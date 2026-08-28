Velike, hrabre i revolucionarne: Ovo je 100 najinovativnijih kompanija 

Praznici stižu sa snijegom, bljuzgavicom i rodbinom, pa odlučujete da odete negdje gdje je toplo. Svom AI asistentu koji samostalno obavlja zadatke kažete sve što želite od odmora na Karibima. Kakve aktivnosti vas zanimaju, kakve restorane želite, kakav smještaj i kakve opcije letova tražite. On pretražuje ponudu i onda, tek tako, rezerviše sve, a da vi nijednom ne morate da kliknete na dugme „Kupi“.

Za vas – raj usred zime. Za tim koji u vašoj kompaniji za plaćanja otkriva prevare – pakao. Sada mora da utvrdi da li su te kupovine zaista autorizovane ili ih je izvršio neki zlonamjerni kradljivac identiteta željan margarite.

„Historijski gledano, a i danas u većini trgovine, signal da potrošač zaista namjerava da obavi kupovinu jeste prislanjanje kartice ili klik na dugme ‘Kupi’ na veb-sajtu. Ali, kod trgovine uz pomoć agenata dolazi do delegiranja ovlaštenja“, kaže Craig Vosburg, potpredsjednik kompanije Mastercard.

Kompanija, kaže on, nastoji da se pozicionira kao „operativni sistem ekonomija“, kroz čitav niz novih finansijskih rješenja. Među njima su stvaranje novog stablecoina koji omogućava trenutne međunarodne transakcije između različitih regiona i valuta; kreiranje „tokena uvida“, pomoću kojih potrošač ovlašćuje AI agenta ili trgovca da sazna više o njegovim navikama i preferencijama; kao i razvoj B2B plaćanja uz pomoć agenata za mašine, koja bi omogućila ogroman broj kontinuiranih poslovnih transakcija.

To su samo neka od velikih dostignuća koja su Mastercard dovela na 10. mjesto nove Forbes liste najinovativnijih velikih kompanija u Americi.

Šta je inovativnost

Sama ideja „inovativnosti“ je, naravno, inherentno subjektivna. Ali za ovu novu listu Forbes se oslanja isključivo na konkretne podatke koji obuhvataju desetine različitih pokazatelja inovativnosti vodećih kompanija, bez obzira na njihovu industriju ili starost.

Na rang-listi se koristi novi Forbes indeks inovativnosti, koji mjeri inovativnost na osnovu broja patenata i intelektualne svojine, fokusa istraživanja, povjerenja investitora, prinosa na kapital, sentimenta u medijima i na društvenim mrežama, kao i procjene vijesti i saopštenja kompanija koju daju „sintetička publika“ – o čemu će biti više riječi kasnije. Indeks analizira svaku kompaniju sa liste S&P 500, a prvih 100 ulazi na Forbes listu.

Na čelu liste nalazi se farmaceutski gigant Eli Lilly, 1. mjesto. Slijede tehnološki gigant Apple, 2. mjesto. Među prvih 10 nalaze se kompanije iz veoma različitih sektora, od proizvodnje Boeing, 8. mjesto do finansijskih usluga (Mastercard). Međutim, bilo da je riječ o ulaganjima u istraživanje i razvoj, povjerenju tržišta i potrošača i/ili stvaranju nove intelektualne svojine, sve one nadmašuju konkurente kada je riječ o pokretanju američke privrede napred.

Zašto je Eli Lilly na vrhu Forbes liste

Lilly je na prvom mjestu dijelom zahvaljujući obimu i brzini razvoja novih ljekova.

Onaj novi lijek za mršavljenje iz grupe GLP-1, prvi u obliku tablete koji se pojavio na tržištu, čije reklame stalno viđate? To je Lilly. Kompanija proizvodi i popularne GLP-1 injekcije Mounjaro i Zepbound. Među ostalim dostignućima su obećavajući tretmani za ranu fazu Alchajmerove bolesti, rak dojke i migrene.

Sljedeći Lillyjev lijek za mršavljenje, Retatrutide, istovremeno djeluje na tri različita receptora (GIP, GLP-1 i glukagon). U trećoj fazi kliničkih ispitivanja na ljudima doveo je do prosječnog gubitka 28% tjelesne težine. To je nivo koji se do sada uglavnom povezivao sa hirurškim zahvatima. Nije čudo što su investitori optimistični kada je riječ o kompaniji. Njena cijena akcija porasla je 79% u proteklih godinu dana, podižući njenu tržišnu kapitalizaciju na 1,17 biliona dolara.

