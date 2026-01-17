Jedna od auto ikona šezdesetih i sedamdesetih vraća se u 2027. sa ultra ekskluzivnim nasljednikom

Kako unaprijediti automobil i ime kakvo je Jensen “Interceptor”, to je pitanje na koje će Jensen International Automotive uskoro morati odgovoriti, jer 2027. godine stiže duhovni nasljednik automobila s vjerovatno jednim od najboljih imena svih vremena.

Ko zna, možda će se čak zvati Interceptor, ali to bi za sada bila čista spekulacija, pa se držimo činjenica. Jensen International Automotive (JIA) je ove sedmice najavio da će naredne godine lansirati potpuno novi, „luksuzni britanski GT ultra visokih performansi, inspirisan legendarnim Jensen Interceptorom iz 1960-ih“.

Jensen International Automotive

Ako niste upoznati s njihovim radom, JIA je britanska kompanija specijalizirana za restauraciju i reinženjering modela Jensen Interceptor. Riječ je o robusnom grand tourer modelu koji se proizvodio od sredine šezdesetih do sredine sedamdesetih godina. Pokretao ga je Chrysler V8 motor. U suštini, to je bila britanska verzija „muscle cara“ i za svoje vrijeme iznenađujuće sofisticirana. Blisko povezani model FF bio je pionir pogona na sva četiri točka i ABS kočnica. Imao je čak i kontrolu proklizavanja kako bi se obuzdala njegova zapremina motora od 7,2 litra.

Planovi za modernog nasljednika

Premotajmo do današnjice, JIA sada ima planove za nasljednika. Novi automobil razvijat će novoosnovana divizija kompanije, dok će prodaja restaurirane verzije Interceptor R teći nesmetano. Novi model imat će aluminijsku šasiju, namenski razvijen V8 motor i, kako proizvođač navodi, „potpuno analogno vozačko iskustvo“. Automobil će se ručno sklapati u Ujedinjenom Kraljevstvu.

JIA navodi da će novi automobil ponuditi „u potpunosti moderan pristup luksuznom britanskom GT-ju“. Dodaju da će JIA ručno izrađivati automobil za prodaju u Ujedinjenom Kraljevstvu u izuzetno malim serijama, oslanjajući se na decenije stručnosti i dugogodišnje iskustvo u automobilskoj industriji. Kompanija će također formirati novu, posvećenu diviziju fokusiranu isključivo na ubrzani razvoj potpuno novog GT modela.

Prvi detalji i dizajn

Objavljena je samo jedna fotografija i iako ne otkriva mnogo, ljubitelji Interceptor modela odmah će prepoznati oblik zadnjeg dijela, posebno svjetla i zadnje staklo. Proporcije novog automobila sugeriraju konfiguraciju 2+2, baš kao i originalni Jensen Interceptor, s dva manja sjedišta u drugom redu, dok će se ispod dugog poklopca motora bez sumnje nalaziti adekvatno snažan agregat.

Jensen International Automotive

Cijena i ekskluzivnost

JIA još nije objavio cijenu, ali s obzirom na to da restaurirani Interceptor R u Ujedinjenom Kraljevstvu košta oko 390.000 funti, odnosno približno 520.000 dolara u trenutku pisanja, novi automobil bit će izuzetno skup. Ipak, u svijetu ultra-skupih, limitiranih modela koji bogatim kupcima nude ekskluzivnost i analogne vozačke užitke, cijena vjerovatno neće biti presudan faktor za one koji ga mogu priuštiti.

Izjava proizvođača

David Duerden, izvršni direktor JIA, izjavio je da, iako automobil crpi inspiraciju iz Jensen Interceptora lansiranog prije 60 godina, ovo svakako nije „restaurirana“ verzija niti „nastavak proizvodnje“, već će ponosno stajati kao potpuno novi automobil sa sopstvenim identitetom.

Autorova lična recenzija

Na ličnom planu, jedva čekam da vidim šta će JIA predstaviti. Moj pokojni djed je posjedovao dva Jensen Interceptora, oba kupljena nova sedamdesetih godina i oba su jedva uspijevala ostvariti dvocifrenu potrošnju goriva. Vidjeti taj automobil ponovo osmišljen za 2020-e bit će zaista poseban trenutak.

Alistair Charlton, saradnik Forbesa

