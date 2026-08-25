Trumpova doktrina moći puca pod pritiskom: Iran prkosi, Kanada uzvraća

Donald Trumpov predsjednički mandat počiva na pretpostavci da su on i Sjedinjene Američke Države toliko moćni da se i saveznici i neprijatelji moraju pokoriti njegovoj volj

Njegov raskid s decenijama američke vanjskopolitičke doktrine provlači se kroz njegove govore i strategije nacionalne sigurnosti. Najbolje ga je u januaru objasnio njegov glavni saradnik Stephen Miller, koji je za CNN rekao Jakeu Tapperu da „željezni zakoni“ diktiraju stvarni svijet, kojim „vlada snaga, kojim vlada sila, kojim vlada moć“.

Ali ta se filozofija sada suočava s najozbiljnijim iskušenjima, kako se produbljuje sukob s Iranom i Kanadom.

Iran već šest mjeseci prkosi moći američke vojske u ratu koji je Trump započeo, ali nije uspio okončati.

Kanadski premijer Mark Carney, koji je prekinuo trgovinske pregovore s Washingtonom, u međuvremenu je snažnije od bilo kojeg drugog zapadnog lidera tvrdio da su se Sjedinjene Američke Države pod Trumpom „promijenile“. U subotu je svojoj zemlji poručio da Trump koristi „ekonomsku integraciju kao oružje“.

To dovoljno govori o ekstremnim poremećajima Trumpove ere, Kanada, jedan od najodanijih američkih saveznika, našla se u svojevrsnom ekonomskom ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama, baš kao i Iran, jedan od najvećih neprijatelja Washingtona.

Ipak, Trumpova administracija u ponedjeljak nije ostavila nikakvu sumnju u ono što želi postići dok vodi trgovinski rat s Ottawom i rat bez jasnih granica s Teheranom.

Ministar finansija Scott Bessent najavio je „ekonomski napad“ na iranske globalne finansijske veze, povlačeći paralelu s invazijom na Dan D, koja je preokrenula tok Drugog svjetskog rata.

Trump je u međuvremenu na društvenim mrežama upozorio da će „SAD uvijek biti daleko veći, bogatiji i jači od Kanade“. Dodao je: „Neko bi trebao natjerati ove klaunove da se ‘postave u red’.“

Predsjednik Donald Trump govori tokom predizbornog skupa u Myrtle Beachu u Južnoj Karolini, 21. augusta.

Hoće li Trump nastaviti tim putem?

Retorika administracije u ponedjeljak sugerira da Trump sada uvodi američku ekonomiju u rat.

Trump se nada da će postići trgovinski sporazum s Kanadom, nakon što je prethodni pokušaj propao, te da će konačno dovesti do pada iranskog režima.

Ali put naprijed je neizvjestan na oba fronta, jer predsjednik često popušta kada ekonomske posljedice njegovih pokušaja da nametne vlastiti autoritet postanu očigledne.

Svaki dugotrajni američki pokušaj da nadvlada Kanadu i Iran, kao i treće zemlje pogođene sankcijama u njegovom nastojanju da zatvori finansijske mreže Teherana, mogao bi izazvati odmazdu koja bi dovela do rasta cijena energije i hrane za američke potrošače. To bi također moglo uzdrmati američka tržišta u trenutku kada neki investitori strahuju od krize na tržištu državnih obveznica.

Ako su prijetnje iz ponedjeljka najava još jednog primjera TACO fenomena, odnosno Trumpovog povlačenja nakon snažnih prijetnji, predsjednik bi mogao potkopati vlastitu moć i moć države, te se sve više približiti statusu neuspješnog kandidata dok se u novembru približavaju teški izbori za Kongres.

Šta bi Trump mogao postići gušenjem iranske ekonomije

Bessentova objava bila je posljednji u nizu američkih pokušaja da se pronađe novi izlaz iz rata s Iranom.

Ali poređenje s Danom D činilo se potpuno neprimjerenim, imajući u vidu ogromne žrtve koje su američki vojnici podnijeli kako bi oslobodili Evropu. Za razliku od Bessenta, saveznički komandant general Dwight Eisenhower 1944. godine nije danima unaprijed najavljivao masovni napad, a zatim ga zamijenio novim prijetnjama sankcijama bez jasnog vremenskog okvira.

Ministar finansija Scott Bessent pokazuje tokom konferencije za novinare u Ministarstvu finansija u Washingtonu, 24. augusta.

Ipak, kritičari administracije često zanemaruju stvarnu moć koju bi Trump mogao imati ukoliko mudro iskoristi ekonomsko ratovanje.

Istinski globalni napor da se presijeku iranski putevi prema finansiranju i trgovini mogao bi nanijeti ogromnu dodatnu štetu već teško razorenoj ekonomiji.

„Može uspjeti ako dobijemo podršku naših partnera“, rekao je Max Meizlish, bivši visoki zvaničnik Ministarstva finansija, u ponedjeljak za CNN News Central. Posebno je govorio o Bank Melli, iranskoj komercijalnoj banci pod državnom kontrolom, koja posluje u Francuskoj, Njemačkoj i drugim zemljama te predstavlja jednu od karika u iranskim naporima da zaobiđe sankcije.

