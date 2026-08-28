Šest mjeseci Trumpovog rata protiv Irana, sukob koji prijeti da izazove globalne krize daleko izvan Bliskog istoka

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će rat u Iranu biti završen za nekoliko sedmica. Prošlo je već šest mjeseci.

Kada je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo rat protiv Irana, nazvao ga je „izletom“ koji bi trajao svega nekoliko sedmica. Šest mjeseci kasnije, sukob se pretvorio u noćnu moru za gotovo sve koji su u njega na bilo koji način uključeni.

Bio je to katastrofalan period za iranski narod, za milione ljudi koji žive širom Bliskog istoka, ali i za potrošače širom svijeta koji se suočavaju s višim troškovima.

Ipak, Trumpovi ratni ciljevi ostali su neostvareni, iako su se oni u međuvremenu neprestano mijenjali. Od početnog zahtjeva za potpunom predajom Irana, promjenom režima i odustajanjem Islamske Republike od svojih nuklearnih ambicija, zahtjevi su se s vremenom sveli na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ograničavanje iranskog nuklearnog programa.

Međutim, nenamjerne posljedice rata proširile su se daleko izvan Bliskog istoka. One utiču na globalnu sigurnost, narušavaju međunarodni ugled Sjedinjenih Američkih Država i potencijalno pružaju njihovim protivnicima priliku da prošire vlastiti utjecaj.

Dok Trumpova administracija usmjerava gotovo svu svoju energiju na pokušaj izlaska iz krize u Iranu koju je sama izazvala, pažnja se udaljava od drugih potencijalnih globalnih kriznih žarišta u kojima su Sjedinjene Američke Države već dugo angažirane, uključujući Ukrajinu, Tajvan, Južno kinesko more i Korejsko poluostrvo.

Od Trumpove odluke da smanji obim godišnjih zajedničkih vojnih vježbi sa Južnom Korejom i povuče jedini američki nosač aviona iz zapadnog Pacifika, do ozbiljnog nedostatka presretača balističkih projektila potrebnih Ukrajini, mnoge od najvažnijih geopolitičkih i sigurnosnih posljedica ovog rata mogle bi se na kraju osjetiti daleko od Bliskog istoka.

A neke od njih još se nisu ni materijalizirale.

Emily Harding, potpredsjednica Odjela za odbranu i sigurnost u Center for Strategic and International Studies, američkom think tanku, kaže da, iako se nijedno od potencijalnih kriznih žarišta još nije razvilo u krizu velikih razmjera, postoji ozbiljan razlog za zabrinutost.

„Ovo je vrsta situacije u kojoj će globalni protivnici uzeti u obzir ono što se događa i naučiti više o tome kako Sjedinjene Američke Države reaguju u određenim trenucima, a zatim to uključiti u vlastito planiranje. Ali još nismo vidjeli da je neko to konkretno iskoristio“, rekla je Harding.

„Više se radi o tome da su neki temelji oslabljeni, a ne o tome da već vidimo kako se cijela zgrada počinje tresti.“

Ukrajina i Rusija

Američki i izraelski napadi izazvali su žestoku iransku odmazdu. Iranski dronovi, balistički projektili i drugo naoružanje padali su na američke baze i saveznike širom Bliskog istoka.

Dok su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici trošili zalihe oružja, dio municije prvobitno namijenjene Ukrajini preusmjeren je na druge potrebe.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je ovog mjeseca za CNN da njegova zemlja ima svega desetinu presretačkih raketa koje su joj hitno potrebne kako bi zaustavila sve intenzivnije ruske napade balističkim projektilima.

Nedostatak ovog oružja ima razorne posljedice po Ukrajince. Ovo ljeto je najsmrtonosnije razdoblje za civile još od maja 2022. godine.

Dim se dizao iz požara izazvanih masovnim ruskim napadima balističkim projektilima i dronovima u Kijevu 5. augusta. Ruski napadi na ukrajinsku prijestolnicu i okolnu regiju usmrtili su najmanje dvije osobe, dok je desecima ljudi nanesena povreda, saopćile su vlasti nakon novih noćnih napada.

