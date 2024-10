Povratak kultnog brenda nakon šest godina: Čuli su želje kupaca, ali hoće li biti dovoljno da opet budu na vrhu?

Gotovo da ne postoji osoba na svijetu koja nije čula za brend donjeg rublja Victoria‘s Secret. Mnoge žene su imale priliku i nositi ga. Ove sedmice popularni TV show – modna revija koja obiluje prekrasnim licima modela, anđeoskim krilima, dijamantima, glamurom…, ponovo se, nakon šest godina pauze, vratila na scenu u svom prepoznatljivom TV formatu. No, revija koja je ove sedmice održana u najvećoj prodavnici brenda u New Yorku, došla je sa izmjenama koje su ranije najavile Janie Schaffer, dizajnerica i kreativna direktorica i Sarah Sylvester, izvršna potpredsjednica za područje marketing. Na pisti su se mogle vidjeti djevojke sa oblinama, plus size modeli kao i transrodne manekenke. A upravo je ovo bio jedan od uslova koje su kupci tražili od brenda čija popularnost je prije nekoliko godina počela opadati. Razlog za pad marke nije bio jedan, ali nedostatak inkluzivnosti, odnosno uključenosti svih tipova žena u reviju, najglasnije su se čuli. Brend je dugo promovirao samo jedan tip žene – onaj koji su muškarci zamišljali, uglavnom vitke figure, pa su se kupci sve više počeli okretati inkluzivnijim i udobnijim brendovima.

Adriana Lima na ovosedmičnoj modnoj reviji Victoria's Secret, Foto: Reuters

Kontroverzna izjava

Brend su dodatno “potpopile” izjave Eda Razeka, direktor marketinga u Victoria's Secret koji je u intervjuu za Vogue kazao kako ne misli da bi transrodni modeli trebali nositi donje rublje brenda i učestvovati u TV show (modnoj reviji brenda).

“Ako pitate jesmo li razmatrali stavljanje transrodnog modela u reviju ili razmišljali o stavljanju modela plus size u reviju, imamo… Zar ne biste trebali imati transseksualce u emisiji? Ne. Ne, mislim. Jer predstava je fantazija. To je 42-minutni zabavni specijal. To je ono što je.” Kada je vidio koliki je nagativni publicitet nastao zbog njegove izjave izvinuo se, ali pozivi kritičara da da ostavku nisu utihnuli, jer nikakav logičan alibi nije imao za tvrdnju da čaroliju na malim ekranima mogu priuštiti samo mršave žene. Gledanost naredne modne revije 2017.pala je za gotovo dva miliona.

Robyn Lawley, plus size model, revoltirana njegovim tvrdnjama, pokrenula je online peticiju pozivajući Victoria's Secret da bude inkluzivniji, uz opasku da brend 20 godina dominira tržištem govoreći ženama da postoji samo jedan tip lijepog tijela.

„Dok Victoria's Secret ne počne da predstavlja sve žene na pisti, pozivam na potpuni bojkot ovogodišnje Victoria's Secret modne revije“, napisala je na društvenim mrežama dodajući kako je vrijeme da brend bude svjestan i da uzme u obzir kupovnu moć i utjecaj žena svih uzrasta, oblika, veličina i etničkih pripadnosti.“

Cher kao muzička gošća, Foto: Reuters

Brend je pokušao popraviti imidž angažiranjem prvog transrodnog modela, Valentine Sampaio, koja je svojim angažmanom u liniji Pink oduševila mlade kupce, ali taj potez mnogi su vidjeli kao ciničan potez i zakašnjeli pokušaj da se pridobije izgubljena publika.

Razek je stavku je dao nekoliko dana nakon što je brend donjeg rublja angažirao svoj prvi transrodni model.

No, pokazat će se da su problemi brenda mnogo dublji i da ih sanirati ne može jedna ostavka. U ljeto 2019. marka se našla u centru skandala kada su njenog izvršnog direktora Lesa Waxnera počeli povezivati sa osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom koji je godinama upravljao Wexnerovim novcem. Navodno je pokušao i odlučivati u poslovanju brenda na način da je iznosio mišljenje koji modeli bi trebali nastupiti na pisti.

Mediji su pisali kako su neke od Epsteinovih žrtava tvrdile da je koristio svoje veze sa markom ne bi li ih prisilio na seksualne odnose. Vidjevši da “požar” uzima maha, upravni odbor L Brandsa pod čijim okriljem je poslovao Victoria's Secret, angažirao je, piše Business Insider, advokatsku firmu da utvrdi razmjere ove saradnje.

Ashley Graham kao jedan od modela modne revije održane 15. oktobra, Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kasnije, na jednom od sastanaka investitora firme Wexner će u svoju odbranu reći: “U nekom trenutku u životu sve nas izdaju prijatelji. To što me je neko ko je bio tako bolestan, tako lukav, tako pokvaren, iskoristio, nešto je čega se sramim što sam bio čak i blizu. Ali to je prošlost.”

