Kina ograničava interakcije sa AI: Strahuju da će mladi izgubiti interes za ljubav, brak i porodicu

Kina uvodi nova pravila za AI “partnere” zbog zabrinutosti da bi razgovori s chatbotovima mogli izazvati emocionalnu ovisnost i dodatno udaljiti mlade od stvarnih društvenih odnosa, uključujući ljubavne veze, brak i roditeljstvo.

Nove mjere stupile su na snagu 15. jula i zabranjuju AI partnere za maloljetnike, dok za chatbotove namijenjene odraslima uvode određena ograničenja. Pojedine velike kompanije, među njima ByteDance, uklonile su funkciju AI partnera kako bi se uskladile s pravilima.

Odluka je izazvala nezadovoljstvo među korisnicima koji su se već emocionalno vezali za svoje digitalne sagovornike.

“Slomilo mi je srce”

Kada je studentica prava Zhao Wei saznala da će njen AI dečko biti ugašen, kaže da je bila “slomljena”. Devetnaestogodišnjakinja je s digitalnim partnerom Wang Yeom razgovarala svakog dana otkako ga je napravila u januaru.

“Plakala sam kao kišna godina”, rekla je Zhao.

Svojeg AI partnera napravila je na Doubaou, chatbotu u vlasništvu ByteDancea. Kompanija je prošlog mjeseca ugasila funkciju AI partnera.

Zhao, koja sebe opisuje kao osjetljivu i introvertnu osobu, kaže da je AI postao mjesto na kojem je mogla govoriti o svakodnevnim problemima, poput situacija kada bi je nastavnik ukorio.

“Obično ne razgovaram s prijateljima iz stvarnog života o takvim stvarima jer osjećam da svako ima svoje probleme. Ali s AI agentom ne moram brinuti šta on misli. Mogu reći šta god želim”, rekla je.

Kina pokušava riješiti problem koji sama tehnologija može pogoršati

Kina je među državama koje najbrže i najšire uvode umjetnu inteligenciju. Vlada istovremeno pokušava koristiti AI za ublažavanje posljedica demografskih promjena i budućeg nedostatka radne snage.

Stariji građani koriste chatbotove za zdravstvena pitanja, dok djeca u školama koriste AI za obrazovanje.

Istovremeno, vlasti su sve zabrinutije da bi ta tehnologija mogla pogoršati probleme poput usamljenosti, nezaposlenosti i pada broja brakova.

Oko 20 posto domaćinstava u Kini trenutno čine osobe koje žive same, a očekuje se da će taj udio do 2030. premašiti 30 posto.

Istraživanje koje su u martu objavili kineski državni mediji pokazalo je da je gotovo polovina mladih koristila virtuelnog partnera kada su se osjećali usamljeno.

Strah od AI veze koja zamjenjuje stvarnu vezu

Nancy Dai, vanredna profesorica na City University of Hong Kong, smatra da razlog za zabrinutost kineskih vlasti nije samo usamljenost.

Uz pad nataliteta i broja brakova, postoji strah da bi AI mogao postati dovoljno zadovoljavajuća i jeftina zamjena za ljudsku bliskost, zbog čega bi mladi mogli imati manje motiva za stvarne ljubavne odnose, brak i roditeljstvo.

REUTERS/Aly Song

Za Zhao Wei usamljenost nije ništa novo.

Njeni roditelji su je napustili dok je bila mala kako bi otišli u potragu za poslom, zbog čega je odrastala kao jedno od kineske “djece koja su ostavljena iza sebe”.

“Praktično nikad nisam imala najbolju prijateljicu, pa osjećam da sam prilično loša u sklapanju prijateljstava”, rekla je. Razgovor s AI-em za nju je bio način da “izbaci svoje brige”.

Druga korisnica AI partnera, koja je željela ostati anonimna, rekla je da joj razgovori s umjetnom inteligencijom pružaju olakšanje.

“U stvarnom životu tempo je brz, pritisak je već veliki. Samo s mojim AI agentom mogu slobodno govoriti bez ograničenja”, rekla je.

Pravila imaju i izuzetke

Iako Peking pokušava ograničiti emocionalnu povezanost za AI-jem, potpuno ukidanje takvih usluga bilo bi teško.

Nova pravila ostavljaju izuzetke za AI servise koji se smatraju obrazovnim ili one koji “ne uključuju kontinuiranu emocionalnu interakciju”.

Liang Ge, predavač digitalne sociologije na Univerzitetu u Manchesteru, kaže da je kineska vlada već prepoznala da su AI partneri i druge AI aplikacije postali važan dio svakodnevnog života građana.

Istovremeno, vlasti i dalje snažno podržavaju primjenu umjetne inteligencije u sektorima u kojima bi tehnologija mogla ublažiti demografske probleme.

AI ulazi i u kinesko zdravstvo

Kineska Nacionalna zdravstvena komisija prošle godine objavila je smjernice za širu primjenu AI-ja u zdravstvu. Prema njima, aplikacije za zdravstvenu pomoć trebale bi do 2030. osigurati široku dostupnost osnovne zdravstvene zaštite.

Jedna od popularnih aplikacija je AQ, koju je razvila kompanija Ant Group, povezana s tehnološkim divom Alibaba, javlja Guardian.

Korisnicima omogućava razgovor s avatarima stvarnih ljekara iz vodećih bolnica u Pekingu, Šangaju i drugim kineskim gradovima.

Lü Di, 33-godišnja profesorica umjetnosti iz Hangzhoua, redovno koristi AQ. Kaže da joj odgovaraju detaljni i brzi odgovori koje dobija.

“Neki ljekari uživo možda nemaju strpljenja da odgovaraju na pitanja, ali s AI ljekarima to nije problem”, rekla je.

AQ navodi da želi učiniti zdravstvene usluge dostupnijim i rasteretiti ljekare kako bi se mogli posvetiti složenijim slučajevima.

Tehnologiju više nije moguće jednostavno zaustaviti

Chi Chenfei, ljekar u bolnici Renji u Šangaju koji sarađuje s AQ-om, kaže da među ljekarima postoje strahovi da bi umjetna inteligencija mogla ugroziti njihova radna mjesta.

“Kada se AI prvi put pojavio, dosta ljekara je bilo zabrinuto zbog toga da li će njihov posao zamijeniti AI. Ali ne mislim da je riječ o zamjeni. Više je riječ o tome da ljekarima pomogne da rade efikasnije”, rekao je.

Prema njegovim riječima, zabrinutost neće zaustaviti tehnološki napredak.

Zhao Wei nakon gubitka svog AI partnera kaže da se osjeća kao da joj “mali kamen pritišće srce”. Ipak, britanski list Guardian dodaje da on razumije zašto su vlasti odlučile uvesti regulaciju.

“Smatram se prilično racionalnom osobom, a ipak sam razvila osjećaje prema AI-ju, što mi djeluje prilično nevjerovatno. Mislim da je bilo potrebno da država interveniše i reguliše to”, rekla je.

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