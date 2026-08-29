Najplaćeniji teniseri u svijetu 2026, žene prvi put nadmašile muškarce

Djelimično zahvaljujući povratku Serene Williams, prvi put u historiji među deset najplaćenijih tenisera i teniserki ovog sporta nalazi se više žena nego muškaraca. Oni su tokom protekle godine zajedno zaradili procijenjenih 333 miliona dolara.

Povrede su privremeno zaustavile ono što već izgleda kao rivalstvo generacija između Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera, a omogućile su još jednom teniseru – Alexandru Zverevu, na Roland Garrosu u junu – da osvoji Grand Slam titulu u singlu prvi put od 2023. godine. Ali čak i kada dvojica mladih asova ne mogu izaći na teren, vode bitku za finansijsku prevlast.

Dvadesettrogodišnji Alcaraz i dalje je u prednosti kada je riječ o zaradi van terena. Tokom posljednjih 12 mjeseci inkasirao je procijenjenih 38 miliona dolara od sponzorskih ugovora, nastupa, egzibicionih mečeva i drugih poslovnih aktivnosti. Time je nadmašio Sinnerovih procijenjenih 35 miliona dolara.

Međutim, kada se uračuna i novac od turnirskih nagrada, na vrhu je 25-godišnji Italijan. Njegov procijenjeni ukupni prihod prije oporezivanja iznosi 58 miliona dolara, računajući period od prošlogodišnjeg US Opena do danas. To je oko četiri miliona dolara više od procijenjenih 53,7 miliona dolara koliko je zaradio španski superstar.

Sinner, koji zauzima prvo mjesto na ATP rang-listi u singlu, tek je četvrti igrač koji je u 19 godina postojanja Forbesove godišnje liste najplaćenijih tenisera zauzeo prvo mjesto. Svrgnuo je Alcaraza, dvostrukog uzastopnog finansijskog šampiona.

Prije njih, Novak Djokovic bio je prvi na listi 2023. godine, dok je Roger Federer čvrsto držao prvo mjesto čak 15 godina zaredom, sve dok se 2022. nije penzionisao.

Možda je još impresivnije to što je Sinnerova zarada na terenu od 23 miliona dolara – uključujući nagrade sa ATP turnira tokom proteklih 12 mjeseci, kao i bonus koji je dobio od Tura – najveća cifra koja se ikada pojavila na Forbesovoj listi. I sve to iako je napravio jednomjesečnu pauzu prije Wimbledona, a potom ga je povreda koljena primorala na novo odsustvo.

Sinner će sada propustiti US Open, koji počinje u nedjelju. Tako se ponovo otvara prostor za 29-godišnjeg Zvereva, koji je iskoristio Alcarazovo odsustvo na ovogodišnjem Roland Garrosu. Time je prekinut niz od devet uzastopnih Grand Slam turnira na kojima su Sinner ili Alcaraz osvajali titulu u singlu.

Zverev je svoju zaradu u prethodnih 12 mjeseci povećao na procijenjenih 18,7 miliona dolara, što ga je prvi put od 2019. svrstalo među deset najplaćenijih tenisera svijeta – na deveto mjesto.

Povratak Serene Williams

Deset najplaćenijih tenisera i teniserki ovog sporta zajedno je tokom protekle godine zaradilo procijenjenih 333 miliona dolara. To je 17 posto više od 285 miliona dolara iz 2025. godine i tek nešto manje od 343 miliona dolara iz 2020. godine.

Rekordni zbir iz te godine bio je podstaknut Federerovom rekordnom zaradom od 106 miliona dolara, dok su njegov odlazak u penziju 2022. godine, kao i povlačenje Rafaela Nadala 2024. godine, lišili ovu listu jednog od najstabilnijih izvora prihoda u svijetu sporta.

Federer je tokom aktivne karijere zaradio ukupno 1,1 milijardu dolara prije oporezivanja. Prošle godine postao je milijarder.

Međutim, finansijska lista u tenisu ove godine dobila je neočekivani podsticaj kada se Serena Williams vratila na teren nakon gotovo četverogodišnje pauze.

Ova 44-godišnja legenda – koja je odlučila da ove godine ne igra singl na US Openu kao dobitnica specijalne pozivnice, ali je ove sedmice nastupila u miks dublu s Alcarazom i igrat će u ženskom dublu sa sestrom Venus Williams – tokom protekle godine ostvarila je procijenjeni prihod od 40,1 milion dolara.

