Velike, hrabre i revolucionarne: Ovo je 100 najinovativnijih kompanija 

BIZNIS
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Forbes 28. aug 2026. 09:28
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28. aug 2026. 09:28

Praznici stižu sa snijegom, bljuzgavicom i rodbinom, pa odlučujete da odete negdje gdje je toplo. Svom AI asistentu koji samostalno obavlja zadatke kažete sve što želite od odmora na Karibima. Kakve aktivnosti vas zanimaju, kakve restorane želite, kakav smještaj i kakve opcije letova tražite. On pretražuje ponudu i onda, tek tako, rezerviše sve, a da vi nijednom ne morate da kliknete na dugme „Kupi“.

Za vas – raj usred zime. Za tim koji u vašoj kompaniji za plaćanja otkriva prevare – pakao. Sada mora da utvrdi da li su te kupovine zaista autorizovane ili ih je izvršio neki zlonamjerni kradljivac identiteta željan margarite.

„Historijski gledano, a i danas u većini trgovine, signal da potrošač zaista namjerava da obavi kupovinu jeste prislanjanje kartice ili klik na dugme ‘Kupi’ na veb-sajtu. Ali, kod trgovine uz pomoć agenata dolazi do delegiranja ovlaštenja“, kaže Craig Vosburg, potpredsjednik kompanije Mastercard.

Kompanija, kaže on, nastoji da se pozicionira kao „operativni sistem ekonomija“, kroz čitav niz novih finansijskih rješenja. Među njima su stvaranje novog stablecoina koji omogućava trenutne međunarodne transakcije između različitih regiona i valuta; kreiranje „tokena uvida“, pomoću kojih potrošač ovlašćuje AI agenta ili trgovca da sazna više o njegovim navikama i preferencijama; kao i razvoj B2B plaćanja uz pomoć agenata za mašine, koja bi omogućila ogroman broj kontinuiranih poslovnih transakcija.

To su samo neka od velikih dostignuća koja su Mastercard dovela na 10. mjesto nove Forbes liste najinovativnijih velikih kompanija u Americi.

Šta je inovativnost

Sama ideja „inovativnosti“ je, naravno, inherentno subjektivna. Ali za ovu novu listu Forbes se oslanja isključivo na konkretne podatke koji obuhvataju desetine različitih pokazatelja inovativnosti vodećih kompanija, bez obzira na njihovu industriju ili starost.

Na rang-listi se koristi novi Forbes indeks inovativnosti, koji mjeri inovativnost na osnovu broja patenata i intelektualne svojine, fokusa istraživanja, povjerenja investitora, prinosa na kapital, sentimenta u medijima i na društvenim mrežama, kao i procjene vijesti i saopštenja kompanija koju daju „sintetička publika“ – o čemu će biti više riječi kasnije. Indeks analizira svaku kompaniju sa liste S&P 500, a prvih 100 ulazi na Forbes listu.

Na čelu liste nalazi se farmaceutski gigant Eli Lilly, 1. mjesto. Slijede tehnološki gigant Apple, 2. mjesto. Među prvih 10 nalaze se kompanije iz veoma različitih sektora, od proizvodnje Boeing, 8. mjesto do finansijskih usluga (Mastercard). Međutim, bilo da je riječ o ulaganjima u istraživanje i razvoj, povjerenju tržišta i potrošača i/ili stvaranju nove intelektualne svojine, sve one nadmašuju konkurente kada je riječ o pokretanju američke privrede napred.

Zašto je Eli Lilly na vrhu Forbes liste

Lilly je na prvom mjestu dijelom zahvaljujući obimu i brzini razvoja novih ljekova.

Onaj novi lijek za mršavljenje iz grupe GLP-1, prvi u obliku tablete koji se pojavio na tržištu, čije reklame stalno viđate? To je Lilly. Kompanija proizvodi i popularne GLP-1 injekcije Mounjaro i Zepbound. Među ostalim dostignućima su obećavajući tretmani za ranu fazu Alchajmerove bolesti, rak dojke i migrene.

