Forbes je izračunao šta se može sve sa Muskovih 1.000.000.000.000 dolara

Elon Musk je sada prvi svjetski trilioner. Da bi to stavili u perspektivu, Forbes je uporedio njegovo bogatstvo s raznim ekonomskim pokazateljima, od veličine odbrambenog budžeta do cijene mlijeka.

Jedan trilion dolara predstavlja ogromno bogatstvo u vlasništvu jedne osobe. Toliko je veliko da ga je teško zaista shvatiti. Godišnji američki nacionalni odbrambeni budžet iznosi oko jedan trilion dolara. Federalni izdaci za program Medicare, kao i bruto domaći proizvod Švicarske ili Poljske, iznose približno isti iznos. To je jednako bogatstvu 1.000 milijardera ili milion milionera.

To je ekvivalentno kombinovanom bogatstvu Dr. Drea od 1.000, Taylor Swift od 500, Marka Cubana od oko 167 ili Billa Gatesa od skoro 10. Dovoljno je za kupovinu 25 miliona automobila Tesla Model Y, 77 milijardi primjeraka časopisa Forbes ili 2,5 milijarde galona mlijeka.

Evo kako bi trilion dolara mogao promijeniti Ameriku

# 7.500 dolara

svako domaćinstvo u SAD-u bi dobilo kada bi se trilion dolara ravnomjerno raspodijelio među njima.

# više od 4 puta

Ukupni medicinski dug svih Amerikanaca mogao bi se otplatiti sa jednim trilionom dolara.

# 5,9 milijardi

Prosječne sedmične kupovine američkih domaćinstava mogle bi se obaviti u iznosu od trilion dolara.

# 2,6%

ukupnog američkog duga mogao bi se otplatiti sa trilion dolara.

Evo kako bi trilion dolara mogao pomoći Amerikancima da plate troškove odgoja djece

# 32,1 miliona

Porođaj bi se mogao platiti sa trilion dolara.

# 4,3 miliona

Djeca bi se mogla odgajati od rođenja do 18. godine za trilion dolara.

# 2,5 milijardi

Dječja kolica bi se mogla kupiti za trilion dolara.

# 22,1 miliona

Godišnje plate za dadilje mogle bi se isplatiti u iznosu od trilion dolara.

# 200 miliona

Dječije proteze mogle bi se kupiti za trilion dolara.

# 7,7 miliona

studenata bi tokom četiri godine obrazovanja moglo imati finansijska sredstva u iznosu od jednog biliona dolara.

Matt Durot, novinar i Luisa Kroll, izvršna urednica, Forbes