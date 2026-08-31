Meta mijenja Instagram i Facebook: Djeci se ograničava vrijeme na mrežama

Meta će napraviti velike promjene na Instagramu i Facebooku nakon historijske nagodbe sa 29 američkih saveznih država koje su kompaniju tužile zbog navodne štete koju njene platforme nanose mentalnom zdravlju mladih korisnika.

Državni tužioci 29 saveznih država optužili su Metu da je svjesno nanosila štetu mentalnom zdravlju djece i mladih koji koriste njene platforme.

Meta je pristala na nagodbu, ali nije priznala odgovornost niti bilo kakvo nezakonito postupanje. Kompanija će, prema sporazumu, platiti najmanje 12,1 milijardu dolara. Iznos bi mogao porasti za dodatnih pet milijardi dolara, odnosno na ukupno 17,1 milijardu dolara, zavisno od budućih postupaka protiv drugih društvenih mreža.

Nagodba istovremeno donosi niz promjena načina na koji će Instagram i Facebook funkcionisati za djecu.

Dva sata dnevno za Instagram i Facebook

Meta će morati ograničiti korištenje svojih platformi za mlade na najviše dva sata dnevno. Nakon 15 minuta korištenja djeca će dobiti upozorenje da naprave pauzu, s ciljem da se ograniči beskonačno skrolanje.

Ovo ograničenje bit će na snazi pet godina.

Ako Snapchat, TikTok i YouTube pristanu na slične uslove, dnevno ograničenje bit će smanjeno na jedan sat, a mjera će trajati deset godina.

Noćna zabrana i ograničenja tokom škole

Djeca neće moći pristupati feedovima na Instagramu i Facebooku između ponoći i šest sati ujutro. Obavijesti će istovremeno biti blokirane od 22 sata do sedam sati ujutro.

Tokom školske godine push obavijesti bit će blokirane radnim danima od osam do 15 sati.

Meta će morati uvesti i strožije provjere dobi kako bi spriječila malu djecu da koriste platforme i predstavljaju se kao odrasle osobe.

Stroža pravila za štetan sadržaj

Instagram i Facebook morat će uvesti snažnije zaštite od potencijalno štetnog sadržaja. To uključuje objave povezane s vršnjačkim nasiljem, poremećajima u ishrani, samoubistvom i samopovređivanjem.

Roditelji će dobiti jednostavnije i snažnije alate za praćenje i ograničavanje aktivnosti djece na platformama.

Meta će također morati ograničiti ili zabraniti određene funkcije koje podstiču društveno poređenje među mladima.

Među njima su filteri za uljepšavanje i broj prikazanih lajkova na objavama, funkcije koje su ranije kritikovane zbog mogućeg utjecaja na samopouzdanje mladih i podsticanja poređenja s drugim korisnicima.

Nezavisna kontrola nad Metom

Sve promjene bit će podvrgnute nadzoru nezavisnog revizora koji će provjeravati da li Meta provodi odredbe nagodbe, navodi britanski list The Independent.

Proces će nadzirati 29 saveznih država koje su pokrenule pravni postupak protiv kompanije.

Dio ovih pravila mogao bi se u budućnosti proširiti i na druge velike društvene platforme, uključujući Snapchat, TikTok i YouTube.