Globalna naftna kriza izazvana odlukom Irana da praktično zatvori Hormuški moreuz također je potkopala kampanju ekonomskog pritiska Trumpove administracije na Moskvu.

Suočen s rastom cijena goriva na američkim benzinskim pumpama, Trump je donio kontroverznu odluku o ublažavanju pojedinih sankcija na ruski izvoz nafte kako bi smirio tržište.

Time su Sjedinjene Američke Države praktično pomogle Rusiji da ostvari veće prihode kojima može finansirati ratne napore u Ukrajini.

Globalni poremećaji u trgovini naftom, plinom i đubrivom izazvani zatvaranjem moreuza također su pomogli Rusiji da pronađe nove kupce.

Alexander Gabuev, direktor Carnegie Russia Eurasia Center u Berlinu, rekao je da je to bilo vidljivo kada je ruski predsjednik Vladimir Putin u junu ugostio lidere zemalja jugoistočne Azije u ruskom gradu Kazanju.

„Odaziv u Kazanju bio je impresivan. Prisustvovalo je devet od jedanaest šefova država članica ASEAN-a, zajedno s ministrom vanjskih poslova Indonezije i posebnim predstavnikom Mjanmara. Iznad svega, ti ljudi odlučili su se na dugo putovanje u Rusiju upravo zbog američkih i izraelskih napada na Iran, koji su izazvali rast cijena energije i đubriva“, rekao je Gabuev.

REUTERS/Aaron Schwartz

U određenim aspektima, rat u Iranu koristio je Ukrajini.

Natjerao je ostatak svijeta da shvati da su više od četiri godine rata pretvorile Kijev u svojevrsnu supersilu u oblasti bespilotnih letjelica, što je dovelo do niza sporazuma o sigurnosnoj saradnji i obećanja o isporukama municije s brojnim zemljama.

Korejska kriza ponovo u fokusu

Rat u Iranu sada baca sjenu i na još jedno potencijalno krizno žarište, Korejsko poluostrvo, koje se tehnički još uvijek nalazi u ratnom stanju, više od sedam decenija nakon sukoba između Sjeverne i Južne Koreje od 1950. do 1953. godine, jer mirovni sporazum nikada nije potpisan.

Sjedinjene Američke Države duboko su uključene u regiju, s oko 28.500 američkih vojnika stacioniranih u Južnoj Koreji.

Međutim, decenijama dugo savezništvo ove je godine doživjelo ozbiljan zastoj kada je Trump oštro ograničio godišnje zajedničke vojne vježbe Ulchi Freedom Shield sa Seulom, između ostalog navodeći kao razlog nedostatak podrške Južne Koreje ratu protiv Irana.

Američki predsjednik također je signalizirao spremnost za razgovore sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong Unom, koji nadgleda kontinuirano povećanje nuklearnog arsenala svoje zemlje i redovna lansiranja raketa.

Analitičari upozoravaju da smanjenje vojnih vježbi može imati direktne posljedice po borbenu spremnost ako bi rat na Korejskom poluostrvu izbio u kratkom roku.

Dugoročnije posljedice uključuju i produžavanje vremena potrebnog Seulu da preuzme operativnu kontrolu nad vlastitim snagama, što je cilj koji podržavaju i Južnokorejci i Sjedinjene Američke Države.

Južnokorejski zvaničnici ove sedmice saopćili su da je druga vojna vježba, amfibijsko iskrcavanje planirano za septembar, otkazana u junu.

U toj vježbi trebali su učestvovati američki marinci stacionirani na japanskom otoku Okinawa, čije su jedinice bile uključene u blokadu iranskih luka.

Inžinjerijski bataljoni američke vojske i vojske Republike Koreje učestvovali su u vježbi prelaska rijeke u blizini demilitarizirane zone u Yeoncheonu u Južnoj Koreji 14. marta.

Tu je i pitanje snabdijevanja i logistike, uključujući preraspodjelu dijela američkih presretača raketa iz Južne Koreje na Bliski istok tokom borbi.

Pentagon nije objavio koliko je presretača prebačeno, ali analitičari upozoravaju da bi dugoročni nedostatak ključnih sistema, uključujući Patriot, mogao predstavljati ozbiljan problem.

