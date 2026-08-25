Daleko od gužve: Ovo je 12 skrivenih dragulja Evrope

Tražite najbolje skrivene dragulje Evrope? Dok putnici sve češće traže alternative najposjećenijim i prenatrpanim destinacijama na kontinentu, novi izvještaj organizacije European Best Destinations stavlja u prvi plan manje poznata mjesta širom Evrope – od srednjovjekovnih sela do skrivenih ostrva.

European Best Destinations (EBD) je turistička organizacija sa sjedištem u Briselu, poznata po godišnjim rang-listama najboljih mjesta za posjetu u Evropi, koje se zasnivaju na glasovima više od 1,3 miliona putnika iz 154 zemlje.

Prije dvije godine, EBD-ova lista skrivenih dragulja vodila je putnike od Viljahojose u Španiji do jezera Bokodi u Mađarskoj. Ovoga puta 12 destinacija nalazi se u devet zemalja, a Italija zauzima čak četiri mjesta.

Njemački Tibingen nalazi se na prvom mjestu, slijedi hrvatski gradić Motovun, smješten na vrhu brda, dok je treća mala italijanska Izola San Đulio, poznata kao „Ostrvo tišine“.

European Best Destinations ova manje poznata mjesta opisuje kao „blaga“ – destinacije daleko od uobičajenih turističkih ruta, u kojima i dalje opstaju ljepota, kultura i autentičnost.

Ovo je 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope za 2026. godinu.

1. Tibingen, Njemačka

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„Tibingen je nevjerovatno skriveno blago Evrope i tradicionalni univerzitetski grad – otprilike svaki treći stanovnik je student“, navodi EBD.

Smješten oko 30 minuta od Štutgarta, Tibingen ima slikoviti historijski centar ispunjen šarenim kućama sa drvenim gredama.

Jedan od najboljih načina da se grad doživi jeste sa vode, tokom vožnje čamcem rijekom Nekar.

Ljubitelji kulture mogu posjetiti Hölderlin Tower, nekadašnji dom njemačkog pjesnik Friedrich Hölderlin, Muzej drevnih kultura u zamku Hohentübingen, kao i univerzitetsku botaničku baštu.

2. Motovun, Hrvatska

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U srcu Istre nalazi se Motovun, izuzetno očuvan srednjovjekovni gradić na vrhu brda, okružen vinogradima i šumama.

„Motovun je jedno od rijetkih mjesta koje djeluje istovremeno bezvremeno i puno života“, navodi EBD.

Drevne zidine, vijugave kamene ulice i terase sa panoramskim pogledom daju gradu atmosferu mjesta iz bajke.

Jesen donosi sezonu tartufa – obližnja Motovunska šuma poznata je po cijenjenim bijelim tartufima – kao i lokalno vino Teran, zbog čega je ova destinacija naročito privlačna za jesenje putovanje.

3. Izola San Đulio, Italija

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Mala Izola San Đulio, poznata i kao „Ostrvo tišine“, nalazi se usred jezera Orta u italijanskom regionu Pijemont.

„Njeno slikovito okruženje, u kombinaciji sa istorijskom arhitekturom, čini je savršenim utočištem za one koji traže mir i vrijeme za razmišljanje“, navodi EBD.

Centralna znamenitost ostrva je bazilika Basilica di San Giulio iz 12. vijeka, poznata po freskama i romaničkoj arhitekturi.

Posjetioci mogu prošetati mirnom Stazom tišine oko ostrva, a potom se kratkom vožnjom brodom vratiti do grada Orta San Đulio na obali jezera.

4. Alberobelo, Italija

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Alberobelo, grad u južnom italijanskom regionu Pulja, poznat je po bijelim kamenim kućama sa karakterističnim kupastim krovovima, koje se nazivaju trulli.

Građevine su toliko neobične da su uvrštene na UNESCO-ovu listu svjetske baštine i stvaraju ono što EBD opisuje kao „atmosferu iz bajke“.

Posjetioci mogu da lutaju uskim ulicama četvrti Rione Monti i Aia Piccola, posjete dvospratni Trullo Sovrano i probaju specijalitete Pulje poput orekjeta (orecchiette), burate i fokače bareze (focaccia barese).

5. Meteora, Grčka

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Malo je pejzaža u Evropi toliko dramatičnih kao Meteora, lokalitet pod zaštitom UNESCO-a, gdje se manastiri izgrađeni između 14. i 16. vijeka nalaze na vrhovima ogromnih stijena.