Kenneth Rogoff, bivši glavni ekonomista Međunarodnog monetarnog fonda, koji je sada profesor na Harvardu, rekao je za CNN: „U osnovi, sankcije djeluju ako možete pridobiti većinu svijeta na svoju stranu. Ali ako ne možete, vrlo je teško.“

Trump bi možda imao više uspjeha s takvim pristupom prije nego što je otuđio američke saveznike ratom koji mnogi smatraju nerazumnim i nezakonitim.

Bijela kuća također možda pogrešno procjenjuje svoju sposobnost da utiče na događaje u Teheranu. Znakovi neslaganja između pragmatičara i tvrdolinijaša kada je riječ o ekonomiji mogu biti ohrabrujući. Ipak, Washington već decenijama previše polaže nade u ovakve procjene i pretpostavlja da će nakon ekonomskog pritiska uslijediti pad režima.

Najštetnije je to što Trumpova administracija šalje signale da možda ni sama ne shvata ozbiljno vlastitu politiku.

Nije bilo hitne akcije protiv niza kineskih banaka koje olakšavaju trgovinu Pekinga iranskom naftom po sniženim cijenama. Kina je već poručila da će braniti svoje interese, što je ključno kada je riječ o mogućoj odmazdi protiv Sjedinjenih Američkih Država koja bi mogla dodatno podići cijene i razljutiti američke birače.

Prošle godine, prijeteći ograničavanjem izvoza rijetkih zemnih minerala ključnih za američku odbrambenu i tehnološku industriju, Kina je pokazala da se može suprotstaviti Trumpovoj moći.

Američki predsjednik također ima važan datum u svom kalendaru, državnu posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga sljedećeg mjeseca. Teško je zamisliti da će Washington prije toga dodatno pogoršavati atmosferu.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

U veoma znakovitom trenutku, Bessent je samo povećao sumnje u održivost politike administracije. Upitan je zašto odmah ne uvodi sekundarne sankcije subjektima koji posluju s Iranom.

„Pa, svima dajemo priliku da isprave loše ponašanje, zašto bih želio raznijeti globalni finansijski sistem?“, odgovorio je.

Radnik pričvršćuje kolut čelika u pogonu ArcelorMittal Dofasco u Hamiltonu, Ontario, Kanada, 24. augusta.

Kanada se suočava sa sukobom koji nadilazi trgovinski spor

Administracija je manje oprezna kada je riječ o sankcionisanju kanadskih proizvođača hokejaških palica nego kada su u pitanju kineske banke.

A retorika preko granice postaje sve otrovnija. „Moramo imati na umu da je Kanada država. Oprostite, freudovska omaška. To je zapravo bila nesreća“, rekao je u ponedjeljak potpredsjednik J. D. Vance.

Premijer Ontarija Doug Ford rekao je na konferenciji za novinare: „Imam puno nekretnina na guzici, tako da Trump ima puno prostora da me poljubi u guzicu.“

Izbacivanje frustracije ponekad može stvoriti politički prostor za ponovno pokretanje pregovora.

Ali Kanađani vjeruju da su uvučeni u nešto što je mnogo više od običnog trgovinskog spora.

Drew Dilkens, gradonačelnik Windsora u Ontariju, grada preko puta Detroita, objasnio je štetu koju su izazvali Trumpovi zahtjevi da Kanada postane 51. američka savezna država.

„Kada to kažete prvi put, možda se možete nasmijati, ali onda je došlo do udvostručavanja i svakako nastavka svega toga“, rekao je u razgovoru za CNN.

Ottawa je saopćila da je Carney, između ostalog, prekinuo trgovinske pregovore nakon što su Sjedinjene Američke Države pokušale ublažiti kanadske ustavne garancije dvojezičnosti.

Za američke kompanije, štampanje ambalaže za proizvode koji se prodaju u Kanadi na francuskom, kao i na engleskom jeziku, predstavlja dodatni trošak i komplikaciju. Ali za Kanadu je to potvrda kulturne i jezičke raznolikosti koja održava zemlju ujedinjenom.

Carney je također nagovijestio da Washington pokušava ograničiti trgovinske sporazume koje bi njegova vlada mogla sklapati s trećim zemljama.

„Nećemo dopustiti nijednoj naciji da diktira našu budućnost“, rekao je Carney u subotu.

Kanadski premijer Mark Carney govori na konferenciji za novinare u Ottawi, Ontario, 22. augusta, nakon što su trgovinski pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama propali.

Kao manja ekonomija, Kanada bi pretrpjela najveću štetu u trgovinskom ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ali i ona može uzvratiti američkoj moći.

Dugotrajni carinski sukob mogao bi dovesti do međusobno uzrokovanog uništenja automobilske industrije s obje strane granice. Sve veći uticaj kanadskih bojkota mogao bi također oslabiti republikance u ključnim izborima u saveznim državama Michigan i Maine, koji bi mogli odlučiti ko će sljedeće godine kontrolisati američki Senat.

A u pokušaju da nametne svoju dominaciju, Trump je možda otkrio još jedan željezni zakon moći koji Miller nije spomenuo u januaru.

Kada ljudi vide da im je neprijateljska velika sila ugrozila suverenitet i nezavisnost, gotovo da nema cijene koju neće biti spremni platiti.

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