Četiri posla koja nose niži nivo stresa i veliku platu, a nisu u tehnološkom sektoru

Nedavno je izvještaj PR Daily otkrio da skoro trećina radnika napušta posao zbog sagorijevanja. To je oblik hroničnog stresa na radnom mjestu.

Da li sedmice završavate sa osjećajem straha pred radnu sedmicu koja dolazi? Niste sami. Kultura pretjeranog rada dovela je mnoge profesionalce do ivice izdržljivosti. Podaci to potvrđuju. Jednako zabrinjavajuća kao sagorijevanje bila je i niska plata. Ali kako to pustiti kada je oduvijek važilo pravilo da velika plata zahtijeva rad u okruženju sa puno stresa? Pa, to uvjerenje možda je mit.

Kako sve više ljudi traži mirne poslove, jasno je da postoji ogromna potražnja za karijerama koje cijene dobrobit zaposlenih.

Dobra vijest je da ne morate da žrtvujete svoj mir zbog velike plate. Evo četiri posla sa niskim stresom i visokom platom koja to dokazuju:

1. Posao tehničkog pisca

Foto: Shutterstock

Tehnički pisci su prevodioci korporativnog svijeta. Oni uzimaju složene informacije o proizvodu ili usluzi i pretvaraju ih u jasna, lako razumljiva uputstva, vodiče i dokumentaciju za podršku. Njihov posao je da razjasne komplikovano.

Ova uloga je savršena za one koji vole strukturu. Rad tehničkog pisca je projektno orijentisan. Također, sa jasnim rokovima i precizno definisanim „završenim“. Vaš uspjeh kao tehničkog pisca zavisi od jasnoće i tačnosti vašeg pisanja. Zaboravite na igranje kancelarijskih igara i brigu o prisustvu na beskrajnim sastancima.

Poslovi tehničkog pisca dobro su plaćeni zbog njihovog direktnog uticaja na profit kompanije. Kompanije ih smatraju vrijednom investicijom zbog njihovih izvanrednih vještina u pripremi dokumentacije. Ove vještine štede kompanijama milione tako što smanjuju skupe pozive korisničkoj podršci i poboljšavaju zadovoljstvo korisnika.

Prema podacima sa Glassdoor-a, tehnički pisci, bez obzira na godine iskustva i industriju, imaju prosječnu ukupnu platu od 102.000 dolara godišnje. Ovo je idealno za ljude koji vole detalje. Ako imate iskustvo kao nastavnik, urednik ili ste osoba kojoj svi traže da objasni stvari, vaše vještine su prirodan izbor za ovu ulogu.

2. Posao aktuara

Aktuari su matematičari rizika u poslovnom svijetu, koji uglavnom rade u osiguranju i finansijama. Oni koriste statistiku, finansijsku teoriju i analizu podataka kako bi izračunali finansijski uticaj rizika i neizvjesnosti.

Ova uloga je duboko analitička i nezavisna. Radite sa podacima i provjerljivim modelima. To nema nikakve veze sa kancelarijskom dramom. To je klasična „duboka radna“ karijera koja nagrađuje mirnu koncentraciju i logičko razmišljanje.

Aktuari dobro zarađuju, jer predstavljaju finansijsku osnovu osiguravajućih kompanija i finansijskih institucija.

Njihova sposobnost da precizno odrede cijenu rizika direktno utiče na profitabilnost. To je veoma cijenjena profesija sa rigoroznim procesom certifikacije. Prosječna godišnja plata je 125.770 dolara (prema izvještaju Kancelarije SAD za radnu statistiku iz maja 2024).

Ovaj posao je san za svakoga ko voli matematiku, statistiku i rješavanje složenih zagonetki. Ako vam brojevi i logika pružaju zadovoljstvo, ovo je karijerni put sa ogromnom stabilnošću i finansijskim nagradama.

3. Korporativni ili istraživački bibliotekar

Foto: Shutterstock

Zaboravite stereotipe o bibliotekarima koji samo pozajmljuju knjige. Korporativni bibliotekari su visokokvalifikovani stručnjaci za informacije.

Oni rade za advokatske firme, medicinske kompanije ili velike korporacije. Ovi stručnjaci upravljaju vrijednim bazama podataka, sprovode ključna istraživanja i osiguravaju da donosioci odluka imaju tačne informacije upravo kada su im potrebne.

Možda djeluje stresno, ali zapravo je posao sa niskim stresom jer je orijentisan na pružanje usluge i često se odvija u mirnom, fokusiranom okruženju. „Klijenti“ su vaše kolege iz firme. Rad je projektno orijentisan, što vam omogućava da se fokusirate na jedan istraživački zadatak.

U oblastima poput prava, finansija ili istraživanja i razvoja, posjedovanje tačnih informacija brže od konkurencije predstavlja ogroman konkurentski potencijal.

Kompanije u ovim industrijama spremne su da dobro plate ove specijalizovane bibliotekare zbog njihove stručnosti u upravljanju i pronalaženju ključnih podataka.

Plate iskusnih korporativnih bibliotekara često dostižu 123.000 dolara godišnje, prema podacima sa Glassdoor-a.

Ova uloga je savršena za visoko organizovane ljude koji vole istraživanje i unošenje reda u haos. Ako ste osoba koja voli da pravi savršene tabele, razmotrite karijeru kao korporativni ili istraživački bibliotekar.

4. Specijalizovani grafički dizajner (npr. medicinski ilustrator)

Foto: Shutterstock

Umjesto da budete opšti grafički dizajner koji se takmiči za svaki projekat logotipa i sajta, specijalizovani dizajner postaje ekspert u jednoj, visoko vrijednoj oblasti.

Na primjer, medicinski ilustrator za farmaceutske kompanije, dizajner prezentacija za rukovodioce ili stručnjak za vizualizaciju podataka u finansijskim firmama.

Kada ste stručnjak u svojoj oblasti, angažuju vas kao eksperta, a ne samo kao „pomoćne ruke“. To znači više poštovanja za vaš proces, manje subjektivnih ispravki i manju konkurenciju. Kao i kod većine poslova sa niskim stresom, rad je projektno orijentisan, što vam daje vrijeme da se posvetite svom zanatu.

Duboka stručnost je rijetka i dragocjena. Generalno, dizajnerske uloge spadaju među najbolje plaćene poslove za kreativne ljude. Kao specijalizovani dizajner, vaše iskustvo može vam donijeti i do 110.000 dolara godišnje, prema podacima sa Glassdoor-a o prosječnoj ukupnoj zaradi medicinskih ilustratora.

Ova karijera je namijenjena kreativnim osobama koje također vole detalje i žele da postanu „stručnjak za sve“ u svojoj specifičnoj oblasti.

Vjerovanje da morate žrtvovati svoje blagostanje zbog velike plate je zastarjelo. Tražeći poslove koji cijene duboki rad, stručnost i mirno, fokusirano okruženje, možete izgraditi uspješnu karijeru koja podržava vaše finansijske ciljeve i štiti vaš mir i mentalno zdravlje.

Sho Dewan, Forbes