Daniel Skovronsky, glavni naučni i proizvodni direktor Lillyja i predsjednik Lilly Research Laboratoriesa, kaže da se kompanija fokusirala na bolesti koje se teško liječe, ubrzavanje istraživanja ljekova i širenje dostupnosti svojih ljekova širom svijeta.

„Inovacija nije samo slogan“, kaže on. „Naš svakodnevni posao je pretvaranje nauke u ljekove“.

Amazon: Roboti koji moraju da nauče kako da rade među ljudima

U kompaniji Amazon (6. mjesto), rukovodioci zasluge za dominaciju kompanije u maloprodaji i uslugama vezanim za podatke pripisuju inovacijama.

Tye Brady, glavni tehnološki direktor Amazon Roboticsa, kao primjer navodi kompanijske Proteus robote sa vještačkom inteligencijom. Oni su predstavljeni 2022. godine, unaprijeđeni u junu, a sada se koriste u oko 25 od ukupno 300 Amazonovih objekata opremljenih robotskim sistemima.

Amazonov izazov bio je da automatizuje premještanje punih polica sa paketima, poznatih kao Go Carts, od sortirnih kanala do odgovarajućih rampi i odgovarajućih kamiona u pravom trenutku. I to tako da se roboti samostalno i bezbjedno kreću među ljudima koji rade na tim rampama.

Amazon proizvodi više mobilnih robota nego bilo koja druga kompanija, kako bi riješio upravo ovakve probleme, kaže Brejdi. Proteus, koji pomalo liči na Rumbu na steroidima, koristi niz senzora povezanih sa ugrađenim računarom kojim upravlja vještačka inteligencija.

„Zamislite koktel zabavu“, kaže Brejdi. „Svi sjede i ćaskaju i teško je probiti se kroz prostoriju. Ljudi veoma dobro razmišljaju: ‘Moram da odem na drugi kraj prostorije jer je tamo u uglu ukusan koktel’. Zamislite robota koji pokušava da uradi isto“.

Radnik Amazona i Proteus robot zajednički rade; Foto: Amazon Robotics

Spoj ljudi i robota

U slučaju Proteusa, robot se vrlo brzo suočio sa problemom, ali on nije bio tehničke prirode. Radoznali radnici u magacinima okupljali su se tokom testiranja oko simpatičnih AI robota kako bi ih proučavali. Roboti su pritom gurali kaveze sa paketima teške oko 400 kilograma i, nehotice, nijesu mogli da obavljaju svoje zadatke.

Amazon je robotima dao svjetla koja pokazuju radnicima kuda žele da idu, kao i „oči“ kako bi izgledali pristupačnije. Nakon testiranja kompanija je napravila nekoliko izmjena.

„Sada će podići pogled ka vama kao da kaže: ‘Čekamo ovdje’. A ako postane zaista nestrpljiv, možda će početi da proizvodi zvuke poput R2-D2, cvrk, cvrk, cvrk, cvrk – ‘Izvinite, pokušavam ovdje da obavim svoj posao’“, kaže Brejdi.

Srećom, ljudi su se ubrzo navikli da u fabrikama u kojima Proteus sada radi vide veliki broj takvih robota kako se kreću istovremeno.

„Sada se nekako utopio u pozadinu“, kaže Brejdi.

Forbes prvi put koristi AI za rangiranje inovativnosti

Nijedna velika priča o inovativnim kompanijama ne bi bila potpuna bez malo naše sopstvene inovacije.

Forbes je prvi put iskoristio izvor podataka zasnovan na vještačkoj inteligenciji kao jedan od elemenata za izradu liste. Lista najinovativnijih velikih kompanija mjeri način na koji su na hiljade stvarnih saopštenja kompanija – poput Amazonovog saopštenja o robotu Proteus – reagovale sintetičke publike investitora, analitičara, novinara i potrošača.

Te sintetičke publike zasnovane su na stvarnim ljudima i kreirane na osnovu njihovih ranijih tekstova i ponašanja u različitim situacijama. Analiza obuhvata i objave na društvenim mrežama i blogovima, izjave rukovodilaca i konferencijske razgovore o poslovnim rezultatima iz prethodnih nekoliko godina.

