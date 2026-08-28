Velike, hrabre i revolucionarne: Ovo je 100 najinovativnijih kompanija
Praznici stižu sa snijegom, bljuzgavicom i rodbinom, pa odlučujete da odete negdje gdje je toplo. Svom AI asistentu koji samostalno obavlja zadatke kažete sve što želite od odmora na Karibima. Kakve aktivnosti vas zanimaju, kakve restorane želite, kakav smještaj i kakve opcije letova tražite. On pretražuje ponudu i onda, tek tako, rezerviše sve, a da vi nijednom ne morate da kliknete na dugme „Kupi“.
Za vas – raj usred zime. Za tim koji u vašoj kompaniji za plaćanja otkriva prevare – pakao. Sada mora da utvrdi da li su te kupovine zaista autorizovane ili ih je izvršio neki zlonamjerni kradljivac identiteta željan margarite.
„Historijski gledano, a i danas u većini trgovine, signal da potrošač zaista namjerava da obavi kupovinu jeste prislanjanje kartice ili klik na dugme ‘Kupi’ na veb-sajtu. Ali, kod trgovine uz pomoć agenata dolazi do delegiranja ovlaštenja“, kaže Craig Vosburg, potpredsjednik kompanije Mastercard.
Kompanija, kaže on, nastoji da se pozicionira kao „operativni sistem ekonomija“, kroz čitav niz novih finansijskih rješenja. Među njima su stvaranje novog stablecoina koji omogućava trenutne međunarodne transakcije između različitih regiona i valuta; kreiranje „tokena uvida“, pomoću kojih potrošač ovlašćuje AI agenta ili trgovca da sazna više o njegovim navikama i preferencijama; kao i razvoj B2B plaćanja uz pomoć agenata za mašine, koja bi omogućila ogroman broj kontinuiranih poslovnih transakcija.
To su samo neka od velikih dostignuća koja su Mastercard dovela na 10. mjesto nove Forbes liste najinovativnijih velikih kompanija u Americi.
Šta je inovativnost
Sama ideja „inovativnosti“ je, naravno, inherentno subjektivna. Ali za ovu novu listu Forbes se oslanja isključivo na konkretne podatke koji obuhvataju desetine različitih pokazatelja inovativnosti vodećih kompanija, bez obzira na njihovu industriju ili starost.
Na rang-listi se koristi novi Forbes indeks inovativnosti, koji mjeri inovativnost na osnovu broja patenata i intelektualne svojine, fokusa istraživanja, povjerenja investitora, prinosa na kapital, sentimenta u medijima i na društvenim mrežama, kao i procjene vijesti i saopštenja kompanija koju daju „sintetička publika“ – o čemu će biti više riječi kasnije. Indeks analizira svaku kompaniju sa liste S&P 500, a prvih 100 ulazi na Forbes listu.
Na čelu liste nalazi se farmaceutski gigant Eli Lilly, 1. mjesto. Slijede tehnološki gigant Apple, 2. mjesto. Među prvih 10 nalaze se kompanije iz veoma različitih sektora, od proizvodnje Boeing, 8. mjesto do finansijskih usluga (Mastercard). Međutim, bilo da je riječ o ulaganjima u istraživanje i razvoj, povjerenju tržišta i potrošača i/ili stvaranju nove intelektualne svojine, sve one nadmašuju konkurente kada je riječ o pokretanju američke privrede napred.
Zašto je Eli Lilly na vrhu Forbes liste
Lilly je na prvom mjestu dijelom zahvaljujući obimu i brzini razvoja novih ljekova.
Onaj novi lijek za mršavljenje iz grupe GLP-1, prvi u obliku tablete koji se pojavio na tržištu, čije reklame stalno viđate? To je Lilly. Kompanija proizvodi i popularne GLP-1 injekcije Mounjaro i Zepbound. Među ostalim dostignućima su obećavajući tretmani za ranu fazu Alchajmerove bolesti, rak dojke i migrene.
Sljedeći Lillyjev lijek za mršavljenje, Retatrutide, istovremeno djeluje na tri različita receptora (GIP, GLP-1 i glukagon). U trećoj fazi kliničkih ispitivanja na ljudima doveo je do prosječnog gubitka 28% tjelesne težine. To je nivo koji se do sada uglavnom povezivao sa hirurškim zahvatima. Nije čudo što su investitori optimistični kada je riječ o kompaniji. Njena cijena akcija porasla je 79% u proteklih godinu dana, podižući njenu tržišnu kapitalizaciju na 1,17 biliona dolara.
