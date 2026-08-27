Bill Gates upozorava: Umjetnoj inteligenciji moramo postaviti stroga ograničenja prije nego što bude kasno

Suosnivač Microsofta Bill Gates u srijedu je upozorio da se razvoju umjetne inteligencije moraju postaviti značajna ograničenja, jer bi u suprotnom šteta koju ona može nanijeti ljudima mogla nadmašiti sve potencijalne koristi.

„Umjetna inteligencija bit će ili najveći izjednačivač koji je čovječanstvo ikada izumilo ili najgori izvor nepravde“, napisao je Gates u eseju dugom oko 6.000 riječi pod naslovom „Turbulentna era umjetne inteligencije je ovdje. Izbori koje sada donosimo ključni su.“

Gates nije prvi tehnološki lider koji je izrazio zabrinutost zbog ubrzanog razvoja umjetne inteligencije. Ipak, njegov esej dolazi u trenutku sve većih upozorenja o načinu na koji pojedini modeli umjetne inteligencije funkcionišu, kao i straha od velikog gubitka radnih mjesta, dok tehnološke kompanije i Wall Street nastavljaju ulagati ogromna sredstva u razvoj ove tehnologije.

Gates je postao jedan od najbogatijih ljudi na svijetu kao jedan od ključnih aktera revolucije personalnih računara prošlog stoljeća. Međutim, smatra da će sljedeća velika tehnološka revolucija, umjetna inteligencija, imati još dublji uticaj na društvo.

„Čak i pod najboljim okolnostima, prelazak u novo doba umjetne inteligencije bit će jedno od najturbulentnijih razdoblja u ljudskoj historiji“, napisao je Gates.

Dodao je da ne vidi dovoljno dokaza da se politički lideri, stručnjaci i zajednice na pravi način pripremaju za izazove koji dolaze.

„Ne postoji plan koji bi nam olakšao ulazak u eru umjetne inteligencije“, upozorio je.

Velike koristi, ali i ogromni rizici

Gates smatra da umjetna inteligencija može donijeti ogromne koristi čovječanstvu, posebno u oblastima poput medicine i poljoprivrede.

Prema njegovim riječima, umjetna inteligencija mogla bi pomoći u otkrivanju novih načina za sprečavanje i liječenje bolesti, ali i značajno unaprijediti druge oblasti ljudskog života.

Istovremeno, upozorava da tranzicija nosi i velike rizike.

Među njima su masovna nezaposlenost, negativan uticaj na obrazovanje i društveni razvoj djece, kao i mogućnost da kriminalci i drugi zlonamjerni akteri iskoriste umjetnu inteligenciju za nanošenje štete.

Gates upozorava i na još ozbiljniju mogućnost, da bi sama umjetna inteligencija u budućnosti mogla početi djelovati suprotno ljudskim interesima.

„Kako modeli budu postajali moćniji, mogli bi početi djelovati protiv naših interesa i mogli bismo izgubiti kontrolu“, napisao je.

Zbog toga Gates smatra da se najvažniji rizici moraju početi kontrolisati što prije.

REUTERS/Mike Segar

Gates bi podržao usporavanje razvoja umjetne inteligencije

Gates je naveo da bi podržao globalno usporavanje razvoja umjetne inteligencije ukoliko bi postojao vjerodostojan plan koji bi to omogućio.

„Kada bi neko imao vjerodostojan plan za usporavanje napretka umjetne inteligencije na globalnom nivou, vjerovatno bih ga podržao“, napisao je.

Ipak, smatra da je takav scenarij malo vjerovatan. Prema njegovom mišljenju, geopolitički i ekonomski interesi toliko snažno podstiču države i kompanije da nastave razvoj da je teško očekivati da će svijet jednostavno usporiti.

„Ne mislim da će se to dogoditi. Geopolitički i ekonomski poticaji previše nas guraju da punom brzinom nastavimo naprijed“, napisao je Gates. „Šokiran sam koliko su modeli postali moćni“

U intervjuu za CNN, Gates je rekao da su modeli umjetne inteligencije postali dramatično sposobniji, i to mnogo brže nego što je očekivao.

„Sada mogu predstavljati rizik od kibernetičkih napada, bioterorizma i psihosocijalne štete“, rekao je Gates.

Dodao je da ga posebno zabrinjava činjenica da trenutno ne postoje dovoljno jasni kriteriji prema kojima bi se procjenjivali najmoćniji modeli umjetne inteligencije niti dovoljno snažne mjere kojima bi se spriječile moguće štetne posljedice.

„Moram reći da sam pomalo šokiran što kriteriji prema kojima procjenjujemo ove modele i mjere koje poduzimamo kako bismo smanjili štetu zapravo gotovo potpuno nedostaju“, rekao je.

Gates predlaže porez na umjetnu inteligenciju i robote

Jedan od njegovih konkretnih prijedloga jeste uvođenje poreza na umjetnu inteligenciju i robote.

Gates smatra da bi kompanije koje zamjenjuju ljudske radnike umjetnom inteligencijom ili robotima trebale plaćati svojevrsni porez sličan porezu koji se plaća na zarade zaposlenih.

Cilj bi bio usporiti prebrz prelazak s ljudskog rada na automatizaciju i omogućiti društvu da se bolje prilagodi promjenama.

Gates također smatra da bi trebalo jasno odrediti dio poslova koji će i dalje biti rezervisan za ljude, bez obzira na razvoj tehnologije.

„Moja poruka liderima je jednostavna, imate priliku djelovati sada, prije nego što nezaposlenost naglo poraste, zajednice počnu trpjeti, a povjerenje javnosti bude narušeno“, poručio je Gates.

„Možete osigurati da umjetna inteligencija bude korisna za sve. I možete sarađivati s drugim vladama kako biste se suočili s ovim nacionalnim i globalnim izazovom.“

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