Šef američkog centra za AI standarde podnio ostavku tri mjeseca nakon imenovanja

Direktor američkog Centra za standarde i inovacije u oblasti umjetne inteligencije (CAISI) Chris Fall podnio je ostavku samo tri mjeseca nakon što ga je administracija predsjednika Donalda Trumpa imenovala na tu funkciju, potvrdio je CNBC.

CAISI djeluje u okviru američkog Ministarstva trgovine i zadužen je za podršku vladi u testiranju i zajedničkim istraživanjima komercijalnih sistema umjetne inteligencije. Glasnogovornica Ministarstva trgovine Kristen Eichamer saopćila je da će funkciju vršioca dužnosti direktora preuzeti Arvind Raman, direktor Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST), koji će nastaviti nadgledati rad ove agencije.

Ministarstvo nije objavilo razloge Fallove ostavke. Njegov odlazak dodatno pojačava neizvjesnost oko toga ko u Trumpovoj administraciji predvodi politiku i istraživanja u oblasti umjetne inteligencije. Funkciju savjetnika Bijele kuće za umjetnu inteligenciju i kriptovalute ranije je obavljao investitor rizičnog kapitala David Sacks, koji je u martu napustio tu poziciju, a nasljednik još nije imenovan.

Kineski modeli povećavaju pritisak na američko tržište

Promjena u vrhu CAISI-ja dolazi u trenutku kada kineski open-source AI modeli sve više privlače pažnju na američkom tržištu i predstavljaju konkurenciju vlasničkim modelima kompanija OpenAI i Anthropic.

Dodatni pritisak izazvalo je predstavljanje modela Kimi K3 kineske kompanije Moonshot AI krajem prošle sedmice. Kompanija tvrdi da je novi model smanjio zaostatak za vodećim američkim rješenjima te da u pojedinim testovima nadmašuje najnaprednije modele OpenAI-ja i Anthropica.

Nova pravila usporila lansiranje naprednih AI modela

Trumpova administracija posljednjih mjeseci zauzela je aktivniju ulogu u regulaciji umjetne inteligencije. Predsjednik je u junu potpisao izvršnu uredbu kojom se od developera traži da dobrovoljno dostavljaju svoje modele američkoj vladi radi procjene njihovih sposobnosti prije pune komercijalne objave. Istovremeno je federalnim agencijama dat rok od 60 dana za razvoj okvira za evaluaciju AI sistema.

Takav proces stvorio je neizvjesnost među kompanijama koje razvijaju najnaprednije modele. OpenAI je u junu saopćio da je, na zahtjev američke vlade, distribuciju serije modela GPT-5.6 privremeno ograničio na grupu “pouzdanih partnera”. Dvije sedmice ranije Anthropic je morao onemogućiti pristup modelima Fable 5 i Mythos 5 kako bi ispunio zahtjeve direktive Ministarstva trgovine o kontroli izvoza. Obje kompanije su kasnije omogućile širu dostupnost svojih modela.

Kako navodi CNBC, administracija je u međuvremenu pokrenula i inicijativu pod nazivom “Gold Eagle”, čiji je cilj otkrivanje i otklanjanje kibernetičkih ranjivosti, dok Bijela kuća preuzima ključnu ulogu u odobravanju pristupa najsavremenijim AI modelima. Prema saopćenju Bijele kuće, ovaj mehanizam već je počeo prikupljati i određivati prioritete za prijavljene sigurnosne propuste te koordinirati njihovu provjeru. CAISI nije naveden među institucijama koje učestvuju u razvoju tog programa.