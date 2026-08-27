Rastući prinosi obveznica prijete da sruše Wall Street i okončaju berzanski procvat

Nikada ne treba potcijeniti snagu američkog tržišta državnih obveznica vrijednog oko 30 biliona dolara. To tržište bilo je dovoljno snažno da se suprotstavi nedavnim potezima američkog Ministarstva finansija, a istovremeno izazove veliku pažnju Wall Streeta.

Sada se investitori pitaju može li nelagoda na tržištu obveznica postati toliko velika da ugrozi snažan rast berze.

Prinosi na obveznice ove godine rastu, prvenstveno zbog zabrinutosti oko velikih državnih deficita, ali i zbog povećane ponude korporativnih obveznica. Kompanije izdaju sve više duga kako bi finansirale ogromna ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Investitori zbog toga traže veći prinos kako bi nastavili finansirati državnu potrošnju i velike tehnološke projekte povezane s umjetnom inteligencijom.

Rast prinosa na obveznice podiže kamatne stope širom ekonomije, što povećava troškove zaduživanja za građane, kompanije i vladu. To je važno i za tržište dionica.

Viši prinosi mogu uticati na procjene buduće zarade kompanija i vrijednosti njihovih dionica. Istovremeno, kada državne obveznice nude veći i relativno siguran prinos, investitori mogu izgubiti dio interesa za rizičniju imovinu poput dionica.

Prema istraživanju menadžera fondova koje je ovog mjeseca provela Bank of America, „neuređen rast prinosa obveznica“ predstavlja drugi najveći rizik za dionice, odmah nakon potencijalnog pucanja balona umjetne inteligencije.

Investitori su već sve nervozniji zbog velike koncentracije tržišta u kompanijama povezanim s umjetnom inteligencijom. Nagli i dugotrajan rast prinosa na obveznice predstavlja dodatni rizik koji bi mogao pomoći da se taj balon počne ispuhivati.

Globalni prinosi rastu, a Wall Street osjeća pritisak

Rast prinosa na obveznice ne znači nužno da će tržište dionica doživjeti veliki pad, ali investitorima stvara mnogo složeniju situaciju.

Nakon što su globalni prinosi na obveznice prošle sedmice dostigli najviše nivoe u nekoliko godina, indeks S&P 500 završio je sedmicu u minusu i prekinuo niz od tri uzastopne sedmice rasta.

Prinosi su početkom ove sedmice pali, što je dalo dodatni poticaj dionicama.

Ipak, prinos na 30 godišnje američke državne obveznice i dalje se nalazi blizu najvišeg nivoa u gotovo dvije decenije. Prinos na 10 godišnje američke državne obveznice također se kreće blizu najvišeg nivoa u više od godinu dana.

Na kraju, uticaj prinosa na dionice zavisit će od nekoliko faktora, koliko brzo rastu, koliko visoko mogu otići i, što je možda najvažnije, zašto uopće rastu.

S&P 500 ove godine porastao je oko 12 posto, čime je na putu da četvrtu godinu zaredom zabilježi dvocifreni rast.

Dionice su se oporavile nakon pada izazvanog ratom u Iranu u martu, a zatim su nastavile rasti i dosezati nove rekorde. S&P 500 ove godine već je dostigao 27 rekordnih nivoa.

Snažne poslovne rezultate kompanija, veliki entuzijazam oko umjetne inteligencije i snažna aktivnost malih investitora pomogli su tržištu da ostane izuzetno otporno.

Dionice jesu pale prošle sedmice kada su globalni prinosi na obveznice dostigli najviše nivoe u nekoliko godina, ali S&P 500 i dalje je blizu rekordnih vrijednosti, manje od 2 posto ispod posljednjeg historijskog rekorda postavljenog prije dvije sedmice.

Tehnološki orijentisani Nasdaq Composite također je manje od 4 posto ispod svog posljednjeg rekordnog nivoa iz početka juna.

Snažna sezona objave poslovnih rezultata dodatno je pomogla održati tržište. Pojedinačne dionice jesu zabilježile određene oscilacije, ali ukupna slika i dalje pokazuje vrlo snažne poslovne rezultate kompanija.

Prema podacima FactSeta, rast zarade kompanija iz indeksa S&P 500 trebao bi ove godine biti najbrži od 2021. godine.

Za sada rast prinosa na obveznice nije bio dovoljno snažan da ozbiljno uzdrma dionice dok kompanije nastavljaju objavljivati dobre rezultate.

Investitori možda postaju previše opušteni

Od kada je 13. augusta dostigao rekordni nivo, S&P 500 nijednog dana nije zabilježio rast ili pad veći od 1 posto.

Indikator straha na Wall Streetu, VIX, trenutno se kreće oko 15 bodova, što je značajno ispod nivoa od 20 bodova koji se obično povezuje s povećanom volatilnošću na tržištu.

Ipak, upravo ta mirnoća može predstavljati problem. „Oprezni smo jer niska volatilnost može navesti učesnike na tržištu da steknu lažan osjećaj sigurnosti“, rekla je Melissa Brown, globalna direktorica istraživanja investicijskih odluka u SimCorpu.

REUTERS/Carlo Allegri

Drugim riječima, činjenica da se tržište trenutno kreće relativno mirno ne znači da je rizik nestao. Prinosi na obveznice imaju veliku ulogu u načinu na koji investitori procjenjuju vrijednost dionica.

Ako prinosi naglo porastu ili tržište obveznica postane izrazito nestabilno, pritisak se može vrlo brzo prenijeti na berzu.

To se dogodilo u aprilu 2025. godine, kada je predsjednik Donald Trump najavio široke carine. Prinos na 10 godišnje američke državne obveznice tada je naglo porastao, dok je S&P 500 za samo dva dana izgubio više od 10 posto.

Ovaj put situacija je ipak drugačija. Prinosi na obveznice rastu postepeno tokom cijele godine, dok se dionice i dalje nalaze blizu rekordnih nivoa.

Analitičari smatraju da upravo taj postepeni rast prinosa možda zasad ograničava njihov negativan uticaj na dionice.

Međutim, ako se rast nastavi ubrzavati ili ako dođe do naglih skokova volatilnosti na tržištu obveznica, investitori bi mogli početi osjećati mnogo veći pritisak.

Granica od 5 posto mogla bi biti ključna

Jedan od najvažnijih nivoa na koji investitori gledaju jeste 5 posto prinosa na 10 godišnje američke državne obveznice.

Ako prinos dostigne taj nivo, to bi bila najviša vrijednost od oktobra 2023. godine. Sam Stovall, glavni investicijski strateg u CFRA Researchu, smatra da bi 5 posto moglo predstavljati svojevrsnu psihološku „liniju u pijesku“ nakon koje bi zabrinutost među investitorima mogla značajno porasti.

„Pravo pitanje jeste koliko dugo će kamatne stope rasti i koliko visoko mogu otići?“, rekao je Stovall.

Upravo od odgovora na to pitanje mogao bi zavisiti i naredni potez Wall Streeta. Ako prinosi nastave rasti umjerenim tempom, snažna zarada kompanija i optimizam oko umjetne inteligencije mogli bi i dalje podržavati dionice.

Ali ako prinosi naglo krenu prema 5 posto i iznad tog nivoa, investitori bi se mogli suočiti s potpuno drugačijim tržišnim okruženjem, u kojem sigurne državne obveznice postaju mnogo privlačnije, dok se skupe i rizične dionice počinju suočavati s ozbiljnijim pritiskom.

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