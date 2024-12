“Our Little Secret” Lindsay Lohan na vrhu božićne liste Netflixa: Evo svih prazničnih hitova

Povratak Lindsay Lohan na ekrane bio je daleko najbolja božićna premijera na Netflix platformi ove sezone. Sa 54,6 miliona sati gledanja u prvih pet dana, nadmašio je hitove na društvenim mrežama poput “Hot Frosty” i “Mr. Jolly”.

“Naša mala tajna” je debitovala 27. novembra i od tog datuma do 1. decembra pogledana je 32,4 miliona puta. Uprkos tome što ima najnižu ocjenu na Rotten Tomatoesu od bilo kojeg originalnog Netflixovog božićnog filma do sada (37%).

Film , u kojem glume Lindsay Lohan i Ian Harding kao bivši partneri koji su neočekivano primorani da Božić provedu zajedno, u prvoj sedmici postigao je skoro dvostruko više pregleda od romantične komedije “Vidimo se sljedećeg Božića”, koja je prikupila 18 u prvoj sedmici. pet dana 1 milion pregleda.

“Hot Frosty “, koji je debitovao sa 16 miliona pregleda tokom sedmice 11. novembra, i “Mr. Merry “, koja je bila najmanje gledana božićna premijera u godini sa 14,7 miliona pregleda u prvoj sedmici, bili su daleko iza. iza.

“Hot Frosty”, priča o magičnom Snješku koji oživljava i pokušava pridobiti udovicu, privukla je pažnju na društvenim mrežama nakon objavljivanja. To je uspjelo zahvaljujući prepoznatljivoj glumačkoj ekipi koja uključuje samoproglašenu “Kraljicu Božića” Lacey Chaber (poznatu po desetinama prazničnih filmova), Dustina Milligana (“Shit's Creek”) i Craiga Robinsona (“The Office”).

Ocjena za Netflix filmove

Ocjena Rotten Tomatoesa za “Hot Frosty” je 80 posto , što ga čini jednim od najbolje ocijenjenih originala Netflixa ove godine, uprkos tome što su ga kritičari nazvali “izuzetno glupim” i “generalno slatkim”.

Dvije godine nakon smrti svog supruga, Katie slučajno oživljava Snjeguljicu, koja joj pomaže da ponovo otkrije čaroliju Božića, ukratko je radnja ovog filma.

“Vidimo se sljedećeg Božića” ima rejting od 69%, “Veseli džentlmen” ima 44%, “Naša mala tajna” je na 37%.

“Taj Božić”, animirani film na Netflix platformi koji je debitovao 4. decembra, ima rejting od 59%.

“Vidimo se sljedećeg Božića” priča je o djevojci koja trči po New Yorku u pokušaju da dobije kartu za najtraženiji koncert u prazničnoj sezoni. Nada se da će impresionirati muškarca svojih snova, ali usput se zaljubi u ljubaznog recepcionara.

“The Merry Gentleman”: Profesionalna plesačica (Britt Robertson) odlučuje da organizuje reviju sa muškim izvođačima u svom rodnom gradu. Lokalni majstor Luka joj priskače u pomoć.

Evo još nekoliko filmova za preporučiti:

“Taj Božić” : Trilogija dječjih knjiga oživljava u ovoj animiranoj božićnoj komediji sa zanimljivom glumačkom postavom. Uključuje Briana Coxa (serija The Descendants), Jodie Whittaker (Doctor Who) i Billa Nyea (Love Actually).

“Transfer tereta”: Božićni triler u kojem je službenik za sigurnost aerodroma ucijenjen da pusti opasan paket u avion.

“Black Doves”: Serija trilera smeštena u London tokom Božića, u kojoj glumi Keira Knightley (“Love Actually”). Prva sezona dostupna je od 5. decembra.

A Hallmark Channel je doživio porast popularnosti na kablovskoj televiziji od početka božićne sezone u oktobru.

U sedmici od 18. novembra, njihov film “Tri mudraca i dječak” ušao je među 40 najboljih na kablovskoj televiziji.

Od 24. novembra, Hallmarkov praznični program dostigao je 22,1 milion jedinstvenih gledalaca, navodi mreža.

Mary Whitfield Roloffs, reporterka Forbesa

