Ukrajinski napadi potresaju rusku infrastrukturu, Putin sprema državno preuzimanje kontrole

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom se ruskoj vladi daju ovlasti da privremeno preuzme kontrolu nad „kritičnom infrastrukturom“ širom zemlje ukoliko privatni vlasnici ne uspiju zaštititi svoje objekte od sve intenzivnijih ukrajinskih napada.

Nova mjera dolazi u trenutku kada Moskva i Kijev dodatno pojačavaju svoje zračne operacije, dok ukrajinski napadi duboko unutar ruske teritorije već izazivaju nestašice goriva i posljedice rata sve više približavaju običnim građanima Rusije.

Kijev je posljednjih dana intenzivirao napade na logističke centre kompanije Ozon u Rusiji, konkurenta često napadanoj kompaniji Wildberries, nastojeći tako zadati udarac ruskoj ratnoj ekonomiji.

Uredba, koja je stupila na snagu u ponedjeljak, opravdava nove mjere „rastućim prijetnjama sigurnosti kritičnih infrastrukturnih objekata Ruske Federacije“.

Obuhvaćen je čitav niz sektora, uključujući objekte povezane s proizvodnjom i distribucijom goriva i energije, komunikacijama, transportom i logistikom.

Prema uredbi, ukoliko vlasnici ne preduzmu dovoljne mjere kako bi osigurali „sigurnost“ takvih objekata ili ukoliko ne uspiju dovoljno brzo obnoviti njihovo funkcionisanje nakon napada, ruska vlada može odlučiti uvesti „privremenu upravu“.

To bi državi praktično omogućilo da preuzme kontrolu nad imovinom, imovinskim pravima i dionicama privatnih vlasnika.

Odluka Moskve dolazi nakon niza ukrajinskih napada na ruske logističke i energetske kapacitete.

Tokom požara u logističkom kompleksu ruske kompanije Wildberries u blizini grada Podolska, nedaleko od Moskve, 16. augusta, helikopteri su korišteni za gašenje požara.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u utorak da vlasnici kompanija često ne posvećuju dovoljno pažnje mjerama zaštite objekata od napada dronovima.

Peskov je kao dodatni razlog naveo i podršku zapadnih zemalja Ukrajini, tvrdeći da Moskva zbog toga „mora poduzeti mjere“ kako bi „osigurala vlastitu sigurnost“.

Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Na pitanje koje bi kompanije mogle biti obuhvaćene novim mjerama, Peskov je odgovorio da će situaciju prvenstveno analizirati ruska vlada i nadležne državne institucije.

„Gdje god se ne poduzimaju sigurnosne mjere u kritičnim područjima, bit će podneseni odgovarajući prijedlozi“, poručio je Peskov.

Moskva uzvraća snažnijim napadima

Istovremeno, Rusija sve češće izvodi napade brzim raketama širom Ukrajine, koristeći oslabljenu ukrajinsku protuzračnu odbranu i nedostatak američkih presretača sistema Patriot.

Ukrajina se u velikoj mjeri oslanja upravo na sisteme Patriot za presretanje balističkih raketa, a njihova ograničena dostupnost dodatno je pogoršana globalnim problemima u snabdijevanju, koji su povezani i sa ratom između Izraela i Irana.

Rusija je u noći između ponedjeljka i utorka lansirala dvije rakete i 150 dronova prema Ukrajini, dok je, prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, oboreno 124 drona.

Zbog nedostatka presretača, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev nedavno dobio „mali broj raketa Patriot“.

„Neću reći ni koja ih je zemlja isporučila, primili smo i mali broj raketa Patriot. Ne mogu reći koliko, ali samo nekoliko. Trebamo više“, rekao je Zelenski tokom sastanka sa svojim estonskim kolegom, prenijela je ukrajinska državna novinska agencija Ukrinform.

Nova Putinova uredba pokazuje da posljedice ukrajinskih napada Moskva više ne tretira samo kao vojni problem. Kremlj sada priprema mehanizam kojim bi država mogla direktno preuzeti upravljanje privatnom infrastrukturom koju smatra nedovoljno zaštićenom.

Time se rat sve snažnije prelijeva i na rusku ekonomiju, privatni sektor i stratešku infrastrukturu, dok obje strane nastoje protivniku nanijeti što veće gubitke daleko iza linija fronta.

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