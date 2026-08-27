Meta pristala na nagodbu vrijednu 18 milijardi dolara zbog optužbi da njene platforme štete djeci

Meta je u srijedu saopćila da je pristala platiti približno 18 milijardi dolara kako bi okončala višedržavnu tužbu u kojoj se kompanija optužuje da je namjerno dizajnirala svoje platforme tako da stvaraju ovisnost i negativno utiču na mentalno zdravlje djece i tinejdžera.

Nagodba predstavlja kraj jedne od najznačajnijih pravnih bitaka s kojima se kompanija suočila zbog sigurnosti djece na društvenim mrežama.

U sklopu sporazuma, Meta se obavezala na niz promjena na svojim platformama, uključujući uvođenje dnevnih vremenskih ograničenja za tinejdžere, navodi se u sudskim dokumentima.

Više od 17 milijardi dolara bit će izdvojeno za rješavanje tužbe koju je 2023. godine zajednički podnijelo 29 američkih saveznih država. Preostali dio novca koristit će se za rješavanje potraživanja drugih država i teritorija. Prema navodima Mete, sredstva će također omogućiti finansiranje državnih programa usmjerenih na sigurnost mladih na internetu.

Sutkinja Okružnog suda Yvonne Gonzalez Rogers odobrila je nagodbu u srijedu.

Sporazum je postignut nešto više od sedmicu dana nakon što je u Kaliforniji počelo suđenje u kojem su četiri savezne države tražile čak 1,4 biliona dolara odštete, uz zahtjev da Meta napravi dodatne promjene na svojim platformama. Očekivalo se da će Adam Mosseri, čelnik Instagrama, u srijedu drugi dan zaredom svjedočiti pred sudom, dok je kao svjedok bio predviđen i izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg.

Optužbe protiv Mete

Državni tužioci optužili su Metu da je namjerno razvijala funkcije poput beskonačnog pomicanja sadržaja, algoritamskih preporuka i učestalih obavijesti kako bi privukla djecu i tinejdžere te ih što duže zadržala na svojim platformama.

Također su tvrdili da je kompanija obmanjivala javnost o rizicima koje društvene mreže predstavljaju za mlade te da je nezakonito prikupljala podatke djece mlađe od 13 godina bez saglasnosti roditelja.

Meta je dugo odbacivala tvrdnje da njene platforme štete djeci. Kompanija je isticala da je uložila značajna sredstva u razvoj sigurnosnih funkcija, a optužbe država ranije je nazivala „neutemeljenima“. Meta u okviru ove nagodbe nije priznala krivicu niti bilo kakvo kršenje zakona.

„Osiguravanje sigurnog i produktivnog iskustva tinejdžera na našim platformama apsolutni je prioritet za Metu“, saopćila je kompanija u objavi o sporazumu.

„Želimo učiniti pravu stvar za roditelje i tinejdžere i zato smo sarađivali s državnim tužiocima kako bismo postavili novi standard sigurnosti u industriji.“

Glavni tužilac Sjeverne Karoline Jeff Jackson rekao je da su države smatrale kako će nagodba omogućiti da se promjene uvedu brže nego što bi to bilo moguće kroz dugotrajan sudski postupak.

Jackson je sporazum nazvao najvećom nagodbom s velikom tehnološkom kompanijom u historiji.

„Da smo nastavili sa sudskim postupkom, možda bismo još godinama čekali na uvođenje ovih poboljšanja sigurnosti djece na platformama. Rizikovali bismo da izgubimo još jednu generaciju“, rekao je Jackson.

Promjene koje Meta uvodi za tinejdžere

Meta se obavezala da će u svojim aplikacijama uvesti ukupno dnevno ograničenje korištenja od dva sata za korisnike od 13 do 17 godina. To ograničenje moći će promijeniti samo roditelji.

Kompanija će također tinejdžere obavještavati nakon svakih 15 minuta neprekidnog korištenja Facebooka ili Instagrama, kako bi ih potaknula na svjesnije i umjerenije korištenje aplikacija.

Uvest će se i zadani noćni način rada, koji će tinejdžerima blokirati pristup aplikacijama od ponoći do 6 sati ujutro.

Pored toga, Meta će uvesti i školski način rada, čiji je cilj smanjiti broj obavijesti koje tinejdžeri primaju tokom nastave.

