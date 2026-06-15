Na Jadranu otvoren luksuzni resort vrijedan 200 miliona eura

Da Hrvatska želi svoje mjesto za stolom luksuznih turističkih odredišta, potvrđuje i prošlosedmično otvaranje Pical Resort-a u Poreču. Investicija od 200 miliona eura označena je kao najveća turistička investicija u Hrvatskoj i najznačajniji projekt u nedavnoj historiji hrvatskog turizma.

Osim što je transformirao destinaciju Poreč, ovaj luksuzni resort, hotelske grupe Valamar Riviera, rečeno je na otvaranju, kojem je prisustvovao gotovo cijeli državni vrh Hrvatske, i iskorak je za cjelokupni hrvatski turizam prema visokoj dodanoj vrijednosti, luksuznoj ponudi i cjelogodišnjem poslovanju.

Kako su na otvaranju rekli iz uprave Valamara, godišnje rezervacije su popunjene 80 posto.

Novi Pical Resort će gradu Poreču, prenio je ranije Forbes Slovenija, donijeti oko tri miliona eura godišnje, a državnom budžetu približno 19 miliona eura godišnje, te će zapošljavat oko 800 ljudi.

Premium resort smješten uz plažu i blizu historijskog centra Poreča, posjeduje više od 500 smještajnih jedinica, hotelske sobe i apartmane različitih veličina, dizajnieane kroz četiri smještajna koncepta, kao i tri tematske plaže, 11 zatvorenih i otvorenih bazena, 11 restorana i 9 barova, uključujući Dine Around opcije za različita kulinarska iskustva.Tu je i sadržaj za porodice sa djecom na 8.000 kvadratnih metara.

Da biste prenoćili u jednom od luksuznih apartmana, kako je vidljivo iz podataka sa zvanične stranice resorta, potrebno vam je 739 eura, na bazi polupansiona. Jeftinije opcije su 489 eura, a možete iznajmiti i vilu, koja košta više od 4.000 eura.

Prema podacima lokalne turističke zajednice, Poreč ima tri hotela sa pet zvjezdica i više od deset hotela sa četiri zvjezdice, te je ove godine bio domaćin za blizu 200.000 turističkih dolazaka i četverostruko više noćenja.