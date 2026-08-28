Hakeri kradu podatke miliona putnika u zračnim lukama

Hakerski napad potresao tri velika britanska aerodroma, podaci 8,7 miliona putnika dospjeli u ruke napadača.

Tri velika britanska aerodroma pogođena su ozbiljnim „incidentom kibernetičke sigurnosti“, u kojem su hakeri pristupili podacima gotovo devet miliona ljudi i pokušali iznuditi otkupninu.

Manchester Airports Group, MAG, kompanija koja upravlja aerodromima Manchester Airport, East Midlands Airport i London Stansted, saopćila je da su hakeri tokom vikenda pristupili kontakt podacima korisnika, registracijama vozila i poštanskim brojevima.

MAG je za BBC potvrdio da su hakeri tražili otkupninu u zamjenu za povrat podataka, ali je kompanija odbila da plati. Iznos tražene otkupnine nije objavljen.

Kompanija je naglasila da „ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi sigurnost putnika niti sigurnost zračnog saobraćaja“, kao i da sistem kojem su hakeri pristupili nije sadržavao bankovne podatke niti informacije o plaćanju korisnika.

Ukupno je pristupljeno podacima oko 8,7 miliona korisnika.

Većina podataka kojima su hakeri pristupili odnosila se na e mail adrese korisnika povezane s prijavama na WiFi mrežu unutar terminala aerodroma, saopćio je MAG.

„Želimo uvjeriti putnike da Manchester Airports Group sigurnost podataka o putnicima shvata izuzetno ozbiljno i izvinjavamo se zbog bilo kakvih neugodnosti ili zabrinutosti koje je ovaj incident mogao izazvati“, navodi se u saopćenju kompanije.

REUTERS/Joshua Lott

Pogođena tri velika aerodroma

East Midlands Airport jedan je od tri aerodroma obuhvaćena incidentom, uz Manchester Airport i London Stansted.

MAG je saopćio da je za hakerski napad saznao tek u utorak, nakon čega je brzo spriječio daljnji pristup napadača sistemima i obavijestio korisnike čiji su podaci bili pogođeni.

„Odmah smo ograničili rizik i sarađujemo sa specijaliziranim savjetnicima. Poduzimamo odgovarajuće korake kako bismo zaštitili naše korisnike i sisteme“, rekao je MAG. „Obavijestili smo nadležne organe i u potpunosti sarađujemo s njima.“

Grupacija aerodroma saopćila je da su e mail adrese do kojih su hakeri došli pripadale putnicima koji su se na aerodromima povezivali na WiFi mrežu.

Detaljniji podaci, uključujući registracije vozila, prikupljeni su od osoba koje su rezervirale parking, organizirale pristup aerodromskim salonima ili koristile usluge ubrzanog prolaska kroz aerodrom.

MAG je pozvao korisnike na poseban oprez zbog mogućih pokušaja prevare.

Putnicima se savjetuje da budu oprezni sumnjivim e mailovima, tekstualnim porukama i telefonskim pozivima te da ne otvaraju nepoznate priloge niti klikaju na sumnjive linkove.

„Alarmantno je kada shvatite da su vam podaci ukradeni“

Michael Goddard, 71 godišnjak iz Cheshirea, rekao je da su on i njegova supruga Julie, 68, ranije primili e mail kompanije MAG kojim su obaviješteni da su njihovi podaci bili obuhvaćeni sigurnosnim incidentom.

„Bio sam šokiran“, rekao je Goddard za BBC Radio Manchester.

„Otkriti da su vam lični podaci ukradeni, to je alarmantno.“

„Moji podaci su nestali i ne znam šta će s njima učiniti.“

„Imaju moju adresu u obliku poštanskog broja, imaju moje ime, tako da im ne treba mnogo da otkriju ko sam.“

„Nisam 100 posto uvjeren u ono što je rekla Manchester Airports Group.“

Goddard je rekao da je obavijest primio nakon što je ranije ove godine putovao preko East Midlands Airporta, dok je njegova supruga koristila online uslugu rezervacije parkinga na Manchester Airportu.

„Zabrinutost postoji za oboje“, rekao je.

„Želimo uvjerenje da ćemo, ako se nešto dogodi, biti adekvatno obeštećeni.“

Identitet napadača poznat vlastima

MAG je saopćio da je identitet hakera poznat te da su nadležni organi obaviješteni o incidentu.

Information Commissioner's Office, ICO, britansko regulatorno tijelo nadležno za zaštitu podataka i privatnosti, potvrdilo je da procjenjuje slučaj.

„Možemo potvrditi da smo primili prijavu o sigurnosnom incidentu od Manchester Airports Group i da procjenjujemo dostavljene informacije“, rekao je glasnogovornik ICO-a, javlja BBC.

Organizacija je također navela da osobe koje su zabrinute zbog ovog incidenta i mogućeg kršenja sigurnosti svojih podataka mogu potražiti podršku putem službenih kanala ICO-a.

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