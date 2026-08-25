Unilever pravi veliki zaokret: Napušta prehrambeni sektor i ulaže sve karte u ljepotu

Britanska korporacija Unilever pokušava uvjeriti investitore da će stavljanje fokusa na proizvode za ljepotu, ličnu njegu i domaćinstvo povećati vrijednost kompanije i smanjiti jaz u odnosu na konkurente koji posluju u užem broju kategorija.

Proizvođač Dove sapuna, Axe dezodoransa i Cif sredstava za čišćenje trenutno se trguje po omjeru vrijednosti kompanije i osnovne zarade od 11,5, na londonskoj berzi. Za Procter & Gamble taj omjer iznosi 14,8, za L'Oréal 17,5, a za Coca-Colu 22,7.

Takvi pokazatelji ukazuju na to da investitori veću vrijednost daju kompanijama široke potrošnje koje su fokusirane na manji broj kategorija.

Hrana donosi dobru maržu, ali sporije raste

Unilever je posljednjih godina ubrzao povlačenje iz prehrambenog sektora. Kompanija je izdvojila poslovanje s proizvodnjom sladoleda, a u martu je dogovorila spajanje svog prehrambenog poslovanja s američkim proizvođačem začina McCormick u transakciji vrijednoj oko 65 milijardi dolara.

Nakon zaključenja transakcije Unilever će imati gotovo 10 posto udjela u objedinjenoj kompaniji, dok će njegovi dioničari posjedovati približno 55 posto.

Problem za investitore nije to što je poslovanje s hranom neprofitabilno. Ono je historijski ostvarivalo atraktivne marže, ali je rast bio sporiji nego u segmentima ljepote i lične njege.

“Fokusiranje na jednu kategoriju omogućava veću efikasnost u trošlovima i više prostora za inovacije”, rekao je Akeel Sachak, globalni direktor za potrošački sektor u Rothschild & Co.

Istovremeno, prodaja prehrambenog poslovanja stvara dodatni pritisak na menadžment da pokaže kako brže rastući segmenti mogu nadoknaditi razliku.

“Dok mi ne pokažete dokaze da preokrećete situaciju, i dalje ćete imati veoma nizak multiplikator”, rekao je Dan Hanbury, portfolio menadžer u Ninety One, velikom investitoru u Colgate-Palmolive, Unilever i L'Oréal.

Hanbury smatra da će Unileveru vjerovatno trebati tri ili četiri kvartala snažnog rasta obima prodaje kako bi uvjerio skeptične investitore.

Procter & Gamble kao model

Investitori već godinama traže od velikih kompanija da pojednostave poslovanje. Kompanije poput General Electrica i Siemensa prolazile su kroz restrukturiranja kako bi uklonile ono što investitori nazivaju “konglomeratskim diskontom”, odnosno nižom vrijednošću koja se pripisuje kompanijama čija složenost može ograničavati efikasnost i rast.

Ista logika sve više se primjenjuje i na proizvođače robe široke potrošnje. Dok se diverzifikacija nekada smatrala prednošću koja kompanijama omogućava da lakše podnesu promjene potrošačkih navika, investitori sada sve više preferiraju lidere pojedinačnih kategorija koji mogu usmjeriti ulaganja, inovacije i marketing na uži portfelj proizvoda.

Pod vodstvom izvršnog direktora Fernanda Fernandeza, Unilever je ubrzao povlačenje iz prehrambenog sektora.

Kao primjer uspješne transformacije investitori često navode Procter & Gamble. Kompanija koja proizvodi deterdžent Tide napustila je prehrambeni sektor i smanjila broj svojih brendova, nakon čega je ostvarila snažniji rast i tokom većeg dijela naredne decenije dobila višu tržišnu valuaciju.

“P&G je proveo restrukturiranje, ostvario veći rast i vjerovatno deset godina imao relativno viši premijum”, rekao je Hanbury.

Sada je najvažnije izvršenje

Investitori i analitičari smatraju da se fokus kod Unilevera sada pomjera sa promjene portfelja na sposobnost menadžmenta da provede plan.

“Ako Unilever nastavi provoditi plan, nastavit će ostvarivati određeno povećanje valuacije, a onda, nadamo se i rasti”, rekao je Will James, portfolio menadžer u Guinness Global Investors, koji drži dionice Unilevera i L'Oréala.

Unilever je u posljednjim kvartalima izvijestio o poboljšanju rezultata, a kompanija je u julu saopćila da je obim prodaje dostigao najviši nivo u više od deset godina, navodi Reuters.

Ipak, dio investitora i dalje je zabrinut zbog izloženosti spororastućem prehrambenom sektoru kroz udio koji će Unileverovi dioničari dobiti nakon spajanja s McCormickom, rekao je Warren Ackerman, analitičar Barclays-a.

Izvršni direktor korporacije Fernando Fernandez rekao je na jednom događaju u junu da vjeruje kako će se vrijednost kompanije pokazivati “svakim kvartalom koji prođe”, uz nastavak ostvarivanja dosadašnjih rezultata i približavanje zaključenju transakcije s McCormickom.

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