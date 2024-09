Dominacija Samsunga, Applea i Xiaomia: Zajedno drže gotovo polovinu tržišnog udjela u drugom kvartalu godine

Samsung, Apple i Xiaomi dominiraju globalnim tržištem pametnih telefona, držeći zajedno gotovo polovinu tržišnog udjela u drugom kvartalu 2024. godine. Iako se ne može govoriti o potpunom duopolu, Apple i Samsung su već dugo vodeći proizvođači pametnih telefona na globalnom nivou. No, kineske firme, bilježi Statista, poput Xiaomija, posljednjih godina ubrzano su sustizale, a povremeno i prestizale konkurenciju.

Prema podacima IDC Quarterly Mobile Phone Trackera, u aprilu i junu ove godine Samsung je držao 19 posto tržišta s otprilike 54 miliona isporučenih uređaja. Apple je slijedio s udjelom od 15,8 posto, dok je Xiaomi ostvario značajnih 14,7 posto, što predstavlja isporuku oko 42 miliona uređaja.

Pored ove trojke, među pet najvećih proizvođača pametnih telefona našli su se i Vivo te Oppo, s udjelom od približno devet posto svaki. Zanimljivo je da je Transsion, koji je u prvom kvartalu 2024. držao značajan udio, ispao iz top pet najprodavanijih brendova. Iako je ova kineska kompanija stekla popularnost na tržištima u razvoju, poput Afrike, u razdoblju od aprila do juna bilježi pad isporuka.

Apple i Samsung drže primat na tržištu pametnih telefona već više od desetljeća, no kineski brendovi, poput Xiaomija i Huaweija, u nekoliko navrata su uspjeli ugroziti njihovu dominaciju. Huawei je tako u drugom kvartalu 2020. čak nadmašio Samsung po broju isporuka, no njegov uspon naglo je zaustavljen krajem te godine zbog američkih sankcija. Xiaomijev rast, zajedno s Oppom, nastavlja se, što pokazuje njihovu stabilnu prisutnost s udjelom od 22 posto do 27 posto tokom proteklih nekoliko godina.