Tajvan i Južno kinesko more

Raspoređivanje nosača aviona USS George Washington, koji je baziran u Japanu, u Arapsko more kako bi pomogao ugroženom nosaču USS Abraham Lincoln ostavlja Sjedinjene Američke Države bez nosača aviona u Pacifiku na neodređeno vrijeme, ukoliko se za njim ukaže potreba.

Sjedinjene Američke Države održavaju kontinuirano vojno prisustvo u Pacifiku više od dvije decenije, uz izuzetak prekida od nekoliko sedmica tokom 2024. godine.

Nedostatak nosača aviona u području odgovornosti američke 7th Fleet otvara ozbiljna pitanja za druge regionalne saveznike.

Filipini bi mogli biti posebno zabrinuti zbog sve intenzivnije kineske aktivnosti u Južnom kineskom moru, naročito oko spornih područja poput Scarborough Shoala, koji se nalazi unutar filipinske isključive ekonomske zone, ali ga efektivno kontroliše Peking.

Napetosti između Manile i Pekinga protežu se i do Second Thomas Shoala, koji se, poput Scarborough Shoala, nalazi u području otočja Spratly.

Na oba područja već je dolazilo do sukoba na moru između filipinskog i kineskog osoblja.

Sjedinjene Američke Države i Filipini imaju sporazum o međusobnoj odbrani. Ako bi se napetosti s Kinom dodatno povećale, nedostatak nosača aviona u regiji mogao bi američke snage dovesti u izrazito nepovoljan položaj, posebno u trenutku kada se već suočavaju s problemima u zalihama municije.

„Najviše me brine kako bi potencijalni sukob s Kinom izgledao za Sjedinjene Američke Države“, rekla je Harding.

„Ne vidimo da će se to dogoditi uskoro, ali ako bi došlo do sukoba s Kinom, bili bismo suočeni s nedostatkom municije, posebno one koja bi nam bila potrebna za takav sukob.“

Globalna uska grla

Rat bi mogao proizvesti i druge ozbiljne posljedice, posebno ako bi druge države pokušale naoružati ili ugroziti neke od ključnih međunarodnih pomorskih ruta.

„To još ne vidimo, ali ako bi neka od tih zemalja kasnije poželjela napraviti nešto slično, sigurno bi mogla navesti ovaj slučaj kao presedan“, rekla je Harding.

Dodala je da će ozbiljnost posljedica rata u velikoj mjeri zavisiti od toga koliko dugo će Sjedinjene Američke Države nastaviti s borbama.

„Trumpova administracija mora odlučiti šta bi predstavljalo dovoljno dobar ishod. Ako je jedino što je dovoljno dobro potpuno uništenje nuklearnog programa i, ono što Izrael želi, Iran koji je iznutra slomljen i podijeljen, onda je riječ o dugoročnoj obavezi koja zahtijeva i krv i novac, dok će svjetska ekonomija osjetiti posljedice takve dugotrajne situacije“, rekla je Harding.

Ljudi prolaze pored trgovina i razgledaju robu na Velikom bazaru u Teheranu 24. augusta. Cijene nafte ranije su pale dok su se investitori pripremali za detalje američkog plana za izolaciju iranske ekonomije, koji je predsjednik Donald Trump opisao kao „najrazorniju“ finansijsku operaciju ikada pokrenutu protiv Teherana.

Međutim, Trump bi također mogao odlučiti da je dovoljno učiniti iranski nuklearni program „neupotrebljivim“, dodala je Harding.

To bi, prema njenim riječima, moglo biti ostvareno tako što bi se ključne lokacije, koje su trenutno uništene i zatrpane ruševinama, držale izvan dosega Irana napadima svaki put kada Teheran pokuša ponovo doći do njih.

„To nije sjajno rješenje, ali je izvedivo. Ako je to dovoljno i ako je oslabljena mreža iranskih posredničkih grupa također dovoljna, onda se zaista morate suočiti s Hormuškim moreuzom. To je teško i košta mnogo, ali ni približno toliko koliko ono što Sjedinjene Američke Države rade upravo sada“, rekla je Harding.

„Iz iranske perspektive, sve što trebaju učiniti jeste preživjeti, a upravo to i rade. Zbog toga ovo mogu nastaviti koliko god žele.“

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