Ova ribica veličine 12 milimetara glasna je kao mlazni motor

U dubinama slatkovodnih potoka jugoistočne Azije, jedno malo stvorenje, tek veličine nokta, krije fascinantnu tajnu. Dugačka samo 12 mm, Danionella cerebrum djeluje neupadljivo, prozirna riba koja se savršeno uklapa u vodu u kojoj živi. Ali, nemojte da vas veličina zavara.

Ova, na prvi pogled obična riba, posjeduje izvanrednu supermoć: proizvodi zvukove jačine preko 140 decibela. U ljudskim pojmovima, zvuk ove jačine lako može parirati riku mlaznog motora koji polijeće samo stotinu metara od vas.

Prozirna riba koju ne možete propustiti

Danionella cerebrum je autohtona u plitkim, slatkovodnim potocima Mjanmara. Ta staništa su poznata po mutnoj vodi, gdje se riba svojim gotovo nevidljivim tijelom savršeno uklapa u okruženje i tako ostaje sigurna od lutajućih predatora. Ove vode vrve životom, i dok veće vrste privlače više pažnje, ova mala, lukava riba zauzima svoju jedinstvenu nišu.

Iako Danionella cerebrum lako može izmaći pogledu, možda se neće tako lako sakriti od osjetljivog sluha u svom okruženju. Ove ribe mogu proizvesti zvukove visoke amplitude, preko 140 decibela na udaljenosti svoje tjelesne dužine, prema studiji iz februara 2024. objavljenoj u PNAS.

Danionella cerebrum, prikazana na slici iznad, proizvodi neke od najglasnijih zvukova u životinjskom carstvu u odnosu na svoju veličinu. Ovi zvukovi igraju ključnu ulogu u socijalnim interakcijama i reproduktivnom ponašanju vrste, posebno tokom parenja. Foto/AngryBurmese via Wikimedia/Forbes

Za usporedbu, normalan razgovor između ljudi doseže oko 60 decibela, dok čekić za beton na gradilištu dostiže oko 120 decibela.

Buka kod životinja nije neuobičajena, primjerice, Gulf corvina (Cynoscion othonopterus) svojim kolektivnim pozivima dostiže 200 decibela, ili bijeli zvonoliki ptica (Procnias albus) poznata po jednom od najglasnijih ptičjih poziva, sa impresivnih 125 decibela. Ali ono što ovu otkriće čini fascinantnim je činjenica da sve taj zvuk proizvodi jednostavno tijelo od samo 12 mm.

Mašina za proizvodnju zvuka koja govori sama za sebe

Za tako mali organizam, sposobnost stvaranja zvukova visoke amplitude leži u jedinstvenom aparatu za proizvodnju zvuka koji Danionellu cerebrum izdvaja od većine vodenih vrsta. Sve što je potrebno je osnovna kombinacija kosti, mišića i hrskavice koja zajedno bubnja po plivačkom mjehuru ribe, proizvodeći glasan zvuk.

Bubnjajuća hrskavica – struktura djeluje poput palice za bubanj, udarajući po plivačkom mjehuru tokom kontrakcije mišića, čime proizvodi glasne zvuke.

Specijalizovani rebro – peto rebro se pomjera naprijed tokom kontrakcije mišića, stvarajući napetost na bubnjajućoj hrskavici prije nego što se oslobodi i udari plivački mjehur.

Mišićne prilagodbe – mišići povezani s ovim aparatom sposobni su izvršiti izuzetne sile i prilagođeni su za nisku zamorljivost, omogućavajući proizvodnju glasnih zvučnih impulsa tokom dugih perioda.

Ali proizvodnja zvuka nije samo o glasnoći. Mišići otporni na zamor omogućavaju ribi da održava brze kontrakcije, proizvodeći klikove frekvencije do 100 Hz. Rezultat je brzi nalet zvuka koji probija podvodni svijet poput udarnog talasa, čineći ovu malu ribicu jednom od najglasnijih stvorenja za svoju veličinu.

Otkriće glasa iza buke

Za Danionella cerebrum, ovi glasni klikovi nisu samo buka, oni su ključni alati za preživljavanje. Zvuk igra važnu ulogu u socijalnom i reproduktivnom ponašanju vrste, posebno tokom parenja. Istraživači su otkrili da muške jedinke najaktivnije “zvone” oko podneva, što se poklapa s periodom kada ženske jedinke proizvode najviše održivih jaja.

Akustični signali pomažu mužjacima da privuku ženke i pokažu dominaciju nad rivalima. U podvodnom okruženju gdje je vidljivost često ograničena, zvuk omogućava efikasnu komunikaciju, osiguravajući da mužjaci mogu “emitovati” svoju prisutnost na širokom području. Što je klik glasniji, veća je vjerovatnoća da privuče pažnju potencijalnih partnerki.

Ali parenje nije jedini razlog zašto ove male ribe “riču”. Glasni zvukovi mogu poslužiti i kao odvraćanje predatora. U staništu čistih voda, gdje bi inače bile ranjive zbog male veličine, klikovi velike jačine mogu zbuniti ili uplašiti predatore, dajući ribi dragocjeno vrijeme za bijeg.

Izvanredne akustične sposobnosti Danionella cerebrum učinile su je predmetom istraživanja u neuroznanosti i evolucijskoj biologiji. Zbog prozirnog tijela, naučnici mogu proučavati neuralne puteve ribe bez invazivnih operacija, što je čini vrijednim modelom za razumijevanje kako kičmenjaci proizvode i obrađuju zvuk.

Kako istraživanja o Danionella cerebrum napreduju, naučnici se nadaju da će dobiti dublje uvide u opće principe životinjske komunikacije. Ova vrsta podsjeća nas da i najmanja stvorenja mogu imati velik utjecaj na naše razumijevanje prirodnog svijeta.

Scott Travers, Forbes