Podatke je obezbijedio Kumkuat AI, kompanija koja se bavi sintetičkom publikom, osnovana ove godine. Ovu analizu sprovodi pomoću modela karakterističnih za različite industrije.

Rezultati su donijeli i neka iznenađenja, kaže Shann Biglione, suosnivač Kumkuata. Jedan primjer je Boeing, koji je, uprkos nedavnim veoma eksponiranim problemima sa bezbjednošću, dobio visoku ocjenu kada je riječ o reakciji sintetičkih publika na njegove inovacije.

Primjer Boeinga

„Postoji veoma snažna ocjena narativa o tome kako kompanija govori o svojim inovacijama, koliko im je posvećena i kako izvršni direktor [Kelly Ortberg] stoji iza njih“, kaže Biglioni. „Boeing je zanimljiva kompanija koja ima šansu da se preokrene tokom narednih nekoliko godina, ako njene inovacije daju rezultate.“

Boeing je dobro prošao i u analizi kompanije IPQwery, partnera Forbes za podatke, koja se bavi intelektualnom svojinom i prati patente i aktivnosti kompanija u oblasti zaštitnih znakova.

Foto: Shutterstock

Frédérik Lacharité, predsjednik i glavni tehnološki direktor IPQweryja, kaže da je impresioniran širinom Boeingovih patenata.

„Obuhvataju veliki broj oblasti, od inženjerstva do sistema, menadžmenta i softvera“, kaže on. „Sve su to ogranci koji proizlaze iz njihove tehnologije“.

Biglioni kaže da ga je iznenadilo to što su neke kompanije koje nisu naročito prisutne u glavnim medijima imale izuzetno dobre rezultate kada je riječ o reakcijama publike. Jedna od njih je Lumentum, kompanija iz oblasti komunikacionih tehnologija koja se nalazi na 76. mjestu Forbes liste.

Inovacija se ne dobija rođenjem

Sintetička publika snažno je reagovala na Lumentumovu lasersku tehnologiju koja se koristi, između ostalog, za tehnologiju prepoznavanja lica u ajfon uređajima.

Čak su i poznatija imena sa liste, poput Masterkarda, zaintrigirala naše stručnjake širinom svojih inovativnih aktivnosti.

„Iznenađen sam što imaju toliko patenata za jednu finansijsku kompaniju, jer bih očekivao da imaju više zaštitnih znakova nego patenata“, kaže Lašarite, nabrajajući različite patente koje je Masterkard nedavno registrovao.

„Tokenizacija. Transakcije. Sprečavanje bezbjednosnih prijetnji na mreži. Platne kartice. Mikročipovi. Biometrija…“.

„Inovacija nije nešto što se dobija rođenjem“, kaže Vosburg iz Masterkarda. „To je nešto što naporno radimo da razvijamo. Moramo u potpunosti da prihvatimo izazov i priliku koje inovacija donosi“.