EBD ih opisuje kao „svjedočanstvo ljudske domišljatosti i želje za duhovnim uzdizanjem“.

Šest manastira i danas je aktivno, među njima Veliki Meteoron i Varlaam.

Meteora je takođe jedna od značajnijih destinacija za planinarenje, sa stazama koje prolaze kroz gotovo nestvaran pejzaž.

6. Fiskardo, Grčka

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Smješten na sjevernom dijelu Kefalonije, Fiskardo je slikovito lučko selo poznato po venecijanskoj arhitekturi, živopisnoj obali i kristalno čistom moru.

Posjetioci mogu šetati pored kafića, butika i taverni uz luku, istraživati obližnje plaže poput Emblisija i Fokija ili obići rimske ruševine u okolini.

Hrana je još jedan razlog za posjetu. EBD preporučuje lokalne specijalitete kao što su bourdetto, pikantni riblji paprikaš, i mandoles, karamelizovani bademi.

7. Vodopadi Kravice, Bosna i Hercegovina

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U blizini Ljubuškog, rijeka Trebižat stvorila je spektakularan prirodni prizor – vodopade Kravice.

EBD ih opisuje kao „popularno mjesto za ljubitelje prirode i fotografe“.

Posjetioci dolaze da plivaju u bistrom jezeru ispod vodopada, voze se čamcem i planinare po okolini.

Kravice su i laka jednodnevna destinacija iz Mostara, udaljenog oko 45 minuta vožnje.

8. Monsaraš, Portugal

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„Monsaraš (Monsaraz) je jedna od najljepših skrivenih destinacija u Evropi“, navodi EBD.

Smješten na vrhu brda iznad ravnica Alenteža, ovaj srednjovjekovni gradić pruža široke poglede na okolni krajolik i obližnje jezero Alkeva (Alqueva).

Posjetioci mogu istražiti drevni zamak i prošetati popločanim ulicama uz koje se nižu zanatske radnje i galerije.

Ne treba propustiti ni jezero Alkeva, poznato kao odlično mjesto za posmatranje zvijezda.

9. Jezero Rezija, Italija

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Jedan od najzanimljivijih prizora u Italiji nalazi se u Južnom Tirolu, gdje iz vode jezera Rezija (Lago di Resia) izranja zvonik crkve iz 14. vijeka.

Prizor je posljedica događaja iz sredine 20. vijeka, kada je selo Kuron (Curon) potopljeno radi stvaranja vještačkog jezera, dok je crkveni zvonik ostao da se uzdiže iznad vode.

EBD ga opisuje kao „jedinstven i sablasno lijep pejzaž“.

Tokom zime, kada se jezero zaledi, posjetioci mogu hodati po ledu i prići zvoniku još bliže.

Legenda kaže da se tokom zime i dalje mogu čuti crkvena zvona.

10. Peruže, Francuska

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Nedaleko od Liona nalazi se Peruže (Pérouges), izuzetno dobro očuvan srednjovjekovni grad opasan zidinama.

„Njegove kamene ulice, kuće od kamena i istorijska atmosfera vraćaju posjetioce u prošlost“, navodi EBD.

Može se odsjesti u Hostellerie de Pérouges, autentičnom prenoćištu u samom srcu grada, a posjetu ne bi trebalo završiti bez probanja lokalnog specijaliteta – galette de Pérouges, puterastog kolača posutog šećerom.

11. Gasadalur, Farska Ostrva

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Okružen planinama na ostrvu Vagar, Gasadalur je nekada bio jedno od najizolovanijih sela na Farskim Ostrvima, sve dok 2004. godine nije otvoren tunel koji ga je povezao sa ostatkom ostrva.

Danas je posebno poznat po vodopadu Mulafosur (Múlafossur).

„Voda se obrušava direktno u okean, stvarajući slikovit prizor koji je postao jedan od prepoznatljivih motiva Farskih Ostrva“, navodi EBD.

12. Krako, Italija

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Krako nije tipični italijanski grad na vrhu brda – riječ je o gradu duhova.

Smješten u Bazilikati, na jugu Italije, ovaj vjekovima star gradić napušten je nakon klizišta i drugih prirodnih katastrofa.

Savjet European Best Destinations glasi: „Istražite propale ulice i građevine ovog srednjovjekovnog grada, koje izgledaju kao da su stanovnici otišli preko noći i ostavili ih da polako propadaju.“

To je pomalo sablasan završetak liste najboljih skrivenih dragulja Evrope.

Laura Begley Bloom, saradnica Forbesa

12 Best Hidden Gems In Europe, According To A New European Best Destinations Report

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