Daniel Skovronsky, glavni naučni i proizvodni direktor Lillyja i predsjednik Lilly Research Laboratoriesa, kaže da se kompanija fokusirala na bolesti koje se teško liječe, ubrzavanje istraživanja ljekova i širenje dostupnosti svojih ljekova širom svijeta.
„Inovacija nije samo slogan“, kaže on. „Naš svakodnevni posao je pretvaranje nauke u ljekove“.
Amazon: Roboti koji moraju da nauče kako da rade među ljudima
U kompaniji Amazon (6. mjesto), rukovodioci zasluge za dominaciju kompanije u maloprodaji i uslugama vezanim za podatke pripisuju inovacijama.
Tye Brady, glavni tehnološki direktor Amazon Roboticsa, kao primjer navodi kompanijske Proteus robote sa vještačkom inteligencijom. Oni su predstavljeni 2022. godine, unaprijeđeni u junu, a sada se koriste u oko 25 od ukupno 300 Amazonovih objekata opremljenih robotskim sistemima.
Amazonov izazov bio je da automatizuje premještanje punih polica sa paketima, poznatih kao Go Carts, od sortirnih kanala do odgovarajućih rampi i odgovarajućih kamiona u pravom trenutku. I to tako da se roboti samostalno i bezbjedno kreću među ljudima koji rade na tim rampama.
Amazon proizvodi više mobilnih robota nego bilo koja druga kompanija, kako bi riješio upravo ovakve probleme, kaže Brejdi. Proteus, koji pomalo liči na Rumbu na steroidima, koristi niz senzora povezanih sa ugrađenim računarom kojim upravlja vještačka inteligencija.
„Zamislite koktel zabavu“, kaže Brejdi. „Svi sjede i ćaskaju i teško je probiti se kroz prostoriju. Ljudi veoma dobro razmišljaju: ‘Moram da odem na drugi kraj prostorije jer je tamo u uglu ukusan koktel’. Zamislite robota koji pokušava da uradi isto“.
Spoj ljudi i robota
U slučaju Proteusa, robot se vrlo brzo suočio sa problemom, ali on nije bio tehničke prirode. Radoznali radnici u magacinima okupljali su se tokom testiranja oko simpatičnih AI robota kako bi ih proučavali. Roboti su pritom gurali kaveze sa paketima teške oko 400 kilograma i, nehotice, nijesu mogli da obavljaju svoje zadatke.
Amazon je robotima dao svjetla koja pokazuju radnicima kuda žele da idu, kao i „oči“ kako bi izgledali pristupačnije. Nakon testiranja kompanija je napravila nekoliko izmjena.
„Sada će podići pogled ka vama kao da kaže: ‘Čekamo ovdje’. A ako postane zaista nestrpljiv, možda će početi da proizvodi zvuke poput R2-D2, cvrk, cvrk, cvrk, cvrk – ‘Izvinite, pokušavam ovdje da obavim svoj posao’“, kaže Brejdi.
Srećom, ljudi su se ubrzo navikli da u fabrikama u kojima Proteus sada radi vide veliki broj takvih robota kako se kreću istovremeno.
„Sada se nekako utopio u pozadinu“, kaže Brejdi.
Forbes prvi put koristi AI za rangiranje inovativnosti
Nijedna velika priča o inovativnim kompanijama ne bi bila potpuna bez malo naše sopstvene inovacije.
Forbes je prvi put iskoristio izvor podataka zasnovan na vještačkoj inteligenciji kao jedan od elemenata za izradu liste. Lista najinovativnijih velikih kompanija mjeri način na koji su na hiljade stvarnih saopštenja kompanija – poput Amazonovog saopštenja o robotu Proteus – reagovale sintetičke publike investitora, analitičara, novinara i potrošača.
Te sintetičke publike zasnovane su na stvarnim ljudima i kreirane na osnovu njihovih ranijih tekstova i ponašanja u različitim situacijama. Analiza obuhvata i objave na društvenim mrežama i blogovima, izjave rukovodilaca i konferencijske razgovore o poslovnim rezultatima iz prethodnih nekoliko godina.
Podatke je obezbijedio Kumkuat AI, kompanija koja se bavi sintetičkom publikom, osnovana ove godine. Ovu analizu sprovodi pomoću modela karakterističnih za različite industrije.
Rezultati su donijeli i neka iznenađenja, kaže Shann Biglione, suosnivač Kumkuata. Jedan primjer je Boeing, koji je, uprkos nedavnim veoma eksponiranim problemima sa bezbjednošću, dobio visoku ocjenu kada je riječ o reakciji sintetičkih publika na njegove inovacije.
