Google Maps promijenio ime jezera Ontario, a onda je došlo do internet odmazde

Google Maps promijenio je naziv jezera Ontario za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu odredbu kojom se jezero na granici SAD-a i Kanade od sada zove “America”.

Trump je u četvrtak potpisao izvršnu odredbu, nakon čega je američki Sistem za informacije o geografskim imenima formalno promijenio naziv jezera. Google je u nedjelju potvrdio da svoje karte ažurira na osnovu zvaničnih vladinih izvora.

To znači da korisnici Google Mapsa u SAD-u sada vide naziv “jezero America”, dok se korisnicima u Kanadi prikazuje “jezero Ontario”. Korisnici izvan ove dvije zemlje vide „jezero Ontario (jezero America)”.

Momentalne reakcije

Promjena je izazvala brzu reakciju na društvenoj mreži X. Pojedini korisnici potez su nazvali “patetičnim”, dok su Google optužili za “širenje dezinformacija”.

Drugi korisnici kritikovali su kompaniju zbog toga što se, kako su naveli, “pokorava” Trumpu. Jedan korisnik je, igrajući se riječima, Google Maps nazvao “Google Craps”.

Promjena naziva izazvala je reakcije i među kanadskim političarima.

Stephen Crawford, član parlamenta provincije Ontario, rekao je da su neke internet stranice kanadskih vladinih institucija prikazivale naziv “jezero America“ zato što podatke o kartama direktno preuzimaju iz Google Mapsa. Provincija sada radi na rješavanju tog problema.

Kanadski poslovni medij BNN Bloomberg objavio je da je među organizacijama kod kojih se pojavio taj problem bio i Metrolinx, javni prijevoznički sistem područja šireg Toronta i Hamiltona.

“Neke internet stranice agencija vlade Ontarija direktno preuzimaju podatke o kartama iz Google Mapsa. Nakon nedavnih promjena koje je napravio Google, aktivno pregledamo naše internet stranice kako bismo osigurali da sve one jezero Ontario identifikuju njegovim ispravnim imenom: jezero Ontario“, napisao je Crawford u nedjelju.

Dodao je: “Kao stanovnici Ontarija, uvijek ćemo braniti našu provinciju, naš identitet i mjesta koja je definišu”.

Premijer Ontarija Doug Ford podijelio je Crawfordovu objavu i dodao: “Budite uvjereni u ovo: jezero Ontario je uvijek bilo i bit će jezero Ontario.“

Google objasnio kako funkcioniše prikaz naziva

Google je za Business Insider objasnio da programeri internet stranica koje ugrađuju Google Maps mogu odabrati regiju za koju će karta biti lokalizovana. Taj izbor određuje način na koji se prikazuju nazivi mjesta.

“Jake Ontario” će se prikazivati kada programeri kao regiju postave Kanadu, rekao je Googleov glasnogovornik.

Dok su pojedini korisnici i kanadski političari kritikovali promjenu, Trumpove pristalice na X-u pozdravile su odluku Googlea i pohvalile platformu zbog novog prikaza naziva.