Ovo su najsretnije destinacije na svijetu, prema analizi prodaje karata

Januar često može djelovati dug i siv, ali putovanja nude jedan od najboljih dokazanih načina za podizanje raspoloženja, posebno putovanja ka destinacijama i atrakcijama osmišljenim da bude osjećaj čuđenja i sreće.

Nedavno istraživanje kompanije AttractionTickets.com olakšalo je pronalazak atrakcija koje su fokusirane na sreću. Brend je analizirao više od 100 destinacija i iskustava kako bi otkrio mjesta koja najčešće dovode do značajnog poboljšanja raspoloženja.

Svaka lokacija je ocijenjena s maksimalno 25 bodova, na osnovu prosječne online ocjene, broja spominjanja riječi „sretan“, „savršeno“ i „magično“ u recenzijama, kao i interesa pretraživanja u SAD-u.

Na osnovu toga, Forbes donosi najbolje destinacije za podizanje raspoloženja ove zime.

Kosi toranj u Pizi, Italija

Kosi toranj u Pizi zauzima prvo mjesto na listi, ostvarivši maksimalan broj bodova za spominjanja riječi „sretan“, „savršeno“ i „magično“, uz odličnu prosječnu ocjenu od 4,65 i visoko interesovanje pretraga u SAD-u. Ova atrakcija kombinuje status želje sa „bucket liste“, neobične prilike za fotografisanje i vrlo pristupačne, pješačke ulice.

Warner Bros. Studio Tour u Londonu, Velika Britanija

Warner Bros. Studio Tour u Londonu zauzima drugo mjesto s ukupnim rezultatom od 24,55 bodova. Ostvario je maksimalne ocjene u sve tri kategorije pozitivnosti zahvaljujući spoju nostalgije, uzbuđenja i zajedničke avanture.

Universal Studios u Hollywoodu, Kalifornija

Universal Studios se visoko rangira zahvaljujući prosječnoj ocjeni od 4,8 i savršenim rezultatima za spominjanja riječi „sretan“, „savršeno“ i „magično“. Interesovanje pretraga u SAD-u je također snažno, zahvaljujući uzbudljivim vožnjama, impresivnim atrakcijama i live predstavama.

Central Park, New York

Central Park dobija savršenu ocjenu 5 za pozitivna spominjanja i 4,75 za ukupne ocjene, uz snažno interesovanje pretraga u SAD-u. Između zaleđenog jezerca, udobnih kutaka i užurbanog gradskog života koji ga okružuje, ovo je idealan „feel-good“ gradski odmor koji balansira aktivnost i opuštanje.

Eiffelov toranj u Parizu, Francuska

Eiffelov toranj ostvaruje maksimalne bodove za pozitivna spominjanja, prosječnu ocjenu od 4,65 i solidno interesovanje pretraga u SAD-u. Također, u januaru ima manje gužve, što olakšava uživanje u pogledu. Analiza pokazuje da posjetioci dosljedno opisuju iskustvo kao magično, romantično i podižuće – što ga čini pouzdanim lijekom protiv zimske melanholije.