Top 100

Rang Naziv Industrija Godina osnivanja 1 Eli Lilly Farmacija i biotehnologija 1876 2 Apple Diversifikovano 1976 3 Nvidia Poluprovodnici 1993 4 Amgen Farmacija i biotehnologija 1980 5 Meta Platforms Diversifikovano 2004 6 Amazon Diversifikovano 1994 7 Alphabet Diversifikovano 2015 8 Boeing Vazduhoplovstvo/Odbrana 1916 9 Oracle Softver i hardver 1977 10 Mastercard Finansije 1966 11 Merck & Co. Farmacija i biotehnologija 1891 12 Johnson & Johnson Farmacija i biotehnologija 1886 13 Microsoft Diversifikovano 1975 14 Visa Finansije 1958 15 Motorola Solutions Telekomunikaciona oprema 1928 16 Bristol Myers Squibb Farmacija i biotehnologija 1887 17 KLA Poluprovodnici/podrška proizvodnji 1997 18 CrowdStrike Sajberbezbjednost 2011 19 Broadcom Poluprovodnici 1961 20 Intel Poluprovodnici 1968 21 Cadence Design Poluprovodnici/podrška proizvodnji 1988 22 Adobe Softver i hardver 1982 23 3M Diversifikovano 1902 24 Cisco Systems Telekomunikaciona oprema 1984 25 IBM Softver i hardver 1992 26 Qualcomm Poluprovodnici 1985 27 Applied Materials Poluprovodnici/podrška proizvodnji 1967 28 Lam Research Poluprovodnici/podrška proizvodnji 1980 29 ServiceNow Softver za HR 2004 30 Autodesk Softver i hardver 1982 31 GE Aerospace Vazduhoplovstvo/Odbrana 1878 32 Gilead Sciences Farmacija i biotehnologija 1987 33 Cencora Farmacija i biotehnologija 1947 34 Axon Enterprise Vazduhoplovstvo/Odbrana 1993 35 Caterpillar Proizvodnja i mašine 1925 36 Intuitive Medicinski uređaji 1995 37 Vertex Pharmaceuticals Farmacija i biotehnologija 1989 38 Lockheed Martin Vazduhoplovstvo/Odbrana 1912 39 Palantir Technologies Podaci i softver 2003 40 IDEXX Laboratories Zdravlje životinja 1983 41 Advanced Micro Devices (AMD) Poluprovodnici 1969 42 Gartner Podaci i softver 1979 43 Keysight Technologies Električna oprema i elektronika 1937 44 Arista Networks Telekomunikaciona oprema 2004 45 Automatic Data Processing Softver za HR 1949 46 Verisk Analytics Podaci i softver 1971 47 AppLovin Softver i hardver 2011 48 Palo Alto Networks Sajberbezbjednost 2005 49 Regeneron Pharmaceuticals Farmacija i biotehnologija 1988 50 Fortinet Sajberbezbjednost 2000 51 Veeva Systems Podaci i softver 2007 52 Moody’s Finansije 1909 53 Dexcom Medicinski uređaji 1999 54 Edwards Lifesciences Medicinski uređaji 1958 55 Expedia Group Putovanja i ugostiteljstvo 1996 56 Synopsys Poluprovodnici/podrška proizvodnji 1986 57 John Deere Proizvodnja i mašine 1837 58 Blackstone Finansije 1985 59 Boston Scientific Medicinski uređaji 1979 60 Incyte Farmacija i biotehnologija 1991 61 GE Vernova Električna oprema i elektronika 2021 62 Medtronic Medicinski uređaji 1949 63 Netflix Zabava 1997 64 Texas Instruments Poluprovodnici 1930 65 Pfizer Farmacija i biotehnologija 1849 66 Salesforce Softver i hardver 1999 67 Kimberly-Clark Proizvodi za domaćinstvo 1872 68 Corning Proizvodnja i mašine 1851 69 Micron Technology Poluprovodnici 1978 70 Honeywell Technologies Diversifikovano 1927 71 Intuit Softver i hardver 1983 72 Tesla Proizvodnja i mašine 2003 73 GoDaddy Softver i hardver 1997 74 Datadog Podaci i softver 2010 75 Workday Softver za HR 2005 76 Lumentum Holdings Telekomunikaciona oprema 1979 77 Stryker Medicinski uređaji 1941 78 Electronic Arts Zabava 1982 79 Sysco Usluge (Opšte) 1969 80 Royal Caribbean Group Putovanja i ugostiteljstvo 1997 81 Zoetis Zdravlje životinja 1952 82 NXP Semiconductors USA Poluprovodnici 2006 83 AbbVie Farmacija i biotehnologija 2013 84 NRG Energy Energija 1989 85 Abbott Laboratories Farmacija i biotehnologija 1888 86 Broadridge Finance Softver i hardver 1962 87 Procter & Gamble Proizvodi za domaćinstvo 1837 88 Constellation Energy Energija 1960 89 Vertiv Holdings Električna oprema i elektronika 1946 90 Colgate-Palmolive Proizvodi za domaćinstvo 1806 91 Equinix Podaci i softver 1998 92 Amphenol Električna oprema i elektronika 1932 93 Parker-Hannifin Proizvodnja i mašine 1918 94 Waste Management Services (General) 1971 95 Insulet Medicinski uređaji 2000 96 American Express Finansije 1850 97 Capital One Finance Finansije 1994 98 NetApp Podaci i softver 1992 99 Clorox Proizvodi za domaćinstvo 1913 100 JPMorganChase Finansije 2000

Heather Newman, Forbes

Big, Bold, Breaking Ground: Why Eli Lilly, Amazon And Mastercard Headline Our New Most Innovative Large Companies List

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