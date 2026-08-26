Amerika krenula po veliko blago sa dna Pacifika: Otvoren novi front s Kinom u borbi za kritične minerale

Nacionalna uprava za okeane i atmosferu, NOAA, učinila je nešto što nijedna američka savezna agencija nije uradila više od tri decenije. U Federalnom registru objavila je formalni zahtjev američke kompanije za istraživanje i eksploataciju morskog dna Tihog okeana u potrazi za metalima koji se koriste u proizvodnji baterija.

Istovremeno je objavljen i zahtjev za istraživanje drugog dijela morskog dna, površine gotovo dvostruko veće od Zapadne Virginije.

NOAA je 19. augusta objavila objedinjeni zahtjev kompanije The Metals Company za dozvolu za istraživanje i dozvolu za komercijalnu eksploataciju.

Zahtjev obuhvata oko 65.000 kvadratnih kilometara morskog dna, na kojem se, prema procjenama, nalazi oko 619 miliona metričkih tona mineralnih nodula, stijena veličine krompira koje su rasute po dnu Tihog okeana.

Samo dva dana ranije, NOAA je pokrenula formalnu procjenu uticaja na okoliš za još veće područje, površine oko 122.000 kvadratnih kilometara, gdje se procjenjuje da se nalazi čak 1,02 milijarde metričkih tona nodula.

Zajedno, riječ je o oko 1,6 milijardi metričkih tona stijena koje sadrže nikl, kobalt, mangan i bakar.

Zahtjev je podnesen na osnovu američkog zakona iz 1980. godine koji gotovo nijedna druga država ne priznaje kao pravni osnov za ostvarivanje nadležnosti nad međunarodnim vodama.

Ovo je mnogo veće od jedne kompanije

Ovdje nije riječ samo o jednoj maloj kompaniji čije se dionice kotiraju na berzi. Ovo je stvarni test pitanja ko kontroliše dvije trećine planete koje se ne nalaze pod suverenitetom nijedne države.

Istovremeno, riječ je o najavi načina na koji bi se tokom naredne decenije mogla voditi borba za ključne prirodne resurse između Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

„Izdavanje izvršne uredbe Vlade Sjedinjenih Američkih Država koja se odnosi na mineralne resurse dubokog morskog dna izaziva određenu zabrinutost“, rekla je Leticia Reis de Carvalho, generalna sekretarka Međunarodne uprave za morsko dno, ISA.

To je institucija koju međunarodna zajednica priznaje kao nadležnu za upravljanje mineralnim resursima u međunarodnim vodama.

Kako je navela, Sjedinjene Američke Države bile su više od 30 godina „pouzdan posmatrač i značajan doprinosilac“ radu ISA, prije nego što su odlučile da im njena dozvola više nije potrebna.

Da bude jasno, ovo područje se ne nalazi u blizini obale neke države. Morsko dno nalazi se u zoni Clarion Clipperton, ogromnoj dubokomorskoj ravnici približno veličine kontinentalnog dijela Sjedinjenih Američkih Država, usred Tihog okeana, između Havaja i Meksika, hiljadama kilometara od kopna.

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982. godine, taj dio okeanskog dna ne pripada nijednoj državi.

On predstavlja zajedničku baštinu čovječanstva. Niko ne osporava da se minerali tamo nalaze niti da se morsko dno nalazi u međunarodnim vodama.

Spor se vodi oko legitimnosti dozvole koju NOAA izdaje na osnovu američkog zakona.

Prema međunarodnom pravu, dozvole za eksploataciju takvih resursa u međunarodnim vodama može izdavati samo ISA.

Sjedinjene Američke Države svoj potez opravdavaju pozivanjem na Zakon o resursima tvrdih minerala dubokog morskog dna iz 1980. godine, poznat kao Deep Seabed Hard Mineral Resources Act.

Taj zakon decenijama je bio praktično neaktivan jer eksploatacija dubokog morskog dna nije bila komercijalno isplativa.

Sada je 45 godina star zakon postao osnova za najbrže pokrenutu inicijativu za dubokomorsko rudarstvo u historiji. A jedna kompanija gotovo se savršeno uklapa u tu priču.

Ulazak kompanije The Metals Company

The Metals Company čitavu je deceniju gradila istraživačka prava u zoni Clarion Clipperton, uz podršku tri pacifičke države, Naurua, Tonge i Kiribatija.

Kompanija je 2021. godine izašla na berzu. Od tada je uložila stotine miliona dolara u istraživanje morskog dna i razvoj vozila za prikupljanje mineralnih nodula.

Sve se zasnivalo na pretpostavci da će ISA jednog dana završiti izradu pravila koja bi omogućila njihovu komercijalnu eksploataciju.

Iste godine Nauru je pokrenuo proceduru kojom je od ISA zatražio da završi propise u roku od dvije godine.

ISA je probila taj rok, a sporovi oko naknada i zaštite okoliša od tada su spriječili završetak pravila.

Umjesto da nastavi čekati, The Metals Company je 2025. godine osnovala američku podružnicu i preusmjerila deceniju rada na američki pravni put koji je otvorila Trumpova izvršna uredba. Time je jedna kompanija postala testni slučaj za mnogo širi međunarodni spor.

Jedno važno pitanje još nema odgovor, ko će dobiti novac ako ovaj projekat uspije? Prvobitna prava kompanije The Metals Company uključivala su obaveznu podjelu koristi sa Nauruom u okviru sistema ISA.

