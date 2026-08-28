Ako dobijete otkaz zbog AI, velika je šansa da vas ova preduzeća preuzmu

Smanjenje broja zaposlenih u velikim kompanijama zbog vještačke inteligencije (AI) predstavlja novu priliku za mala preduzeća, koja sve intenzivnije zapošljavaju radnike otpuštene iz velikih kompanija, pokazuje novi izvještaj.

Dok vještačka inteligencija u pojedinim velikim kompanijama dovodi do otpuštanja zaposlenih, kod mnogih manjih firmi ima suprotan efekat. One nastoje iskoristiti smanjenje broja zaposlenih u velikim kompanijama i same kreću u intenzivno zapošljavanje.

Čak 81% malih preduzeća u SAD-u i Velikoj Britaniji navodi da ima koristi od otpuštanja povezanih s vještačkom inteligencijom u velikim kompanijama, jer im je zbog toga lakše privući i zadržati vrhunske talente.

To pokazuje nova studija koju je provela njujorška kompanija General Assembly, članica globalne kompanije za ljudske resurse i zapošljavanje Adecco Group. Studija je ove sedmice podijeljena s magazinom Forbes.

Gotovo polovina malih preduzeća, odnosno 47%, već je zaposlila nekoga iz velike kompanije nakon što je ta osoba dobila otkaz, pokazali su rezultati istraživanja.

Istraživanje se temelji na odgovorima 526 stručnjaka za ljudske resurse iz malih i srednjih preduzeća koja zapošljavaju između 50 i 999 radnika. Odgovori su prikupljeni tokom juna i jula.

Oko dvije trećine malih preduzeća, odnosno 67%, planira zaposliti dodatne radnike do kraja 2026. godine. Među njima, 30% kaže da će povećavati broj zaposlenih kako bi „brže rasli, odgovorili na potražnju i/ili iskoristili nove prilike“, navodi General Assembly u svom saopćenju.

Više od 100.000 otkaza u SAD-u ove godine zbog AI-ja

Nasuprot tome, samo 26% malih preduzeća kaže da zbog vještačke inteligencije zapošljava manje radnika.

Od tog broja, 16% navodi da se sada oslanja na AI kako bi obavljao poslove koje su ranije obavljali zaposleni. Još 10% kaže da planira ulagati u AI umjesto u ljudske radnike.

Istovremeno, 10% ispitanika navodi da planira zaposliti više ljudi kako bi zamijenili dio zaposlenih koji su dobili otkaz zbog AI-ja.

Usred tehnoloških otkaza koji privlače veliku pažnju javnosti, vještačka inteligencija navedena je kao glavni uzrok gotovo 11.000 otkaza u SAD-u prošlog mjeseca, kao i više od 100.000 otkaza od početka godine do juna. To je pokazao izvještaj kompanije Challenger, Gray & Christmas.

Međutim, činjenica da mala preduzeća preuzimaju veliki broj tih radnika mogla bi biti svojevrsna svijetla tačka u cijeloj priči, kaže Daniel Grassi, izvršni direktor kompanije General Assembly.

„Kompanije koje se nalaze u fazi rasta vide usvajanje AI-ja kao pokretač, a ne kao alat za smanjenje troškova“, rekao je Grassi. „One mogu brže uvesti AI i brzo ga proširiti, a u skladu s tim unapređuju i vještine svojih zaposlenih.“

Kada je riječ o otkazima u velikim kompanijama, Grassi kaže da mala i srednja preduzeća „koriste trenutak“.

Ona zapošljavaju što više radnika koje mogu priuštiti. Šta mala preduzeća traže kod otpuštenih radnika? Mala preduzeća posebno traže radnike koji već dobro poznaju upotrebu AI-ja.

Oko 40% ispitanika kaže da su odbili kandidate koji su inače ispunjavali uslove za određeno radno mjesto. Razlog je bio taj što nisu posjedovali vještine iz oblasti vještačke inteligencije.

Gotovo trećina, odnosno 32%, navodi da je upravo nedostatak AI vještina najveća prepreka pri zapošljavanju.

Više od tri četvrtine malih preduzeća aktivno ulaže u AI alate, dok je oko 70% investiralo u programe obuke zaposlenih za korištenje vještačke inteligencije.

Kako bi nadoknadila postojeći nedostatak AI vještina, 64% malih preduzeća fokusira se na unapređivanje znanja i vještina postojećih zaposlenih.

Četvrtina preduzeća odlučuje se za zapošljavanje novih radnika, dok se 11% oslanja na vanjske konsultante.

Generativni AI sve zastupljeniji u malim firmama

Kada je riječ o dosadašnjoj upotrebi AI-ja u malim firmama, General Assembly je utvrdio da:

71% koristi generative AI (generativnu vještačku inteligenciju);

46% koristi AI za automatizaciju;

30% koristi takozvani agentic AI.

Agentic AI predstavlja vrstu vještačke inteligencije sposobnu da autonomno izvršava zadatke i donosi odluke u okviru unaprijed zadanih ciljeva.

Podaci tako ukazuju na zanimljiv paradoks: dok velike kompanije sve češće smanjuju broj zaposlenih zbog uvođenja AI tehnologija, mala i srednja preduzeća u tome vide priliku za privlačenje iskusnih radnika i ubrzavanje vlastitog rasta.

John Schroer, novinar Forbesa

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