To joj je donijelo treće mjesto, iza Sinnera i Alcaraza. Veći dio tog novca potiče od sponzorskih ugovora i drugih poslovnih poduhvata.

Williams je ove godine od nagrada na turnirima zaradila svega 131.932 dolara, pošto je prije US Opena učestvovala na samo četiri turnira.

Zamah ženskog tenisa, ali muškarci i dalje bolje plaćeni

Williams je podigla granicu za ulazak na listu na 17,4 miliona dolara, koliko je zaradila Elena Rybakina. To je više od tri miliona dolara iznad rekordnog minimuma iz 2025. godine od 14,3 miliona dolara.

Prvi put u historiji Forbesove teniske rang-liste to je dovelo do toga da među deset najplaćenijih ima više žena – šest – nego muškaraca, kojih je četiri.

Još jedan pokazatelj zamaha koji trenutno ima ženski tenis jeste to što je Coco Gauff – najplaćenija sportistkinja svijeta tokom prethodne dvije godine – ove godine nadmašena ne samo od Williams, već i od Aryne Sabalenke.

Sabalenka zauzima četvrto mjesto na ukupnoj listi s procijenjenom zaradom od 36,1 milion dolara. Za nijansu je nadmašila Gauff, koja je zaradila 35,5 miliona dolara.

Ovi rezultati, međutim, ne znače da su teniseri i teniserke finansijski izjednačeni. Muškarci su historijski imali bolji pristup sponzorskim ugovorima.

Iako četiri Grand Slam turnira već dugo daju isti novčani iznos pobjednicima i pobjednicama, razlika u zaradama opstaje na manjim turnirima.

WTA Tour se, međutim, obavezao da će do sljedeće godine izjednačiti nagradne fondove na zajedničkim turnirima kategorija 1000 i 500 s ATP Tourom. Do 2033. godine isto bi trebalo biti učinjeno i na turnirima kategorija 1000 i 500 koji se održavaju tokom jedne sedmice.

Ovog mjeseca, na Cincinnati Openu, pobjedniku muškog singla Arthuru Filsu pripalo je 1.151.380 dolara, dok je Gauff, pobjednica ženskog turnira, dobila 1.085.220 dolara.

Razlika je iznosila 66.160 dolara. To je znatno manje od razlike od 525.975 dolara na istom turniru samo dvije godine ranije.

Spor oko nagradnih fondova

Rasprava o zaradama tenisera i teniserki proteže se mnogo dalje od pitanja rodne razlike u platama.

Tokom prethodne dvije godine mnoge zvijezde ovog sporta udružile su se u zahtjevu da četiri Grand Slam turnira izdvoje veći dio svojih prihoda za nagradni fond.

Guardian je nedavno objavio da je nagradni fond na Wimbledonu iznosio oko 14 posto prihoda turnira. Nasuprot tome, referentna vrijednost koju primjenjuje šest zajedničkih ATP i WTA turnira kategorije 1000 iznosi 22 posto.

U koordiniranom protestu tokom ovogodišnjeg Roland Garrosa nekoliko tenisera i teniserki ograničilo je dostupnost medijima.

Pritisak je nastavljen i nakon turnira. Sabalenka je čak zaprijetila da bi najbolji igrači mogli u potpunosti bojkotovati Grand Slam turnire.

To je dovelo do toga da i Wimbledon i US Open uvedu velika povećanja nagradnih fondova.

Pored toga, četiri Grand Slam turnira su ovog mjeseca zajednički objavila osnivanje Savjeta igrača. On će sportistima omogućiti veći uticaj na organizaciju turnira.

U međuvremenu, ATP je posljednjih godina povećao fondove za bonuse namijenjene najuspješnijim igračima i uveo model podjele profita koji im omogućava da direktno imaju koristi od rasta prihoda turnira u okviru Tura.

Međutim, igračima koji propuste turnire – iz bilo kojeg razloga, uključujući povredu – zarada može biti značajno smanjena.

Tako Sinner 2025. godine nije dobio ništa iz fiksnog fonda za turnire kategorije 1000, nakon što je propustio pet od devet takvih turnira.

Ta realnost dovela je do još detaljnijeg preispitivanja napornog 11-mjesečnog teniskog kalendara.

Igrači i ATP-a i WTA Tura godinama traže više pauza u rasporedu. Baš kao i kada je riječ o zahtjevima za veće nagradne fondove, čini se da bi mogli dobiti ono što traže.

