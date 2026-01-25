Hibridi za 2026. stižu – evo liste modela koje vrijedi uzeti u obzir

Za 2026. i 2027. godinu, proizvođači automobila uvode novu klasu hibrida. Neki ciljaju što manju potrošnju goriva, neki trče za većim obrtnim momentom, a poneki pokušavaju da postignu i jedno i drugo. Ovo su najzapaženiji automobili i pikapovi koji tek prelaze na hibridni pogon, ili se još snažnije oslanjaju na njega, uz ključne brojke.

Kia Telluride

Foto: Kia

Kia konačno uvodi hibridni pogon u svoj najprodavaniji SUV sa tri reda sjedišta – i to bez zadrške. Novi turbo-hibridni sklop ima 329 konjske snage, uz Kijinu procjenu od 6,7 litara kombinovane potrošnje. Kia navodi da se potpuno novi Telluride očekuje u američkim salonima u prvom kvartalu 2026. godine, dok cijena još nije objavljena. Rane procjene kreću se otprilike od 46.000 do 59.000 dolara, u zavisnosti od paketa opreme.

Hyundai Palisade

Foto: Hyundai

Korporativni „rođak“ Telluride-a dolazi sa istim adutom od 329 KS i do 6,9 litara kombinovane potrošnje (kod verzija sa prednjim pogonom). Hyundai navodi da Palisade Hibrid počinje od 44.160 dolara. Pozicioniran je kao porodično vozilo bez kompromisa. Ima više snage od starog V6 motora i manji „šok“ na benzinskoj pumpi.

Jeep Cherokee

Foto: Stellantis

Jeep ovo naziva svojim prvim Cherokee Hybrid modelom, namijenjenim onima koji žele efikasnost bez potrebe za priključivanjem na struju. Jeep tvrdi da postiže do 6,35 litara kombinovane potrošnje i oko 800 kilometara ukupnog dometa. Osnovna cijena prema specifikaciji iznosi 35.000 dolara, uz dodatnih 1.995 dolara za isporuku. Namjerno postavljena mainstream cifra za restart modela pod sloganom „novi Cherokee, sada hibrid“.

Honda Prelude

Foto: Honda

Vraćeno Hondino ime sada se pojavljuje kao hibridni kupe sa potrošnjom kakva je nekada bila rezervisana za gradske automobile. Potrošnja 5,1/5,7 litara grad/auto-put (5,3 kombinovano), uz ukupno 200 KS sistema. Početna cijena je 42.000 dolara. Honda ga jasno predstavlja kao „sportski automobil za svaki dan“, a ne vikend-igračku.

Subaru Crosstrek

Foto: Subaru

Subaru hibrid razvija 194 KS, a cijene počinju od 35.415 dolara (Sport paket). EPA potrošnja ocijenjena je simetrično na 6,5/6,5/6,5 litara za grad/auto-put/kombinovano. To je solidno, iako ne i najbolje u klasi, ali veća priča je što Subaru uvodi hibrid u jedan od svojih najprodavanijih modela. Uzima dobru stvar i čini je još privlačnijom za one koji pažljivo gledaju potrošnju goriva.

Nissan Rogue Plug-in

Foto: Nissan

Nissan prelazi na PHEV, obećavajući 60 kilometara vožnje isključivo na struju i procijenjeni ukupni domet od 675 kilometara u ovom, provjereno popularnom Rogueu. Nissan još nije objavio cijenu – Edmunds procjenjuje da će početna biti oko 42.190 dolara (otprilike kao kod Autlandera PHEV na kome se zasniva). Ni podaci o potrošnji još nisu konačni, ali poruka je jasna – svakodnevna vožnja na struju, putovanja na benzin.

Toyota 4Runner i-Force max

Foto: Toyota

Toyota sada svoj terenski simbol predstavlja kroz prizmu „hibrid = snaga“. i-Force max hibrid ima 326 KS. Toyota navodi procjenu od 9,8 litara na auto-putu. Na Toyotinom sajtu, 4Runner Limited i-Force max ima osnovnu cijenu od 61.000 dolara, uz procijenjenu potrošnju od 10,2/9,8 litara grad/auto-put.

Toyota Tacoma TRD Pro (samo hibrid)

Foto: Toyota

Toyota navodi cijenu Tacoma TRD Pro od 64.350 dolara, uz procijenjenu potrošnju od 10,7/9,8 litara grad/auto-put, dok se u promotivnim materijalima ističe 10,2 mpg kombinovano za i-Force max. Drugim riječima: „ozbiljna“ verzija sada je ujedno i hibridna verzija.

Josh Max, saradnik Forbesa