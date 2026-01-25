Novi Volvo EX60 označava kraj zabrinutosti zbog dometa električnih vozila

Anksioznost zbog dometa električnih automobila možda je prenaglašena, jer se postavlja pitanje koliko ljudi zaista želi voziti 800 kilometara bez pauze. Ipak, ona i dalje predstavlja psihološku barijeru za šire prihvatanje električnih vozila. To bi moglo postati stvar prošlosti već 2026. godine. Volvo je upravo predstavio EX60, koji nudi do 810 kilometara WLTP dometa, a nije jedini automobil koji ove godine dolazi s ovakvom izdržljivošću baterije.

Volvo EX60: Ulazak SPA3 platforme

Novi model prvi je koji koristi Volvoovu SPA3 platformu. „Ona je potpuno nova“, kaže Håkan Samuelsson, izvršni direktor i predsjednik Volva. „Veoma se razlikuje od SPA2. Nema kompromisa.“ Za razliku od prethodnika, SPA3 je čisto električna platforma, bez mogućnosti verzija s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem. Također uključuje dodatne inovacije, poput mega-castinga, gdje se jedna komponenta proizvodi umjesto više od 100 dijelova spojenih vijcima. Time se smanjuje masa vozila i snižavaju proizvodni troškovi.

SPA3 platforma kombinuje cell-to-body baterije i megacasting kako bi smanjila težinu vozila/Volvo/Forbes

EX60 je ujedno i prvi Volvo koji koristi cell-to-body baterije, gdje baterijski paket ima strukturnu ulogu u šasiji. „Aluminijsko kućište baterije pričvršćeno je ispod šasije kako bi dodatno učvrstilo cijelu strukturu, čineći je znatno lakšom“, objašnjava Samuelsson.

Ovakav pristup, međutim, otvara pitanja o održavanju u slučaju kvara baterije. „Ćelije baterije lijepimo zajedno“, kaže Erik Severinson, glavni komercijalni direktor Volva. „To znači da se pojedinačna ćelija ne može zamijeniti. Naravno, cijeli baterijski paket se može ukloniti, ali mi smo otišli korak dalje.“ Severinson objašnjava da su problemi s kvalitetom baterija danas uglavnom povezani s elektronskim komponentama, a ne sa samim ćelijama, koje su obično integrirane u isti paket.

„Mi smo to uradili drugačije“, nastavlja Severinson. „Izmjestili smo svu elektroniku koju smo mogli. Ostali su samo jednostavni zavareni sabirnici, dok je elektronika smještena u kućište ispod zadnjeg sjedišta. Ako dođe do kvara, pristup je vrlo jednostavan – skine se zadnje sjedište i sve je dostupno.“ Volvo dodatno primjenjuje rigorozne kontrole kvaliteta u proizvodnji, s višestrukim provjerama prije ugradnje baterije, što je kompaniji omogućilo da ponudi desetogodišnju garanciju na baterije EX60, uz zadržavanje 80% kapaciteta.

Vodeći električni domet u klasi

Deklarisani domet od 810 km dostupan je samo u najjačoj P12 verziji EX60, koja ima bateriju kapaciteta 117 kWh (neto) i neće odmah biti dostupna. Verzija P10 nudi domet od 410,1 milju, dok P6 doseže 385,3 milje, s baterijama od 95 kWh, odnosno 83 kWh. Sve verzije koriste 800-voltni električni sistem, što omogućava brzo punjenje – P10 i P12 do 400 kW, dok P6 podržava 300 kW. Kod P12 verzije moguće je dodati više od 200 milja dometa za deset minuta punjenja na dovoljno snažnom DC punjaču, čime se adresira još jedna česta kritika električnih vozila – dugo vrijeme punjenja.

Treća velika inovacija SPA3 platforme je HuginCore računarska arhitektura. Ona donosi „jedinstveni softverski sistem za sva buduća vozila, SPA2 i SPA3, s centralnim računarom i zonskim kontrolerima za mehatroniku“, prema Samuelssonu. Cilj je brži razvoj softvera i veća skalabilnost, budući da je softver posao velikog obima. Prema njegovim riječima, EX60 će moći koristiti softverska unapređenja razvijena za modele EX30 i EX90, koji su se ranije suočavali s određenim softverskim izazovima.

Ključan model za budućnost Volva

Kao prvi SPA3 model, EX60 ima presudnu ulogu u budućoj strategiji kompanije. „Ovo je najvažnije lansiranje u posljednjih deset godina, još od XC90“, kaže Severinson. „To je prvi Volvo dizajniran od temelja isključivo kao električno vozilo na SPA3 platformi, i to u našem najvažnijem tržišnom segmentu.“

Volvo očekuje da će EX60 donijeti značajnu prednost u prodaji električnih vozila/Volvo/Forbes

Samuelsson ide i korak dalje, naglašavajući da je EX60 čak važniji od uvođenja SPA1 platforme. „Volvo sada mora ući u premium segment potpuno električnih vozila. Ova platforma to u potpunosti omogućava – po pitanju performansi, ali i troškova, zahvaljujući cell-to-body konstrukciji i mega-castingu.“

Volvo s EX60 praktično predstavlja dva vozila u jednom, jer će uz standardnu verziju biti ponuđena i robusnija Cross Country varijanta s povišenim ovjesom i boljim terenskim sposobnostima. Ona će biti dostupna isključivo s pogonom na sva četiri točka, u P10 i P12 verzijama.

Popunjavanje ključne praznine u ponudi

Do dolaska EX60, Volvo nije imao električni model u izuzetno važnom segmentu srednje velikih SUV-ova, kojim trenutno dominira Tesla Model Y. Prema Samuelssonu, EX60 je vozilo koje može konkurisati njemačkim premium proizvođačima, ali i odgovoriti na izazov kineskih marki koje nude snažan omjer cijene i opreme.

Početna cijena u Velikoj Britaniji iznosi 56.860 funti (oko 77.500 dolara), što EX60 jasno pozicionira kao premium proizvod. Ipak, Severinson vjeruje u snažan prodajni potencijal modela: „Imamo vozilo s najboljim dometom u klasi, izuzetno brzim punjenjem, konkurentnom cijenom u odnosu na plug-in hibride i, prije svega, vrhunskom sigurnošću. To je Volvo sigurnost od samog početka – i to ne nudi niko drugi.“

James Morris, Forbes