WTA je ove godine formirao savjet koji bi trebalo da se bavi problemima u vezi s rasporedom, a jedan od članova radne grupe nedavno je rekao za Front Office Sports da očekuje glasanje o tom pitanju tokom ovogodišnjeg US Opena.

Forbes Hrvatska/AI

Najplaćeniji teniseri i teniserke 2026.

Jannik Sinner – 58 miliona dolara

Godine: 25 | Nacionalnost: Italija | Na terenu: 23 miliona dolara | Van terena: 35 miliona dolara

Sinnerova pobjeda na Wimbledonu u julu bila je peta Grand Slam titula u njegovoj karijeri, a u prethodne tri sezone ostvario je skor od 175 pobjeda i 15 poraza u ATP singlu, uključujući rekordne 34 uzastopne pobjede na Masters 1000 turnirima.

Iako će povreda koljena spriječiti šampiona US Opena iz 2024. godine da nastupi na ovogodišnjem turniru, 25-godišnji Italijan sigurno će ostati prvi na svjetskoj rang-listi, s prednošću od 5.010 bodova u odnosu na drugoplasiranog Alexandera Zvereva – igrača kojeg je pobijedio u finalu Wimbledona.

Van terena, Sinner je u januaru objavio partnerstvo s osiguravajućim gigantom Allianz. Time je proširio listu sponzora na kojoj se već nalaze veliki italijanski brendovi De Cecco, Gucci i Lavazza.

Iako nije poznat po tome da učestvuje na velikom broju egzibicionih turnira koji su postali popularni u tenisu, Sinner je osvojio Six Kings Slam u Saudijskoj Arabiji i 2024. i 2025. godine. Za svaku od tih pobjeda dobio je po šest miliona dolara.

Carlos Alcaraz – 53,7 miliona dolara

Godine: 23 | Nacionalnost: Španija | Na terenu: 15,7 miliona dolara | Van terena: 38 miliona dolara

Nakon što je zbog povrede ručnog zgloba propustio i Roland Garros i Wimbledon, Alcaraz će se vratiti na teren na US Openu. Tu će pokušati osvojiti svoju treću i ukupno osmu Grand Slam titulu.

Dvadesettrogodišnji Španac je 2026. godinu počeo osvajanjem Australian Opena. Time je postao najmlađi teniser u historiji koji je kompletirao karijerni Grand Slam.

Ove sedmice je na stadionu Arthur Ashe počeo vraćati osjećaj za igru kroz takmičenje u miks dublu na US Openu. Nastupio je zahvaljujući specijalnoj pozivnici u paru sa Serenom Williams.

Van terena, Alcaraz i dalje je najtraženiji teniski promoter. Ove godine sklopio je partnerstva s fintech kompanijom Ant International i tehnološkim gigantom Infosys.

Također je bio glavna zvijezda egzibicionih mečeva na stadionu bejzbolskog kluba Miami Marlins i u dvorani hokejaškog/košarkaškog kluba New Jersey Devils, kao i egzibicionog meča u Južnoj Koreji u januaru, u kojem je pobijedio Sinnera.

Još jedan pokazatelj Alcarazovog statusa miljenika navijača jeste činjenica da je reket kojim je igrao finale Wimbledona 2023. godine prodat na aukciji u oktobru za rekordnih 173.066 dolara.

Serena Williams – 40,1 milion dolara

Godine: 44 | Nacionalnost: SAD | Na terenu: 0,1 milion dolara | Van terena: 40 miliona dolara

Williams je u junu prekinula gotovo četverogodišnju pauzu od takmičarskog tenisa. Nastupila je u singlu na Wimbledonu i u dublu na tri turnira tokom ovog ljeta. Ove sedmice zaigrala je u miks dublu na US Openu s Carlosom Alcarazom.

Jedno je sigurno: 44-godišnja GOAT tenisa nije se vratila na teren zbog novca.

Forbes procjenjuje njeno bogatstvo na 400 miliona dolara. To je čini najbogatijom ženom u svijetu koja je svoje bogatstvo prvenstveno stekla kao sportistkinja.

Aktivna je i kao investitorica – preko svoje kompanije Serena Ventures – i kao ambasadorica brendova.

Williams je 23 godine bila pod pokroviteljstvom kompanije Nike, a u novije vrijeme sklopila je partnerstva s kompanijama Heineken, Factor i Ro.

