Musk poziva na ukidanje poreznih olakšica za električna vozila: Tesli bi pomoglo, ali mnogima ne bi

Milijarder Elon Musk u četvrtak je rekao kako podržava eliminiranje poreznih olakšica od 7.500 dolara za kupce električnih vozila, ponovivši još jednom stav koji je izrekao u srpnju. Ukidanje olakšica moglo bi pomoći Tesli, a Trumpov tranzicijski tim navodno ozbiljno razmišlja o toj ideji usprkos činjenici da joj se većina proizvođača u autoindustriji protivi.

“Mislim da bismo se trebali riješiti svih olakšica,” rekao je Musk u četvrtak na Kapitolu, odgovarajući na pitanje novinara o tome podržava li ukidanje olakšica za kupnju električnih vozila, izvijestio je Politico.

Musk je slično mišljenje iznio i u srpnju, napisavši u objavi na X-u (nekadašnjem Twitteru): “Maknite sve subvencije. To će samo pomoći Tesli.”

Ukidanje poreznih olakšica moglo bi nanijeti veću štetu drugim proizvođačima električnih vozila nego Tesli, najvećem svjetskom proizvođaču električnih automobila. Taj potez smanjio bi konkurenciju i izazvao potencijalni pad potražnje koji bi mogao prisiliti druge tvrtke da smanje proizvodnju, kažu stručnjaci.

Trump je tijekom kampanje zagovarao ukidanje “mandata za električna vozila” aktualnog predsjednika Joea Bidena. Iako nije konkretno govorio o poreznim olakšicama, njegov tranzicijski tim ih navodno planira ukinuti, izvijestio je prošlog mjeseca Reuters pozivajući se na neimenovane izvore.

REUTERS/Tingshu Wang

Proizvođači se protive ukidanju olakšica

Savez za inovacije u automobilizmu, koji predstavlja sve velike svjetske proizvođače osim Tesle, u listopadu je pozvao Kongres da zadrži olakšice. Pozvali su se na strahove koje izaziva sve žešća konkurencija iz Kine, izvijestio je tada CNN. Savez je u studenom također poslao pismo Trumpovom tranzicijskom timu s istom molbom, prenio je Reuters.

Musk je svoj posljednji komentar po pitanju poreznih olakšica iznio na Kapitolu u četvrtak, gdje se sastajao s političarima kako bi raspravili o planovima Ureda za efikasnost vlade. To je novoosnovani Trumpov savjetnički odbor za rezanje javne potrošnje kojeg bi trebali voditi Musk i Vivek Ramaswamy.

Subvencije za električna vozila primjenjuju se na kupnju novih električnih automobila, a uvedene su u sklopu velikog Bidenovog zakona za smanjenje inflacije. Omogućuje i olakšice od 4.000 dolara za kupnju polovnih električnih vozila. Bidenova administracija u srpnju je izvijestila kako je zbog ovih olakšica cijena električnih vozila pala za 20 posto u odnosu na prethodnu godinu. Administracija je također izdala nove regulacije u ožujku, kojima je cilj povećati udio prodanih električnih automobila u SAD-u sa 7,6 na 56 posto svih prodanih automobila. To je bilo u skladu s Bidenovim planom da se do kraja desetljeća prepolove emisije stakleničkih plinova.

Prošlog mjeseca, guverner Kalifornije Gavin Newsom najavio je kako će ta savezna država uvesti porezne olakšice od 7.500 dolara ako Trump zaista odluči ukinuti saveznu mjeru. Taj plan možda se neće odnositi na Teslu, izvijestili su Bloomberg i New York Times. Musk je tu vijest nazvao “suludom” u objavi na svojoj društvenoj platformi.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: Musk Calls For Ending Electric Vehicle Tax Credit – Which Could Help Tesla

(Prevela: Nataša Belančić)