Wexner se penzionisao 2020. godine, da bi naredne godine zajedno sa suprugom izašao i iz korporativnog odbora. Njegov odlazak nije bio povezan samo sa kritikama zbog veza s Epsteinom, već i padom prodaje u Victoria's Secretu u periodu #MeToo pokreta, kada su kupci, smatraju'i brend suviše provokativnim, počeli kupovati donje rublje brendova poput obliku novih brendova donjeg rublja kao što su Aerie i ThirdLove.

Foto: Reuters

Osnivanje brenda

Podsjećamo, Victoria's Secret osnovao je 1977. godine američki biznismen Roy Raymond i to nakon što u postojećim trgovinama nije mogao pronaći odgovarajuće donje rublje koje bi poklonio svojoj supruzi. Otvorio je prodavnicu sa ciljem da to bude mjesto u koje će zalaziti muškarci i kupovati žensko donje rublje.

Do 1982., firma je ostvarivala značajan prihod, više od četiri miliona dolara godišnje prodaje, ali ovi milioni su bili samo privid. U stvarnosti, prijetio joj je bankrot, jer poslovna vizija da muškarci diktiraju kakvo bi donje rublje trebale nositi žene, nije bila strategija koja je obećavala dugoročni uspjeh. U priču ulazi Les Wexner, imao je novac i viziju da brend bude fokusiran na žene, te za milion dolara kupuje šest trgovina Victoria's Secreta i njen katalog i za veoma kratko vrijeme postiže da brend postane vodeći trgovac donjeg rublja u SAD-u s više od 350 trgovina i godišnjom prodajom većom od milijardu dolara.

Modna revija Victoria’s Secreta, lansirana 1995. godine, ubrzo je postala sinonim za glamur i luksuz. Ed Razek, tadašnji šef marketinga, igrao je ključnu ulogu u odabiru modela koji su kasnije postali svjetske zvijezde, uključujući Gisele Bündchen, Tyru Banks i Heidi Klum. Godine 1999., revija je prvi put emitirana online, srušivši internetsku stranicu zbog navale gledatelja. Brend je u međuvremenu lansirao poznate proizvode, poput Miracle Bra i linije Body by Victoria, a ‘anđeli’ Victoria's Secreta postali su simbol brenda.

Godinu kasnije, brazilski supermodel Gisele Bündchen na reviji je predstavila najskuplji grudnjak optočen dijamantima i rubinima Fantasy Bra čija vrijednost je iznosila vrtoglavih 15 miliona dolara. Sve je ovo bio izlog, ono o čemu se nije mnogo govorilo bila je činjenica da se brend već pet godina (od 2015.) suočava sa poslovnim izazovima, naročito u pogledu konkurencije koja je osluškivala puls vremena i želje kupaca i u svoju ponudu uvrstila upravo ono što Victoria’s Secret nije, a to su modeli donjeg rublja za sve tipove žena i oblika tijela.

Lais Ribeiro, Sara Sampaio, Ed Razek, Martha Hunt i Gigi Hadid, prije nego što je Razek dao ostavku na poziciju direktora marketinga, Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Nova era

Modna revija Victoria’s Secret, koja se ranije s nestrpljenjem čekala sada se smatrala zastarjelom. Vrhunac su bili spomenuti komentari Eda Razeka 2018., o nepostojanju potrebe da TV show bude inkluzivniji. Nakon njegovog uslijedilo je nekoliko promjena na vrhu firme, kao i podjela brenda na Victoria's Secret donje rublje, Victoria's Secret Beauty i Pink.

Poslednja TV revija brenda održna je 2018., da bi prošle godine svoju najnoviju kolekciju prezentirao u vidu dokumentarca Victoria's Secret: The Tour ‘23.

Nakon šest godina pauze, brend je najavio povratak svoje modne revije, najavivši spektakularni povratak na pistu 15. oktobra 2024. godine. Nastupi izvođača poput Cher i povratak ikoničnih modela poput Tyre Banks i Gigi Hadid samo su dio onoga što je publika imala priliku vidjeti ove sedmice u New Yorku. Redefinirajući svoju estetiku Victoria’s Secret u novoj povratničkj eri šalje poruku da je čula šta kupci žele. Ona se nije odrekla ni seksepila niti glamura, ali činjenica jesteda je napravila značajan zaokret u svom poimanju ženske ljepote. No, hoće li too biti dovoljno da se brend vrati na staze stare slave, kada je prihode mjerio u milijardama, vrijeme će reći. Ono što na svojoj službenoj stranici navode da će kroz svojih 1.350 maloprodajnih trgovina u približno 70 zemalja slaveći iznimnu raznolikost ženskih iskustava, nastojati ponuditi najbolje proizvode kako bi pomogli ženama da izraze svoje samopouzdanje, seksualnost i moć.