Američka dozvola koju izdaje NOAA takvu obavezu ne sadrži.

Kako je rekao aktivista protiv dubokomorskog rudarstva Phil McCabe, prema američkom modelu „ne postoji mehanizam niti potreba da bilo kakva korist ode pacifičkim ostrvskim državama sponzorima“.

Potražnja za niklom odgovarajućeg kvaliteta za proizvodnju baterija trebala bi se gotovo utrostručiti do 2030. godine.

Kina kontroliše ogromnu većinu svjetske prerade kobalta, bez obzira na to gdje se ruda iskopava.

Nikl, kobalt i mangan koriste se za proizvodnju baterija za električna vozila i sisteme za skladištenje energije.

Zato je ovo prije svega priča o lancu snabdijevanja baterijama, a ne o opremi za proizvodnju obnovljive energije poput solarnih panela i vjetroturbina.

Za administraciju koja pokušava izgraditi lanac snabdijevanja bez oslanjanja na Kinu, 1,6 milijardi metričkih tona takvih minerala na dnu okeana izgleda manje kao ekološka kocka, a više kao strateški izlaz.

Ne slažu se svi s tim. Portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun rekao je da ovaj potez „krši međunarodno pravo i nanosi štetu ukupnim interesima međunarodne zajednice“. Francuski specijalni izaslanik za okeane Olivier Poivre d'Arvor bio je još direktniji.

„Okean nije tu da potvrđuje liderstvo jedne zemlje na štetu svih drugih i multilateralnog procesa.“

Nauru, čije je sponzorstvo omogućilo nastanak prvobitnih prava, nije se suprotstavio američkom modelu, već ga je naplatio.

U sporazumu iz 2025. godine s kompanijom The Metals Company, izvan okvira ISA, Nauru je osigurao početne isplate od 265 miliona dolara, koje mogu porasti na 515 miliona dolara, u zamjenu za podršku prelasku na sistem dozvola NOAA.

Ko će zapravo kupovati te minerale?

Ovdje postoji problem koji priznaju čak i zagovornici dubokomorskog rudarstva. Američka dozvola ne garantuje kupca.

Čak 64 kompanije, među kojima su BMW, Volkswagen, Google i Samsung, obavezale su se da neće nabavljati metale za baterije s morskog dna dok ne bude postojao međunarodno priznat regulatorni okvir.

„Svaki pokušaj kompanija koje žele da se bave dubokomorskim rudarstvom i njihovih državnih sponzora da pokrenu takve operacije bio je osujećen finansijskim i logističkim izazovima, brigom za okoliš i široko rasprostranjenom zabrinutošću javnosti“, napisao je u saopćenju Matthew Gianni, suosnivač Koalicije za zaštitu dubokog mora.

Ta grupa se zalaže za moratorij na dubokomorsko rudarstvo. Kompanija koja se nalazi u središtu svega ovoga zasad ne dokazuje da su njegovi argumenti pogrešni.

The Metals Company još nije ostvarila profit. Dvije kompanije koje su se ranije bavile istim poslom, Lockheed Martin i Maersk, već su prodale svoje udjele.

Ipak, taj skepticizam možda nije opravdan. Trumpova izvršna uredba nije samo ubrzala izdavanje dozvola. Ona je također naložila državnim agencijama da prouče mogućnost formiranja strateških zaliha i sklapanja ugovora o otkupu minerala izvađenih s morskog dna.

Administracija se zasebno pozvala na ovlasti iz Zakona o odbrambenoj proizvodnji u vezi s izvozom „kritičnih minerala koji se mogu eksploatisati“.

Istovremeno je usmjerila Pentagon ka formiranju zaliha kobalta i drugih kritičnih minerala vrijednih milijardu dolara, s ciljem smanjenja zavisnosti od Kine.

Drugim riječima, prvi pravi kupac ovih minerala s morskog dna možda neće biti Detroit ili Tokio.

Možda će to biti Washington, koji bi strateške zalihe formirao na sličan način na koji je nekada stvarao zalihe nafte.

Izvršni direktor The Metals Company, Gerard Barron, iznio je ovog mjeseca sličan argument.

„Siguran američki lanac snabdijevanja kritičnim mineralima s morskog dna prelazi iz političke ambicije u fizičku realizaciju.“

Počinje nova bitka za dno okeana

Ovo nije samo priča o tome hoće li jedna kompanija dobiti svoju dozvolu. Radi se o tome mogu li Sjedinjene Američke Države jednostrano prisvojiti resurse s okeanskog dna i provesti njihovu komercijalnu eksploataciju, diplomatski i pravno, bez uključivanja međunarodne zajednice.

Kina, Francuska i ISA već su poručile da to ne prihvataju. Washington se kladi da može. Kako god da se završi, borba za kontrolu nad resursima okeanskog dna više nije teorijsko pitanje.

Postala je stvarnost. A riječ je o borbi za ogromne količine nikla, kobalta, mangana i bakra, odnosno za sirovine koje bi mogle imati ključnu ulogu u budućnosti proizvodnje baterija i energetske sigurnosti.

Većina svijeta možda još uvijek ne obraća mnogo pažnje na ono što se događa hiljadama metara ispod površine Tihog okeana.

Ali upravo tamo mogla bi se otvoriti jedna od najvažnijih ekonomskih i geopolitičkih bitaka naredne decenije.

Ken Silverstin, saradnik Forbes

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