke ili stotine milijardi dolara. Anduril je u maju procijenjen na 61 milijardu dolara, Databricks u kolovozu na 190 milijardi, a Stripe u fabruaru na 159 milijardi dolara.

A tu je i OpenAI, koji je u ožujku posljednji put procijenjen na 852 milijarde dolara i trebao bi izaći na burzu tokom sljedeće godine.

“Dugo vjerujemo da mali broj iznimnih kompanija stvara nerazmjerno velik dio vrijednosti te da svoje prednosti mogu povećavati mnogo dulje nego što tržište očekuje”, napisao je Kushner u pismu ulagačima.

Milijarder od 2021.

Forbes je prvi put procijenio Joshovo bogatstvo 2016. godine na 500 miliona dolara, kada je njegov udio u Thriveu vrijedio oko 240 miliona dolara. Pet godina poslije, 2021., prodao je tri posto Thrivea Goldman Sachsovoj jedinici Petershill Partners, uz procjenu vrijednosti kompanije od 3,6 milijardi dolara. Time je Josh postao milijarder s bogatstvom procijenjenim na dvije milijarde dolara, zahvaljujući procijenjenom udjelu od 66 posto u kompaniji.

Thrive je taj udio ponovno otkupio u decembru 2022., a mjesec dana poslije prodao ga konzorciju ulagača za 175 miliona dolara. Među kupcima su bili Iger, suosnivač KKR-a Henry Kravis, najbogatiji čovjek Azije Mukesh Ambani, francuski telekomunikacijski magnat Xavier Niel i brazilski milijarder Jorge Paulo Lemann. Transakcija je Thrive procijenila na 5,3 milijarde dolara, čime je Kushnerovo bogatstvo skočilo na 3,6 milijardi.

Kako je rasla imovina kojom Thrive upravlja, tako je raslo i Kushnerovo bogatstvo. Velik dio tog rasta rezultat je snažnog povećanja vrijednosti Thriveovih ulaganja. U nedavnom pismu ulagačima Kushner je naveo da je “više od polovice” od 65 milijardi dolara imovine kompanije rezultat dobitaka na ulaganjima.

Napisao je i da su Thriveovi fondovi nakon naknada u prosjeku ostvarivali godišnji prinos od 33 posto. U usporedivom razdoblju indeks S&P 500 rastao je oko 14 posto godišnje, a Nasdaq oko 17 posto.

Ti dobici sada se izravno prelijevaju Kushneru i njegovim ulagačima.

“Tokom posljednjih 12 mjeseci ostvarili smo više od milijardu dolara likvidnosti i vjerujemo da bi u sljedećim tromjesečjima mogla postojati prilika za dodatnih nekoliko milijardi”, napisao je.

Velik dio tog novca mogao bi doći od IPO-a OpenAI-ja, koji bi kompaniju mogao vrednovati na više od bilijun dolara. Thrive se u posljednje vrijeme sve više okreće i javnim tržištima. Krajem jula objavio je da posjeduje udio u Amazonu vrijedan 215 miliona dolara, koji sada vrijedi oko 230 miliona dolara.

Sporstki klubovi – rješenje za porez

Kompanija je u ožujku uložila 100 miliona dolara u Shopify, a taj udio sada vrijedi oko 130 miliona dolara. Thrive također zadržava 0,14 posto SpaceX-a, udio vrijedan oko 2,6 milijardi dolara.

Njegovo najstarije ulaganje u kompaniju čijim se dionicama javno trguje jest startup za zdravstveno osiguranje Oscar Health, utemeljen na programu Obamacare, koji je Kushner osnovao 2012. Taj udio danas vrijedi oko 200 miliona dolara, nakon što su dionice Oscara ove godine skočile 114 posto zahvaljujući rastu broja osiguranika i dobiti.

Vrijednost Kushnerova vlastitog novca uloženog u Thriveove fondove također je snažno porasla – s procijenjenih 186 miliona dolara 2024. na 500 miliona dolara krajem lipnja.

Uz to, Kushner dobiva dio godišnjih naknada za upravljanje od 2 do 2,5 posto koje Thrive naplaćuje ulagačima, kao i dio udjela u dobiti (carried interest) ostvarenoj na ulaganjima kompanije.

Uz sav potencijalni novac koji mu pristiže, Kushner bi se u idućim godinama mogao suočiti s velikim poreznim obvezama na kapitalnu dobit. Ulaganje u sportske klubove, osobito one vrijedne poput Lakersa, moglo bi mu donijeti značajne porezne pogodnosti, ovisno o tome kako on i Iger strukturiraju transakciju.

Ako ispune određene uvjete, uključujući aktivno sudjelovanje u upravljanju klubom i određene zahtjeve vezane uz strukturu kupnje, Kushner i Iger mogli bi do 90 posto kupoprodajne cijene od 12,5 milijardi dolara, uključujući medijska prava, ugovore igrača i samu premiju plaćenu pri kupnji, prema poreznim pravilima klasificirati kao “nematerijalnu” imovinu.

Ta se imovina može amortizirati tijekom 15 godina i tako smanjiti osobne porezne obveze vlasnika, što bi potencijalno moglo donijeti poreznu korist od oko 750 miliona dolara godišnje.

Nema straha za budućnost

To nije nova strategija. Bivši izvršni direktor Microsofta Steve Ballmer primijenio je sličan pristup nakon što je 2014. kupio L.A. Clipperse za dvije milijarde dolara.

Promijenila se, međutim, cijena ulaska u taj ekskluzivni klub. Lakersi sada drugi put u dvije godine ruše rekord za najskuplju prodaju sportskog kluba, nakon što ih je Mark Walter prije samo dvije godine kupio za 10 milijardi dolara.

Još nije jasno hoće li Kushner i Iger, koji su postali prijatelji preko svojih supruga Karlie Kloss i Willow Bay, imati partnere u transakciji. Fondovi poput Thrive Capitala i njegove jedinice Thrive Eternal, koja ulaže u sportsku i kulturnu imovinu, mogu steći najviše 20 posto NBA tima, dok bi nasljednici obitelji Buss i biotehnološki milijarder Patrick Soon-Shiong mogli zadržati dio vlasništva.

No Kushnerovo bogatstvo raste toliko brzo da će vjerovatno imati dovoljno kapitala za svoj udio u kupnji. A kako sve više kompanija iz Thriveova portfelja izlazi na burzu ili biva preuzeto uz sve više procjene vrijednosti, čini se da bi Kushnerovi dobici mogli nastaviti snažno rasti.

Giacomo Tognini, zamjenik urednika Forbesa (link na originalan članak)

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