Postala je zaštitno lice kampanje telezdravstvene kompanije Ro posvećene lijekovima za mršavljenje iz grupe GLP-1.

Williams je također „rezidentna poduzetnica“ kompanije Reckitt Catalyst, inkubatora u okviru giganta industrije robe široke potrošnje.

Bila je i model za novu Barbie. Namjerno je prikazana u poslovnom odijelu, a ne u teniskoj suknji.

Aryna Sabalenka – 36,1 milion dolara

Godine: 28 | Nacionalnost: Bjelorusija | Na terenu: 13,1 milion dolara | Van terena: 23 miliona dolara

Sabalenka na US Open dolazi ne samo u potrazi za trećom uzastopnom titulom na ovom turniru i ukupno petom Grand Slam titulom. Ona se bori i da zadrži prvo mjesto na WTA rang-listi.

Sabalenka je na vrhu provela gotovo dvije uzastopne godine. Sada mora osvojiti US Open kako bi ostala na prvoj poziciji. U suprotnom, to mjesto pripast će Eleni Rybakini, Jessici Peguli ili Coco Gauff, u zavisnosti od rezultata turnira.

Sabalenka je ipak osvojila tri turnira u 2026. godini – Miami, Indian Wells i Brisbane.

Bila je veoma aktivna i van terena. Ove godine sklopila je partnerstva sa šest brendova, među kojima su aviokompanija Emirates Airline, juvelirska kompanija Material Good i Stella Artois.

U decembru je učestvovala i u veoma medijski propraćenom meču nazvanom „Battle of the Sexes“, u kojem je u Dubaiju izgubila od Nicka Kyrgiosa, kao i na egzibicionim mečevima u Hong Kongu, Atlanti i New Yorku.

Coco Gauff – 35,5 miliona dolara

Godine: 22 | Nacionalnost: SAD | Na terenu: 7,5 miliona dolara | Van terena: 28 miliona dolara

Forma Coco Gauff bila je promjenjiva otkako je osvojila svoju drugu Grand Slam titulu u singlu na Roland Garrosu 2025. godine, uključujući rana ispadanja na Indian Wellsu i Roland Garrosu.

Ipak, 22-godišnja Amerikanka dolazi na US Open nakon plasmana u polufinale Wimbledona i Canadian Opena, kao i pobjede ovog mjeseca na Cincinnati Openu, gdje je nastavila pokazivati napredak u servisu.

Van terena, Gauff ima više od desetak sponzora. Ovog mjeseca objavila je partnerstvo s kompanijom Oura, proizvođačem pametnih prstenova.

Ovog ljeta bila je i izvršna producentica dva kratka dokumentarna filma za Tennis Channel.

Gauff društvene mreže koristi i za više od pukog promoviranja svojih partnera. U martu je na mreži X odala priznanje jednom korisniku koji joj je ukazao da bi trebala češće izlaziti na mrežu. To je strategija koja joj je pomogla da pobijedi u meču na Miami Openu.

Novak Djokovic – 30,2 miliona dolara

Godine: 39 | Nacionalnost: Srbija | Na terenu: 5,2 miliona dolara | Van terena: 25 miliona dolara

Djokovic nije osvojio nijedan Grand Slam od US Opena 2023. godine. Tada je broj svojih Grand Slam titula u singlu podigao na rekordne 24, ali je 39-godišnji Srbin pokazao da se i dalje može boriti za najveće trofeje plasmanom u finale Australian Opena u februaru i polufinale Wimbledona u julu.

Pobjeda u New Yorku bila bi historijska iz dva razloga. Ne samo da bi mu 25. Grand Slam titula donijela tri titule više od drugoplasiranog Rafaela Nadala na vječnoj listi, već bi mu nagrada od 5,5 miliona dolara za pobjednika omogućila da postane prvi teniser u historiji s više od 200 miliona dolara zarade od turnirskih nagrada tokom karijere.

S druge strane, Djokovic je ovog mjeseca, nakon poraza u prvom kolu Cincinnati Opena, otkrio da se već godinama suočava sa „zdravstvenim problemom“, ali nije iznio više detalja.

Kako se približava kraju karijere, Djokovic ima bogat portfolio sponzora. U junu se pridružio investicionoj kompaniji General Atlantic kao „globalni strateški savjetnik“, uz postojeće ugovore s kompanijama Hublot, Lacoste i Qatar Airways.

