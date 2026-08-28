Investitori su poludjeli za ovim AI asistentom: Vrijednost mu se upeterostručila u samo nekoliko sedmica

Čita poruke, odgovara na njih i rezervira letove, a interes ulagača za mladim AI agentom eksplodirao je u rekordnom roku.

August je u pravilu jedno od najmirnijih razdoblja za prikupljanje kapitala, kako za osnivače startupa tako i za investitore. No ulagači rizičnog kapitala toliko su zainteresirani za Instinct, novi startup koji razvija AI agenta sposobnog čitati i odgovarati na SMS poruke i e-mailove te obavljati zadatke poput rezervacije avionskih karata i restorana, da je kompanija u posljednjih nekoliko mjeseci provela najmanje dvije investicijske runde.

Prema uvjetima korištenja Instincta, iza projekta stoji kompanija Spear Street Technology, koju je u aprilu registrirao bivši istraživač kompanije Sierra Noah Shinn, pokazuju korporativni dokumenti iz Kalifornije. Vrijednost startupa sa sjedištem u San Franciscu u samo nekoliko tjedana narasla je sa 100 miliona na više od 2,5 milijardi dolara.

A proizvod još nije ni javno dostupan. Za njegovo preuzimanje zasad je potrebna pozivnica ljudi iz krugova venture capital investitora.

“Instinct je osobni asistent koji razumije na čemu radite i što vam je važno”, stoji na minimalističkoj internetskoj stranici startupa. “Osposobljen je za korištenje telefona i računala. Možete mu poslati poruku ili ga nazvati. Svojim se uređajima koristi na isti način kao ljudi.”

“To je OpenClaw za obične ljude”, napisao je investitor Sheel Mohnot na X-u, referirajući se na open-source AI agenta koji je u siječnju postao viralan.

Nakon što bi dobio potpuni pristup računalu i korisničkim računima, OpenClaw je obećavao da može praktički upravljati digitalnim životom korisnika. Iako je OpenAI zaposlio njegova tvorca, interes za OpenClaw s vremenom je oslabio jer ga je korisnicima bez programerskog iskustva bilo teško postaviti te koristiti na jeftin i siguran način.

AI asistent koji ne daje samo odgovore

Instinct je mnogo sličniji klasičnoj potrošačkoj aplikaciji. Jednim klikom njegov AI moguće je povezati s WhatsAppom, Appleovim iMessageom ili računima elektroničke pošte.

No Instinct ne služi samo za čitanje i praćenje poruka i e-mailova. Može dobiti zadatak da konkretno nešto učini, primjerice rezervira stol u restoranu ili kupi avionsku kartu.

Investitori posebno hvale upravo tu praktičnu stranu proizvoda.

“Nevjerojatno je imati AI proizvod kojem vjerujete da u vaše ime obavlja transakcije i snalazi se na internetskim stranicama”, napisala je početkom mjeseca na X-u investitorica Sarah Guo, članica Forbesove Midas liste. Prema njezinim riječima, Instinct je uspješno obavljao sve, od rezervacija Michelinovih restorana i prijava na maratone do rezervacija kampova i različitih kupnji.

Pranav Reddy, partner u njezinoj investicijskoj kompaniji Conviction, predvodio je jednu od prvih investicijskih rundi, u kojoj je kompanija procijenjena na 50 miliona dolara, rekli su Forbesu izvori upoznati s transakcijom. Među prvim ulagačima bio je i Neil Mehta iz Greenoaksa.

Instinct i Greenoaks nisu odgovorili na zahtjev za komentar do trenutka objave teksta, dok je Conviction odbio komentirati.

Od 500 miliona do 2,5 milijardi dolara

Početkom kolovoza Mamoon Hamid iz Kleiner Perkinsa, također član Forbesove Midas liste, predvodio je investicijsku rundu serije A vrijednu 75 miliona dolara, kojom je Instinct procijenjen na više od 500 miliona dolara.

Sada Benchmark i Index Ventures pregovaraju o predvođenju nove investicijske runde vrijedne najmanje 200 milijuna dolara, koja bi vrijednost startupa podigla na više od 2,5 milijardi dolara, prema nekoliko izvora upoznatih s pregovorima.

Kleiner Perkins, Benchmark i Index Ventures nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Instinct je trenutačno besplatan, no u budućnosti bi mogao prijeći na pretplatnički model i korisnicima služiti kao svojevrsni digitalni šef kabineta, odnosno osobni pomoćnik koji organizira i obavlja velik dio svakodnevnih zadataka.

Druga mogućnost je poslovni model temeljen na oglašavanju, pri čemu bi oglasi mogli biti personalizirani na temelju pristupa e-mailovima, porukama i financijskim podacima korisnika.

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Velike mogućnosti donose i velike probleme

Upravo je tako širok pristup osjetljivim osobnim podacima izazvao zabrinutost.

Prema pisanju TechCruncha, Instinctovi uvjeti korištenja daju kompaniji “trajno i neopozivo” pravo na pohranu korisničkih podataka, koji bi se mogli koristiti i za treniranje AI modela. Instinct nije komentirao te navode.

Osnivačica AI kompanije Claire Vo objavila je da je Instinct nastavio pristupati njezinu Gmailu i porukama koje su sadržavale financijske podatke čak i nakon što je AI agenta odspojila od Google računa.

“Pitala sam Instinct što se događa. Ispostavilo se da je povezivanje s e-mailom bilo isključeno, ALI agent je zadržavao kopije poruka iz mog inboxa u vlastitoj evidenciji”, napisala je Vo. Instinct nije odgovorio ni na zahtjev za komentar o tom slučaju.

Kada AI rezervira ono što niste željeli

Ni iskustva svih korisnika nisu tako pozitivna kao ona Sarah Guo.

Jason Yeh iz Patron Funda napisao je na X-u da je od Instincta zatražio da pronađe slobodan stol za večeru. AI je, međutim, otišao korak dalje i samostalno napravio rezervaciju uz visoku naknadu za otkazivanje.

“Iskreno, prilično je nevjerovatno da bi mu iko dao pristup svim svojim računima, a bolje im je da pokriju ovih 200 dolara naknade za otkazivanje”, napisao je Yeh.

Nakon objave izvornog članka Shinn je poručio da golemi interes investitora odražava oduševljenje prvih korisnika potencijalom proizvoda.

Prema njegovim riječima, cilj je stvoriti proaktivnog, stalno dostupnog i iznimno sposobnog asistenta koji razumije cjelokupan kontekst korisnika i neprestano mu pokušava pomoći.

Upravo ta ambicija objašnjava zašto su investitori spremni Instinct vrednovati u milijardama prije nego što je proizvod uopće postao javno dostupan. Istodobno, pristup porukama, e-mailovima, financijskim podacima i mogućnost samostalnog obavljanja transakcija otvaraju pitanje koje će biti ključno za novu generaciju AI agenata: koliko kontrole nad svojim digitalnim životom korisnici žele prepustiti umjetnoj inteligenciji?

Iain Martin, novinar Forbesa (link na originalan članak)

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