Otkriven prvi konkretan dokaz koliko Musk ulaže u Trumpovu kampanju

Izvršni direktor Tesle Elon Musk u prošlom je tromjesečju dao 75 milijuna dolara političkom odboru koji podržava republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa, stoji u podnesku objavljenom u utorak. Ovo je prvi konkretan dokaz koliko najbogatiji čovjek svijeta ulaže u Trumpovu predizbornu kampanju.

Elon Musk je političkom odboru America između 1. srpnja i 30. rujna dao 74.950.000 dolara, stoji u podnesku Saveznoj izbornoj komisiji (FEC). Njegove donacije čine gotov sav novac koji je taj politički odbor prikupio (74.950.020 dolara) u posljednjem tromjesečju.

Ovaj podnesak prva je potvrda da je Musk donirao novac odboru nakon ranijih izvješća da Musk planira donirati do 45 milijuna dolara mjesečno – što je on kasnije negirao – i naknadnih glasina da pridonosi najveći dio ukupnog budžeta odbora.

Razgovori s glasačima od vrata do vrata

Ovaj odbor navodno je postao zadužen za hodanje od vrata do vrata i razgovore s glasačima, a nedavno je dospio na naslovnice medija ponudivši svojim pristašama 47 dolara ako uspiju dobiti potpise na peticije u saveznim državama koje će odlučiti izbore.

Musk je postao jedan od najvećih pristaša Donalda Trumpa, razgovarajući s bivšim predsjednikom na X-u ovog kolovoza, a pojavio se i na jednom od njegovih skupova ranije ovog mjeseca.

Budući da podnesak pokazuje donacije zaključno s 30. rujna, još uvijek nije sigurno koliko je Musk donirao otada i koliko će ukupno donirati do izbora 5. studenog. Također se ne zna što će se dogoditi ako Trump uspije pobijediti na izborima – republikanski kandidat izjavio je kako bi Muska mogao imenovati “ministrom za rezanje troškova.”

Tesla CEO Elon Musk (R) speaks on stage as he joins former US President and Republican presidential candidate Donald Trump during a campaign rally at site of his first assassination attempt in Butler, Pennsylvania on October 5, 2024. Jim WATSON / AFP / Profimedia

Milijarderi i za Trumpa, ali i za Harris

Musk je jedan od najmanje 49 milijardera koji su odlučili podržati Trumpa. Najveći Trumpov donator je milijarder i nasljednik Timothy Mellon, koji je odboru Make America Great Again donirao 126 milijuna dolara. Tu su i Linda McMahon, supruga mogula Vincea McMahona, Miriam Adelsaon, udovica magnata kockarnica Sheldona Adelsona, kao i milijarderi Timothy Dunn i Kelcy Warren.

I potpredsjednicu Kamalu Harris, demokratsku kandidatkinju, podržavaju milijarderi, njih najmanje 75. Među njima su i suosnivač LinkedIna Reid Hoffman, bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg i redatelj Steven Spielberg, koji su svi donirali najmanje 1 milijuna dolara odborima koji podržavaju njenu kampanju.

Trump zaostaje za Harris što se tiče prikupljanja donacija. Iako su Trump i predsjednik Joe Biden bili otprilike izjednačeni što se tiče te metrike, donacije demokratima strelovito su skočile kada je Harris u kolovozu postala kandidatkinja. Njena kampanja navodno je prikupila milijardu dolara otkad je predsjednik Biden odustao od utrke. Trumpova kampanja je pak do kraja kolovoza prikupila 309,2 milijuna dolara, a u rujnu je objavila kako su prikupili još 160 milijuna od povezanih skupina.

Muskova glasna podrška Trumpu također je nešto novo u ovom ciklusu: uz to što je navodno tijekom republikanskih unutarstranačkih izbora za predsjedničkog kandidata podržavao guvernera Floride Rona DeSantisa, Musk je ranije podržavao demokrate i kritizirao Trumpa. Tako je 2016. godine izjavio kako Trump “nema karakter koji dobro odražava SAD,” a 2022. kako bi Trump trebao završiti svoju političku karijeru.

Autor originalnog članka: Alison Durkee, Forbes

Link: Elon Musk Has Given $75 Million To Pro-Trump Super PAC – So Far

(Prevela: Nataša Belančić)