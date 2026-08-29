SAD preuzimaju kontrolu nad desetinama milijardi barela rezervi druge države

Predsjednik Donald Trump izjavio je u petak navečer da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum o nafti s Venezuelom, potez koji će, kako je rekao, „više nego udvostručiti“ američke rezerve nafte, povećati ponudu i sniziti cijene benzina.

„Po mojoj uputi, državni sekretar Marco Rubio i ministar rata Pete Hegseth, blisko sarađujući s visokopoštovanom privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodríguez i kroz partnerstvo s privatnim kompanijama, osigurali su većinsku američku kontrolu nad više od 65 MILIJARDI BARELA dokazanih rezervi nafte u Venezueli, bez ikakvih troškova za američke poreske obveznike“, napisao je Trump na društvenim mrežama.

Trumpov naglasak na snižavanju cijena benzina u SAD, gotovo dva mjeseca prije američkih međuizbora, dolazi u trenutku kada je prosječna nacionalna cijena benzina viša od četiri dolara po galonu.

Rat s Iranom već šest mjeseci remeti petinu svjetske opskrbe naftom, ali je posljednjih nekoliko sedmica dosegao prekretnicu. Milijarde barela nafte i goriva nestale su iz komercijalnih zaliha. Američke strateške rezerve nisu bile na ovako niskom nivou od početka 1980ih, dok investitori na tržištu obveznica i glasači sve više gube strpljenje zbog visokih cijena.

„Ova historijska transakcija VIŠE OD UDVOSTRUČUJE američke rezerve nafte, uveliko povećava našu opskrbu naftom i znatno će sniziti cijene benzina za sve Amerikance, dugo u budućnosti, a istovremeno će pomoći Venezueli da nastavi usmjeravati svoj put prema ogromnom uspjehu i velikom prosperitetu“, napisao je Trump u objavi.

Rodríguez je također pohvalila sporazum između dvije zemlje.

„Naš cilj je krenuti prema učvršćivanju naše pozicije kao energetske sile, stavljajući naše goleme rezerve u službu nacionalnog razvoja, stvaranja radnih mjesta, povećanja prihoda za naše radnike i dobrobiti našeg naroda“, rekla je u izjavi u petak navečer.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je za CNN da će sporazum Sjedinjenim Američkim Državama osigurati „55 posto efektivne proizvodnje novog privatnog zajedničkog preduzeća koje će biti druga najveća privatna naftna kompanija po rezervama u svijetu“.

Uz podršku SAD, Rodríguez je, prema riječima dužnosnika, privatnoj kompaniji dodijelila koncesije za naftna polja u trajanju od 100 godina. Dužnosnik je dodao da je privatna kompanija zajednički projekt američke vlade i privatnog operatera u Venezueli.

SAD polažu pravo na više od polovine vrijednosti novog naftnog giganta

„Vlada Sjedinjenih Američkih Država osigurala je više od polovine vrijednosti ovog novog naftnog diva, kroz kombinaciju vlasničkog udjela i garantovane otkupne cijene po cijeni koštanja. Kako kompanija bude povećavala proizvodnju, rezultirajuća stabilna opskrba naftom po cijeni koštanja na našoj hemisferi koristit će se za popunjavanje američkih strateških rezervi nafte i zadovoljavanje potreba za opskrbom naše velike američke vojske“, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Rubio je sporazum nazvao „ogromnom pobjedom i za američki i za venezuelanski narod“.

„Za venezuelanski narod, ovaj sporazum donijet će gotovo 100 milijardi dolara privatnih ulaganja, podržati hiljade dobro plaćenih radnih mjesta i potaknuti obnovu venezuelanske ekonomije“, rekao je Rubio ubrzo nakon Trumpove objave.

Početkom godine, Sjedinjene Američke Države u velikoj vojnoj operaciji uhapsile su venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, nakon čega su njega i njegovu suprugu prebacile u New York, gdje su se suočili s krivičnim prijavama.

Nakon vojne operacije Trump je rekao da će američke kompanije raditi na obnovi venezuelanske naftne industrije.

U januaru su venezuelanski zastupnici odobrili izmjene zakona, koje je podržala Rodríguez, kako bi stranim kompanijama olakšali učešće u naftnoj industriji zemlje. Venezuela ima veće dokazane rezerve nafte od bilo koje druge države na svijetu.

Please enable JavaScript