Primjer Boeinga
„Postoji veoma snažna ocjena narativa o tome kako kompanija govori o svojim inovacijama, koliko im je posvećena i kako izvršni direktor [Kelly Ortberg] stoji iza njih“, kaže Biglioni. „Boeing je zanimljiva kompanija koja ima šansu da se preokrene tokom narednih nekoliko godina, ako njene inovacije daju rezultate.“
Boeing je dobro prošao i u analizi kompanije IPQwery, partnera Forbes za podatke, koja se bavi intelektualnom svojinom i prati patente i aktivnosti kompanija u oblasti zaštitnih znakova.
Frédérik Lacharité, predsjednik i glavni tehnološki direktor IPQweryja, kaže da je impresioniran širinom Boeingovih patenata.
„Obuhvataju veliki broj oblasti, od inženjerstva do sistema, menadžmenta i softvera“, kaže on. „Sve su to ogranci koji proizlaze iz njihove tehnologije“.
Biglioni kaže da ga je iznenadilo to što su neke kompanije koje nisu naročito prisutne u glavnim medijima imale izuzetno dobre rezultate kada je riječ o reakcijama publike. Jedna od njih je Lumentum, kompanija iz oblasti komunikacionih tehnologija koja se nalazi na 76. mjestu Forbes liste.
Inovacija se ne dobija rođenjem
Sintetička publika snažno je reagovala na Lumentumovu lasersku tehnologiju koja se koristi, između ostalog, za tehnologiju prepoznavanja lica u ajfon uređajima.
Čak su i poznatija imena sa liste, poput Masterkarda, zaintrigirala naše stručnjake širinom svojih inovativnih aktivnosti.
„Iznenađen sam što imaju toliko patenata za jednu finansijsku kompaniju, jer bih očekivao da imaju više zaštitnih znakova nego patenata“, kaže Lašarite, nabrajajući različite patente koje je Masterkard nedavno registrovao.
„Tokenizacija. Transakcije. Sprečavanje bezbjednosnih prijetnji na mreži. Platne kartice. Mikročipovi. Biometrija…“.
„Inovacija nije nešto što se dobija rođenjem“, kaže Vosburg iz Masterkarda. „To je nešto što naporno radimo da razvijamo. Moramo u potpunosti da prihvatimo izazov i priliku koje inovacija donosi“.
Top 100
|Rang
|Naziv
|Industrija
|Godina osnivanja
|1
|Eli Lilly
|Farmacija i biotehnologija
|1876
|2
|Apple
|Diversifikovano
|1976
|3
|Nvidia
|Poluprovodnici
|1993
|4
|Amgen
|Farmacija i biotehnologija
|1980
|5
|Meta Platforms
|Diversifikovano
|2004
|6
|Amazon
|Diversifikovano
|1994
|7
|Alphabet
|Diversifikovano
|2015
|8
|Boeing
|Vazduhoplovstvo/Odbrana
|1916
|9
|Oracle
|Softver i hardver
|1977
|10
|Mastercard
|Finansije
|1966
|11
|Merck & Co.
|Farmacija i biotehnologija
|1891
|12
|Johnson & Johnson
|Farmacija i biotehnologija
|1886
|13
|Microsoft
|Diversifikovano
|1975
|14
|Visa
|Finansije
|1958
|15
|Motorola Solutions
|Telekomunikaciona oprema
|1928
|16
|Bristol Myers Squibb
|Farmacija i biotehnologija
|1887
|17
|KLA
|Poluprovodnici/podrška proizvodnji
|1997
|18
|CrowdStrike
|Sajberbezbjednost
|2011
|19
|Broadcom
|Poluprovodnici
|1961
|20
|Intel
|Poluprovodnici
|1968
|21
|Cadence Design
|Poluprovodnici/podrška proizvodnji
|1988
|22
|Adobe
|Softver i hardver
|1982
|23
|3M
|Diversifikovano
|1902
|24
|Cisco Systems
|Telekomunikaciona oprema
|1984
|25
|IBM
|Softver i hardver
|1992
|26
|Qualcomm
|Poluprovodnici
|1985
|27
|Applied Materials
|Poluprovodnici/podrška proizvodnji
|1967
|28
|Lam Research
|Poluprovodnici/podrška proizvodnji
|1980
|29
|ServiceNow
|Softver za HR
|2004
|30
|Autodesk
|Softver i hardver
|1982
|31
|GE Aerospace
|Vazduhoplovstvo/Odbrana