Sljedeći Lillyjev lijek za mršavljenje, Retatrutide, istovremeno djeluje na tri različita receptora (GIP, GLP-1 i glukagon). U trećoj fazi kliničkih ispitivanja na ljudima doveo je do prosječnog gubitka 28% tjelesne težine. To je nivo koji se do sada uglavnom povezivao sa hirurškim zahvatima. Nije čudo što su investitori optimistični kada je riječ o kompaniji. Njena cijena akcija porasla je 79% u proteklih godinu dana, podižući njenu tržišnu kapitalizaciju na 1,17 biliona dolara.

Daniel Skovronsky, glavni naučni i proizvodni direktor Lillyja i predsjednik Lilly Research Laboratoriesa, kaže da se kompanija fokusirala na bolesti koje se teško liječe, ubrzavanje istraživanja ljekova i širenje dostupnosti svojih ljekova širom svijeta.

„Inovacija nije samo slogan“, kaže on. „Naš svakodnevni posao je pretvaranje nauke u ljekove“.

Amazon: Roboti koji moraju da nauče kako da rade među ljudima

U kompaniji Amazon (6. mjesto), rukovodioci zasluge za dominaciju kompanije u maloprodaji i uslugama vezanim za podatke pripisuju inovacijama.

Tye Brady, glavni tehnološki direktor Amazon Roboticsa, kao primjer navodi kompanijske Proteus robote sa vještačkom inteligencijom. Oni su predstavljeni 2022. godine, unaprijeđeni u junu, a sada se koriste u oko 25 od ukupno 300 Amazonovih objekata opremljenih robotskim sistemima.

Amazonov izazov bio je da automatizuje premještanje punih polica sa paketima, poznatih kao Go Carts, od sortirnih kanala do odgovarajućih rampi i odgovarajućih kamiona u pravom trenutku. I to tako da se roboti samostalno i bezbjedno kreću među ljudima koji rade na tim rampama.

Amazon proizvodi više mobilnih robota nego bilo koja druga kompanija, kako bi riješio upravo ovakve probleme, kaže Brejdi. Proteus, koji pomalo liči na Rumbu na steroidima, koristi niz senzora povezanih sa ugrađenim računarom kojim upravlja vještačka inteligencija.

„Zamislite koktel zabavu“, kaže Brejdi. „Svi sjede i ćaskaju i teško je probiti se kroz prostoriju. Ljudi veoma dobro razmišljaju: ‘Moram da odem na drugi kraj prostorije jer je tamo u uglu ukusan koktel’. Zamislite robota koji pokušava da uradi isto“.

Radnik Amazona i Proteus robot zajednički rade; Foto: Amazon Robotics

Spoj ljudi i robota

U slučaju Proteusa, robot se vrlo brzo suočio sa problemom, ali on nije bio tehničke prirode. Radoznali radnici u magacinima okupljali su se tokom testiranja oko simpatičnih AI robota kako bi ih proučavali. Roboti su pritom gurali kaveze sa paketima teške oko 400 kilograma i, nehotice, nijesu mogli da obavljaju svoje zadatke.

Amazon je robotima dao svjetla koja pokazuju radnicima kuda žele da idu, kao i „oči“ kako bi izgledali pristupačnije. Nakon testiranja kompanija je napravila nekoliko izmjena.

„Sada će podići pogled ka vama kao da kaže: ‘Čekamo ovdje’. A ako postane zaista nestrpljiv, možda će početi da proizvodi zvuke poput R2-D2, cvrk, cvrk, cvrk, cvrk – ‘Izvinite, pokušavam ovdje da obavim svoj posao’“, kaže Brejdi.

Srećom, ljudi su se ubrzo navikli da u fabrikama u kojima Proteus sada radi vide veliki broj takvih robota kako se kreću istovremeno.

„Sada se nekako utopio u pozadinu“, kaže Brejdi.

Forbes prvi put koristi AI za rangiranje inovativnosti

Nijedna velika priča o inovativnim kompanijama ne bi bila potpuna bez malo naše sopstvene inovacije.

Forbes je prvi put iskoristio izvor podataka zasnovan na vještačkoj inteligenciji kao jedan od elemenata za izradu liste. Lista najinovativnijih velikih kompanija mjeri način na koji su na hiljade stvarnih saopštenja kompanija – poput Amazonovog saopštenja o robotu Proteus – reagovale sintetičke publike investitora, analitičara, novinara i potrošača.