O Djokovicu je ovog mjeseca objavljen i dokumentarni film „The Wolf in Winter“ na platformi Amazon Prime Video.

Qinwen Zheng – 22,6 miliona dolara

Godine: 23 | Nacionalnost: Kina | Na terenu: 0,6 miliona dolara | Van terena: 22 miliona dolara

Povreda lakta primorala je Zheng da u julu 2025. godine bude podvrgnuta operaciji. Još nije uspjela vratiti formu koja joj je donijela zlatnu olimpijsku medalju na Igrama u Parizu 2024. godine.

Taj period bez značajnijih rezultata spustio je njen plasman u singlu na 121. mjesto. Zato je morala probijati se kroz kvalifikacije za US Open.

Ipak, čak i ako Zheng trenutno nije jedna od istaknutijih teniserki na Turu, u rodnoj Kini nemoguće ju je ne primijetiti.

Pojavljuje se u reklamama brendova kao što su Alipay, lanac čajdžinica Chagee i proizvođač mliječnih proizvoda Yili Group.

Zheng je ove godine objavila i nove ugovore s Turkish Airlinesom i kompanijom Qwen, AI platformom kineskog tehnološkog giganta Alibaba.

Iga Swiatek – 20,5 miliona dolara

Godine: 25 | Nacionalnost: Poljska | Na terenu: 5,5 miliona dolara | Van terena: 15 miliona dolara

Swiatek je osvojila šest Grand Slam titula, uključujući US Open 2022. godine.

Pred njom je još dug put da dostigne rekord Serene Williams od 23 Grand Slam titule u Open eri, ali 25-godišnja Poljakinja napreduje kada je riječ o turnirima iz kategorije Masters 1000.

Swiatek je ovog mjeseca osvojila Canadian Open. Time je došla do svoje 12. titule u toj kategoriji, uvedenoj 2009. godine. Sada joj nedostaje još samo jedna da izjednači rekord Serene Williams.

Ona sada ima skor od 26 pobjeda i pet poraza u finalima WTA turnira. To je najbolji procenat pobjeda među svim igračicama koje su od 1990. godine odigrale najmanje 20 takvih finala.

Swiatek, čiji su sponzori, između ostalih, Coach, On i Oral-B, ujedno je i jedina teniserka ili teniser koji je od početka 2020. godine stigao najmanje do trećeg kola na svakom Grand Slam turniru.

Alexander Zverev – 18,7 miliona dolara

Godine: 29 | Nacionalnost: Njemačka | Na terenu: 13,7 miliona dolara | Van terena: 5 miliona dolara

Zverev je na početku karijere bio u sjenci velike trojke koju su činili Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Djokovic, a u novije vrijeme Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera.

Svoj veliki proboj ostvario je u junu, kada je u finalu Roland Garrosa savladao Flavija Cobollija u meču od pet setova.

Dvadesetdevetogodišnji Nijemac sada ima 68,6 miliona dolara zarade od ATP turnirskih nagrada tokom karijere. To je manje od iznosa koji su zaradili Djokovic, Nadal, Federer i Sinner, ali više od Alcaraza.

Van terena, Zverevu je reputacija narušena optužbama za nasilje u porodici. On je 2024. godine postigao nagodbu u slučaju koji je pokrenula njegova bivša djevojka, ali je negirao optužbe.

U novembru je, međutim, objavio novi sponzorski ugovor s brendom Loewe.

Elena Rybakina – 17,4 miliona dolara

Godine: 27 | Nacionalnost: Kazahstan | Na terenu: 11,4 miliona dolara | Van terena: 6 miliona dolara

Rybakina je 2026. godinu počela na isti način na koji je završila 2025. – velikom pobjedom.

Nakon trijumfa na WTA Finalu u novembru dobila je 5,2 miliona dolara nagrade. To je do tada bio najveći pojedinačni novčani iznos ikada isplaćen pobjednici u ženskom tenisu.

Rybakina, koja je rođena u Rusiji, ali međunarodno predstavlja Kazahstan, u januaru je pobijedila Arynu Sabalenku i osvojila Australian Open.

Sada 27-godišnjakinja na US Openu traži svoju treću Grand Slam titulu u karijeri. Na tom turniru nikada nije prošla dalje od četvrtog kola.

Takav rezultat bio bi dobra vijest za njene sponzore, među kojima su kazahstanska banka RBK, proizvođač satova Vanguart i Yonex.

Brett Knight, Forbes

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