Broj lajkova i reakcija na objave tinejdžera bit će prema zadanim postavkama skriven. Kompanija će također blokirati određene „ekstremne filtere za šminkanje“ za maloljetnike.

Tinejdžerima će biti omogućeno i da isključe automatsku reprodukciju sadržaja te da kao zadanu opciju odaberu feed koji nije zasnovan na algoritamskim preporukama.

Roditelji i stručnjaci za sigurnost na internetu već dugo upozoravaju da tinejdžeri mogu zaobići postojeće zaštite jednostavnim unošenjem lažne dobi prilikom registracije.

Meta je u sklopu nagodbe saopćila da ulaže u napredniju tehnologiju kako bi otkrila tinejdžere koji lažno predstavljaju svoju dob. Kompanija je istovremeno pozvala trgovine aplikacija da pomognu u procesu provjere dobi korisnika.

Kalifornijski državni tužilac Rob Bonta rekao je da očekuje da će dogovorene promjene početi stupati na snagu u narednih nekoliko mjeseci.

Prema sudskim dokumentima, Meta je također pristala angažovati nezavisnog revizora koji će procjenjivati provođenje sporazuma.

REUTERS/Nathan Howard

Nagodba bi mogla uticati i na poslovni model Mete

Iako je 18 milijardi dolara samo dio od približno 200 milijardi dolara prihoda koje je Meta ostvarila prošle godine, promjene koje imaju za cilj smanjiti vrijeme koje tinejdžeri provode na aplikacijama mogle bi imati ozbiljne posljedice za poslovni model kompanije koji se u velikoj mjeri oslanja na oglašavanje.

Meta je u svom posljednjem finansijskom izvještaju priznala da istrage i postupci povezani sa sigurnošću djece predstavljaju rizik od „materijalnog gubitka“ za kompaniju.

Meta je saopćila da će 70 posto iznosa nagodbe isplatiti državama kroz godišnje rate tokom narednih deset godina. Preostalih 30 posto bit će isplaćeno samo ako YouTube i TikTok pristanu na slične finansijske obaveze i promjene na svojim platformama.

Kompanija je ranije ove godine izgubila dva slična postupka povezana s optužbama za stvaranje ovisnosti.

U jednom slučaju, koji je pokrenuo državni tužilac Novog Meksika, Meti je naloženo da plati gotovo milijardu dolara odštete. Drugi postupak pokrenuo je tinejdžer poznat kao KGM, a u tom slučaju Meta i YouTube zajedno su trebali platiti 6 miliona dolara.

Stotine drugih tužbi i dalje traju

Meta se, zajedno s drugim velikim kompanijama društvenih mreža, i dalje suočava sa stotinama tužbi koje su pokrenuli pojedinci, porodice i školski okruzi.

U tim tužbama kompanije se optužuju da su svjesno razvijale proizvode koji stvaraju ovisnost i da su svojim poslovnim modelima doprinijele problemima s mentalnim zdravljem djece i mladih.

Budući sudski gubici mogli bi Meti donijeti dodatne finansijske kazne, iako kompanija i dalje negira navedene optužbe.

Matthew Bergman, osnivač i advokat Centra za pravo žrtava društvenih mreža, koji je vodio veliki broj pojedinačnih postupaka povezanih sa sigurnošću djece protiv velikih tehnoloških kompanija, sporazum je nazvao „prekretnicom“ u pozivanju tehnološkog diva na odgovornost zbog dizajniranja proizvoda za koje je znao da mogu štetiti djeci i doprinijeti nacionalnoj krizi mentalnog zdravlja mladih.

Ipak, pojedini zagovornici smatraju da sama nagodba nije dovoljna.

Oni pozivaju američki Kongres da usvoji savezni zakon kojim bi se mjere sigurnosti na internetu, poput onih dogovorenih s Metom, primjenjivale na sve društvene mreže.

„Potrebna nam je zakonska obaveza odgovornosti kako bismo osigurali da Meta prestane dizajnirati proizvode koji stvaraju ovisnost, kako sada tako i u budućnosti, te da naša djeca budu zaštićena bez obzira na platformu koju koriste“, izjavila je Maurine Molak, suosnivačica organizacije ParentsSOS.

Organizacija zastupa roditelje koji tvrde da su njihova djeca preminula ili pretrpjela ozbiljne posljedice zbog štetnog uticaja društvenih mreža.

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