Te sintetičke publike zasnovane su na stvarnim ljudima i kreirane na osnovu njihovih ranijih tekstova i ponašanja u različitim situacijama. Analiza obuhvata i objave na društvenim mrežama i blogovima, izjave rukovodilaca i konferencijske razgovore o poslovnim rezultatima iz prethodnih nekoliko godina.

Podatke je obezbijedio Kumkuat AI, kompanija koja se bavi sintetičkom publikom, osnovana ove godine. Ovu analizu sprovodi pomoću modela karakterističnih za različite industrije.

Rezultati su donijeli i neka iznenađenja, kaže Shann Biglione, suosnivač Kumkuata. Jedan primjer je Boeing, koji je, uprkos nedavnim veoma eksponiranim problemima sa bezbjednošću, dobio visoku ocjenu kada je riječ o reakciji sintetičkih publika na njegove inovacije.

Primjer Boeinga

„Postoji veoma snažna ocjena narativa o tome kako kompanija govori o svojim inovacijama, koliko im je posvećena i kako izvršni direktor [Kelly Ortberg] stoji iza njih“, kaže Biglioni. „Boeing je zanimljiva kompanija koja ima šansu da se preokrene tokom narednih nekoliko godina, ako njene inovacije daju rezultate.“

Boeing je dobro prošao i u analizi kompanije IPQwery, partnera Forbes za podatke, koja se bavi intelektualnom svojinom i prati patente i aktivnosti kompanija u oblasti zaštitnih znakova.

Foto: Shutterstock

Frédérik Lacharité, predsjednik i glavni tehnološki direktor IPQweryja, kaže da je impresioniran širinom Boeingovih patenata.

„Obuhvataju veliki broj oblasti, od inženjerstva do sistema, menadžmenta i softvera“, kaže on. „Sve su to ogranci koji proizlaze iz njihove tehnologije“.

Biglioni kaže da ga je iznenadilo to što su neke kompanije koje nisu naročito prisutne u glavnim medijima imale izuzetno dobre rezultate kada je riječ o reakcijama publike. Jedna od njih je Lumentum, kompanija iz oblasti komunikacionih tehnologija koja se nalazi na 76. mjestu Forbes liste.

Inovacija se ne dobija rođenjem

Sintetička publika snažno je reagovala na Lumentumovu lasersku tehnologiju koja se koristi, između ostalog, za tehnologiju prepoznavanja lica u ajfon uređajima.

Čak su i poznatija imena sa liste, poput Masterkarda, zaintrigirala naše stručnjake širinom svojih inovativnih aktivnosti.

„Iznenađen sam što imaju toliko patenata za jednu finansijsku kompaniju, jer bih očekivao da imaju više zaštitnih znakova nego patenata“, kaže Lašarite, nabrajajući različite patente koje je Masterkard nedavno registrovao.

„Tokenizacija. Transakcije. Sprečavanje bezbjednosnih prijetnji na mreži. Platne kartice. Mikročipovi. Biometrija…“.

„Inovacija nije nešto što se dobija rođenjem“, kaže Vosburg iz Masterkarda. „To je nešto što naporno radimo da razvijamo. Moramo u potpunosti da prihvatimo izazov i priliku koje inovacija donosi“.

