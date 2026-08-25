Maradonina lopta iz čuvenog gola rukom prodata za 3,3 miliona dolara

Fudbalska lopta kojom je Dijego Maradona postigao čuveni pogodak „Božjom rukom“ na Svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 3,3 miliona dolara.

Lopta je u subotu prodata na aukciji aukcijske kuće Heritage Auctions u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekivalo se da bi mogla dostići cijenu od gotovo 10 miliona dolara, odnosno 7,3 miliona funti, prenosi BBC.

Maradona je u četvrtfinalnoj utakmici protiv Engleske 1986. godine rukom poslao loptu pored golmana Pitera Šiltona, a Argentina je slavila rezultatom 2:1.

Nakon utakmice, Maradona je novinarima rekao da je pogodak postignut „malo glavom Maradone, a malo Božjom rukom“.

Na istoj utakmici Maradona je postigao i pogodak koji je kasnije proglašen „golom vijeka“, nakon što je predriblao petoricu engleskih igrača prije nego što je savladao Šiltona.

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Stručnjak aukcijske kuće Heritage Auctions Majk Provenzejl rekao je uoči aukcije da je riječ o „zaista jedinstvenom predmetu“.

„Moglo bi se reći da je to najznačajniji fudbalski predmet koji postoji“, kazao je Provenzejl.

Tunišanin Ali Bin Naser, koji je sudio utakmicu 1986. godine, uzeo je loptu Adidas Azteca nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i čuvao je više od tri decenije.

Bin Naser je 2023. godine potpisao pismo kojim je potvrdio da je upravo ta lopta bila jedina korištena tokom utakmice. Njenu autentičnost kasnije su potvrdile i dodatne nezavisne provjere.

Bin Naser je loptu 2022. godine prodao za 2,37 miliona dolara.

Novi vlasnik ju je ponovo ponudio na aukciji 2023. godine, ali tada nije pronašla kupca jer nijedna ponuda nije dostigla postavljenu minimalnu cijenu.

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