Cijena zlata dostigla najviši nivo u posljednjih 15 sedmica

Cijena zlata jutros je porasla na najviši nivo u posljednjih 15 sedmica, a analitičari navode da je odluka američkog Ministarstva finansija da poveća otkup dugoročnog državnog duga dodatno podstakla kasnoljetni rast cijene ovog plemenitog metala.

Fjučersi na zlato porasli su više od jedan posto, na dnevni maksimum od 4.738,5 dolara, dok je spot cijena zlata porasla oko 1,5 posto, na 4.679 dolara. U oba slučaja riječ je o najvišim nivoima od sredine maja.

Zlato je nakon nekoliko uglavnom mirnih mjeseci počelo snažnije rasti, a prošla sedmica bila je treća uzastopna sedmica u kojoj je ovaj plemeniti metal zabilježio rast cijene.

Analitičari taj rast povezuju s prošlosedmičnom najavom Ministarstva finansija SAD da će povećati otkup dugoročnog državnog duga. Nakon te objave, cijena zlata tokom sedmice porasla je oko pet posto.

Analitičari Sakso banke naveli su u ponedjeljak da je nedavni rast cijene zlata privukao „novu tehničku potražnju i kupovine vođene tržišnim zamahom“.

Viši analitičar AktivTrejdsa Rikardo Evangelista rekao je za Rojters da se cijena zlata učvrstila iznad 4.600 dolara i da postoji prostor za dalji rast.

Ipak, kako je dodao, dodatni dobici će „u velikoj mjeri zavisiti od toga da američki dolar ostane pod pritiskom i da se prinosi na američke državne obveznice stabilizuju na sadašnjim nivoima ili dodatno padnu“.

Srebro bez većih promjena

Cijena srebra u ponedjeljak se gotovo nije mijenjala, iako se ovaj metal i dalje kreće blizu najvišeg nivoa u posljednja dva mjeseca.

Fjučersi na srebro bili su u ponedjeljak ujutro niži oko 0,3 posto, dok je spot cijena pala oko 0,1 posto. Obje cijene kretale su se oko 69 dolara.

Srebro je krajem prošle sedmice prvi put od juna premašilo nivo od 70 dolara.

Analitičari upozoravaju da bi cijene plemenitih metala ove sedmice mogle biti pod snažnim utjecajem važnih ekonomskih pokazatelja.

Indeks cijena izdataka za ličnu potrošnju, PCE, za juli, jedan od ključnih pokazatelja inflacije koji američke Federalne rezerve pažljivo prate prilikom donošenja odluka, bit će objavljen u srijedu.

Analitičari smatraju da bi zlato, koje se tradicionalno posmatra kao sigurno utočište za kapital, moglo dodatno poskupjeti ukoliko inflacija poraste.

Predsjednik Federalnih rezervi Kevin Vorš trebao bi u petak govoriti na simpoziju u Džekson Holu, što bi moglo dati dodatne naznake o planovima Feda u vezi s kamatnim stopama.

Alat FedWatch kompanije CME Group trenutno pokazuje da tržišta očekuju povećanje kamatnih stopa kasnije ove godine, uz procijenjenu vjerovatnoću od 73,6 posto da će Fed podići stope do decembarskog sastanka centralne banke.

Više kamatne stope uglavnom negativno utječu na cijene plemenitih metala.

Zlato i srebro ranije ove godine dostigli su historijske maksimume. Zlato je u jednom trenutku dostiglo oko 5.600 dolara, dok je srebro zabilježilo rekordnu cijenu od 121 dolar.

Rast cijena bio je podstaknut kombinacijom više faktora, uključujući smanjenja referentnih kamatnih stopa, carine predsjednika Donalda Trumpa, međunarodne tenzije i sve veću potražnju za metalima iz brzo rastućih tehnoloških industrija.

Rekordne cijene, međutim, nisu dugo potrajale.

Cijene metala naglo su pale krajem januara, ubrzo nakon što je Trump objavio da je njegov izbor za čelnika Federalnih rezervi Kevin Vorš, koji je tada smatran kandidatom manje sklonim smanjenju kamatnih stopa.

Cijene zlata i srebra uglavnom su padale i tokom rata s Iranom, jer je rast cijena nafte stvarao dodatni pritisak na tržište metala.

Tokom većeg dijela ljeta cijene plemenitih metala uglavnom su stagnirale, dok se zlato kretalo u rasponu od približno 4.000 do 4.200 dolara.

Conor Murray, Forbes

Gold Price Hits 15-Week High As Late-Summer Rally Extends

Please enable JavaScript

