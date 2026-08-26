SpaceX najavio najveći lansirni kompleks na svijetu, evo šta zasad znamo o njemu

Novi kompleks Starbase Louisiana prostirat će se na više od 50.000 hektara, a SpaceX najavljuje ulaganje od najmanje 100 milijardi dolara i tisuće novih radnih mjesta.

SpaceX je u utorak objavio planove za izgradnju lansirnog kompleksa za Starship na jugu Louisiane, za koji je direktor firme Elon Musk ustvrdio da će biti “najveći lansirni kompleks na svijetu”. Time će proizvođač raketa dodatno proširiti poslovanje ulaganjem vrijednim 100 milijardi dolara.

Iz kompanije SpaceX, zajedno s guvernerom Jeffom Landryjem i drugim dužnosnicima savezne države Louisiane, predstavili su planove za izgradnju kompleksa na površini od 50.600 hektara u okrugu Vermilion Parish, uz obalu Meksičkog zaljeva.

Izgradnja kompleksa, nazvanog Starbase Louisiana, trebala bi započeti 2027. godine, dok je prvo lansiranje Starshipa planirano za 2029. Prema SpaceX-u, lokacija će biti projektirana tako da omogućuje “hiljade SpaceX-ovih letova godišnje” te će postati glavno lansirno središte za Starship.

“Uzbudljiva nova radna mjesta”

Kompleks će funkcionirati kao “samoodrživa svemirska luka” s pogonima za proizvodnju raketnog goriva i električne energije, infrastrukturom za prihvat brodova velikog gaza, objektima za pripremu i obradu svemirskih letjelica te vlastitom zračnom lukom, saopćili su iz SpaceX-a.

Kompanija je najavila ulaganje od najmanje 100 milijardi dolara i otvaranje više od 3000 novih radnih mjesta. SpaceX navodi da će intenzivno zapošljavati stanovnike okolnih zajednica te koristiti bogato iskustvo radnika iz Louisiane u izgradnji složene infrastrukture u specifičnim lokalnim uvjetima.

Musk je u videu objavljenom uz SpaceX-ovu najavu izjavio da bi projekt u Louisiani mogao otvoriti “10.000 doista uzbudljivih radnih mjesta”.

U sklopu projekta SpaceX je najavio i obnovu obale okruga Vermilion Parish, koja se, prema navodima firme, zbog erozije godišnje povlači i do sedam metara. Kompanija na tom projektu planira sarađivati sa saveznim i državnim institucijama.

Šta stoji iza odluke o izgradnji novog kompleksa

SpaceX već godinama lansira rakete iz Cape Canaverala na Floridi, iz baze američkih Svemirskih snaga u Kaliforniji te iz Starbasea u Teksasu, koji služi kao glavno mjesto za probna lansiranja Starshipa.

Planovi za proširenje lansirnih kapaciteta Starshipa dolaze u trenutku kada je SpaceX pod povećalom zbog posljedica pojedinih probnih letova. Tokom prvog probnog leta Starshipa u taprilu 2023. došlo je do ozbiljnog oštećenja betonske lansirne rampe, a letjelica je potom eksplodirala. Događaj je prouzročio i određenu štetu na područjima na kojima se gnijezde ugrožene vrste u državnom parku Boca Chica, u blizini lansirnog kompleksa u Teksasu.

Godine 2024. utvrđeno je i da je SpaceX na toj lokaciji prekršio američki Zakon o čistoj vodi (Clean Water Act), nakon što su nadležna tijela utvrdila da je kompanija u više navrata ispuštala onečišćujuće tvari u vodene površine u Teksasu ili u njihovoj neposrednoj blizini.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalan članak)

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