Top 100

RangNazivIndustrijaGodina osnivanja
1Eli LillyFarmacija i biotehnologija1876
2AppleDiversifikovano1976
3NvidiaPoluprovodnici1993
4AmgenFarmacija i biotehnologija1980
5Meta PlatformsDiversifikovano2004
6AmazonDiversifikovano1994
7AlphabetDiversifikovano2015
8BoeingVazduhoplovstvo/Odbrana1916
9OracleSoftver i hardver1977
10MastercardFinansije1966
11Merck & Co.Farmacija i biotehnologija1891
12Johnson & JohnsonFarmacija i biotehnologija1886
13MicrosoftDiversifikovano1975
14VisaFinansije1958
15Motorola SolutionsTelekomunikaciona oprema1928
16Bristol Myers SquibbFarmacija i biotehnologija1887
17KLAPoluprovodnici/podrška proizvodnji1997
18CrowdStrikeSajberbezbjednost2011
19BroadcomPoluprovodnici1961
20IntelPoluprovodnici1968
21Cadence DesignPoluprovodnici/podrška proizvodnji1988
22AdobeSoftver i hardver1982
233MDiversifikovano1902
24Cisco SystemsTelekomunikaciona oprema1984
25IBMSoftver i hardver1992
26QualcommPoluprovodnici1985
27Applied MaterialsPoluprovodnici/podrška proizvodnji1967
28Lam ResearchPoluprovodnici/podrška proizvodnji1980
29ServiceNowSoftver za HR2004
30AutodeskSoftver i hardver1982
31GE AerospaceVazduhoplovstvo/Odbrana1878
32Gilead SciencesFarmacija i biotehnologija1987
33CencoraFarmacija i biotehnologija1947
34Axon EnterpriseVazduhoplovstvo/Odbrana1993
35CaterpillarProizvodnja i mašine1925
36IntuitiveMedicinski uređaji1995
37Vertex PharmaceuticalsFarmacija i biotehnologija1989
38Lockheed MartinVazduhoplovstvo/Odbrana1912
39Palantir TechnologiesPodaci i softver2003
40IDEXX LaboratoriesZdravlje životinja1983
41Advanced Micro Devices (AMD)Poluprovodnici1969
42GartnerPodaci i softver1979
43Keysight TechnologiesElektrična oprema i elektronika1937
44Arista NetworksTelekomunikaciona oprema2004
45Automatic Data ProcessingSoftver za HR1949
46Verisk AnalyticsPodaci i softver1971
47AppLovinSoftver i hardver2011
48Palo Alto NetworksSajberbezbjednost2005
49Regeneron PharmaceuticalsFarmacija i biotehnologija1988
50FortinetSajberbezbjednost2000
51Veeva SystemsPodaci i softver2007
52Moody’sFinansije1909
53DexcomMedicinski uređaji1999
54Edwards LifesciencesMedicinski uređaji1958
55Expedia GroupPutovanja i ugostiteljstvo1996
56SynopsysPoluprovodnici/podrška proizvodnji1986
57John DeereProizvodnja i mašine1837
58BlackstoneFinansije1985
59Boston ScientificMedicinski uređaji1979
60IncyteFarmacija i biotehnologija1991
61GE VernovaElektrična oprema i elektronika2021
62MedtronicMedicinski uređaji1949
63NetflixZabava1997
64Texas InstrumentsPoluprovodnici1930
65PfizerFarmacija i biotehnologija1849
66SalesforceSoftver i hardver1999
67Kimberly-ClarkProizvodi za domaćinstvo1872
68CorningProizvodnja i mašine1851
69Micron TechnologyPoluprovodnici1978
70Honeywell TechnologiesDiversifikovano1927
71IntuitSoftver i hardver1983
72TeslaProizvodnja i mašine2003
73GoDaddySoftver i hardver1997
74DatadogPodaci i softver2010
75WorkdaySoftver za HR2005
76Lumentum HoldingsTelekomunikaciona oprema1979
77StrykerMedicinski uređaji1941
78Electronic ArtsZabava1982
79SyscoUsluge (Opšte)1969
80Royal Caribbean GroupPutovanja i ugostiteljstvo1997
81ZoetisZdravlje životinja1952
82NXP Semiconductors USAPoluprovodnici2006
83AbbVieFarmacija i biotehnologija2013
84NRG EnergyEnergija1989
85Abbott LaboratoriesFarmacija i biotehnologija1888
86Broadridge FinanceSoftver i hardver1962
87Procter & GambleProizvodi za domaćinstvo1837
88Constellation EnergyEnergija1960
89Vertiv HoldingsElektrična oprema i elektronika1946
90Colgate-PalmoliveProizvodi za domaćinstvo1806
91EquinixPodaci i softver1998
92AmphenolElektrična oprema i elektronika1932
93Parker-HannifinProizvodnja i mašine1918
94Waste ManagementServices (General)1971
95InsuletMedicinski uređaji2000
96American ExpressFinansije1850
97Capital One FinanceFinansije1994
98NetAppPodaci i softver1992
99CloroxProizvodi za domaćinstvo1913
100JPMorganChaseFinansije2000

Heather Newman, Forbes

Big, Bold, Breaking Ground: Why Eli Lilly, Amazon And Mastercard Headline Our New Most Innovative Large Companies List

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