|1878
|32
|Gilead Sciences
|Farmacija i biotehnologija
|1987
|33
|Cencora
|Farmacija i biotehnologija
|1947
|34
|Axon Enterprise
|Vazduhoplovstvo/Odbrana
|1993
|35
|Caterpillar
|Proizvodnja i mašine
|1925
|36
|Intuitive
|Medicinski uređaji
|1995
|37
|Vertex Pharmaceuticals
|Farmacija i biotehnologija
|1989
|38
|Lockheed Martin
|Vazduhoplovstvo/Odbrana
|1912
|39
|Palantir Technologies
|Podaci i softver
|2003
|40
|IDEXX Laboratories
|Zdravlje životinja
|1983
|41
|Advanced Micro Devices (AMD)
|Poluprovodnici
|1969
|42
|Gartner
|Podaci i softver
|1979
|43
|Keysight Technologies
|Električna oprema i elektronika
|1937
|44
|Arista Networks
|Telekomunikaciona oprema
|2004
|45
|Automatic Data Processing
|Softver za HR
|1949
|46
|Verisk Analytics
|Podaci i softver
|1971
|47
|AppLovin
|Softver i hardver
|2011
|48
|Palo Alto Networks
|Sajberbezbjednost
|2005
|49
|Regeneron Pharmaceuticals
|Farmacija i biotehnologija
|1988
|50
|Fortinet
|Sajberbezbjednost
|2000
|51
|Veeva Systems
|Podaci i softver
|2007
|52
|Moody’s
|Finansije
|1909
|53
|Dexcom
|Medicinski uređaji
|1999
|54
|Edwards Lifesciences
|Medicinski uređaji
|1958
|55
|Expedia Group
|Putovanja i ugostiteljstvo
|1996
|56
|Synopsys
|Poluprovodnici/podrška proizvodnji
|1986
|57
|John Deere
|Proizvodnja i mašine
|1837
|58
|Blackstone
|Finansije
|1985
|59
|Boston Scientific
|Medicinski uređaji
|1979
|60
|Incyte
|Farmacija i biotehnologija
|1991
|61
|GE Vernova
|Električna oprema i elektronika
|2021
|62
|Medtronic
|Medicinski uređaji
|1949
|63
|Netflix
|Zabava
|1997
|64
|Texas Instruments
|Poluprovodnici
|1930
|65
|Pfizer
|Farmacija i biotehnologija
|1849
|66
|Salesforce
|Softver i hardver
|1999
|67
|Kimberly-Clark
|Proizvodi za domaćinstvo
|1872
|68
|Corning
|Proizvodnja i mašine
|1851
|69
|Micron Technology
|Poluprovodnici
|1978
|70
|Honeywell Technologies
|Diversifikovano
|1927
|71
|Intuit
|Softver i hardver
|1983
|72
|Tesla
|Proizvodnja i mašine
|2003
|73
|GoDaddy
|Softver i hardver
|1997
|74
|Datadog
|Podaci i softver
|2010
|75
|Workday
|Softver za HR
|2005
|76
|Lumentum Holdings
|Telekomunikaciona oprema
|1979
|77
|Stryker
|Medicinski uređaji
|1941
|78
|Electronic Arts
|Zabava
|1982
|79
|Sysco
|Usluge (Opšte)
|1969
|80
|Royal Caribbean Group
|Putovanja i ugostiteljstvo
|1997
|81
|Zoetis
|Zdravlje životinja
|1952
|82
|NXP Semiconductors USA
|Poluprovodnici
|2006
|83
|AbbVie
|Farmacija i biotehnologija
|2013
|84
|NRG Energy
|Energija
|1989
|85
|Abbott Laboratories
|Farmacija i biotehnologija
|1888
|86
|Broadridge Finance
|Softver i hardver
|1962
|87
|Procter & Gamble
|Proizvodi za domaćinstvo
|1837
|88
|Constellation Energy
|Energija
|1960
|89
|Vertiv Holdings
|Električna oprema i elektronika
|1946
|90
|Colgate-Palmolive
|Proizvodi za domaćinstvo
|1806
|91
|Equinix
|Podaci i softver
|1998
|92
|Amphenol
|Električna oprema i elektronika
|1932
|93
|Parker-Hannifin
|Proizvodnja i mašine
|1918
|94
|Waste Management
|Services (General)
|1971
|95
|Insulet
|Medicinski uređaji
|2000
|96
|American Express
|Finansije
|1850
|97
|Capital One Finance
|Finansije
|1994
|98
|NetApp
|Podaci i softver
|1992
|99
|Clorox
|Proizvodi za domaćinstvo
|1913
|100
|JPMorganChase
|Finansije
|2000
Heather Newman, Forbes
Big, Bold, Breaking Ground: Why Eli Lilly, Amazon And Mastercard Headline Our New Most Innovative Large Companies List