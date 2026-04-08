Dubai više nije prvi izbor elite, ultrabogataši se sele u jedan evropski grad

Prije nešto više od mjesec dana, Dubai je bio očigledan izbor za bogate Britance u potrazi za novim domom. Malo je gradova koji omogućavaju da zarađujete ogromne svote bez poreza i trošite ih u brojnim luksuznim hotelima, restoranima i prodavnicama.

Međutim, kako Ujedinjeni Arapski Emirati dolaze pod iransku vatru, reputacija Dubaija, djelimično izgrađena kroz utjecaj emigrantskih influensera, kao utočišta globalne elite počinje da slabi. Ultrabogati britanski državljani sada traže put nazad u Evropu, a Milano, finansijski centar Italije, sve se više penje na vrh liste.

„Italija ima najbolje pogodnosti, fiksni porez i visok kvalitet života“, kaže Armand Arton, savjetnik koji pomaže multimilionerskim i milijarderskim porodicama da se presele putem programa investicionog državljanstva.

„Ljudi koji napuštaju UAE lako mogu zamisliti život u Rim ili Milanu kao međunarodnim, metropolitanskim centrima.“

Nije teško razumjeti zašto je Milano, koji je već dom nekim od najbogatijih bankara, advokata i investitora u Evropi, postao tako popularan izbor. Prema italijanskom režimu fiksnog poreza, strani rezidenti mogu plaćati 300.000 eura godišnje na sav prihod iz inostranstva, što je zanemariv iznos za najbogatije na svijetu.

„Uvijek smo bili međunarodni grad, ali se mijenjamo“, kaže Diletta Giorgolo, koja vodi kancelariju za stambene nekretnine kompanije Sotheby's u ekonomskom i modnom centru Italije.

„Imamo poseban poreski režim od 2017. godine, ali kada je Velika Britanija ukinula status non-dom, dobili smo talas novih kupaca koji dolaze u Milano.“

Sada, dok se novi talas bogatih migranata okreće ovom gradu, postavlja se pitanje, može li Milano postati novi dom ultrabogatih?

Rat u Zaljevu već je pokrenuo odlazak bogatih britanskih državljana, iako nisu svi spremni da se vrate kući. Za mnoge Evropljane, Italija predstavlja najstrategičniju opciju. Za razliku od strožih pravila u Velikoj Britaniji, novi rezidenti Italije koji nisu plaćali porez u zemlji najmanje devet od posljednjih deset godina, ne moraju plaćati porez na prihod iz inostranstva, u zamjenu za godišnji paušalni porez od 300.000 eura.

Marc Acheson iz kompanije Utmost Wealth Solutions kaže da je privlačnost Italije porasla kako je Velika Britanija postala manje privlačna za superbogate. Toliko se o tome govori u Milanu da se ovo pravilo naziva „svuota Londra“, odnosno „isprazni London“.

„Iako je Italija uvela ovaj režim još 2017. godine, tada nije privlačio veliki broj ljudi“, kaže on. „Ukidanje non-dom režima je ono što je zaista podstaklo interesovanje, a desilo se u trenutku kada je i Portugal počeo pooštravati svoja pravila.“

„Režim je jednostavan i ljudi ga vole. Italija je prelijepa zemlja, Milano ima snažan sektor finansijskih usluga, mnogo toga što London čini privlačnim ima i Milano“, dodaje Acheson.

Roberto Bonomi iz advokatske firme Withers dodaje da je Italija u međuvremenu odbacila reputaciju politički nestabilne destinacije. Giorgia Meloni, koja je na vlasti od 2022. godine, ublažila je svoje prvobitno tvrde političke stavove.

„Na početku je bilo skepticizma, ali nakon devet godina pokazali smo da je sistem stabilan. Klijenti se više ne plaše Italije, a nedavni događaji pokazuju da neizvjesnost postoji svuda“, kaže Bonomi.

Do sada se oko 5.000 ljudi priključilo italijanskom režimu fiksnog poreza, prema procjenama advokatske firme Maisto e Associati. U početku su to bili uglavnom Italijani koji su živjeli u Londonu, kaže Marco Cerrato.

„Radili su u bankarstvu, osiguranju, upravljanju imovinom ili hedge fondovima. Proveli su prethodnu deceniju u Velikoj Britaniji i željeli su se vratiti u Italiju iz ličnih i poreskih razloga“, kaže on.

„Nakon pandemije broj dolazaka je naglo porastao, a posebno nakon što su konzervativci najavili ukidanje non-dom režima.“

Novi talas interesovanja sada dolazi iz Zaljeva, kaže Arton. „Italija brzo obrađuje zahtjeve i privlači ljude koji žele preseljenje u Evropu uz pogodnosti fiksnog poreza i visok kvalitet života.“

Priliv bogate zajednice već podiže cijene u Milanu. Cijene nekretnina porasle su za 38 posto u posljednjih pet godina. Milano je nedavno prestigao Venecija kao najskuplji grad u Italiji.

Najtraženija područja uključuju Sant’Ambrogio, Brera, San Marco i Cinque Vie, u blizini Duomo di Milano.

Giorgolo procjenjuje da danas ima između 30 i 40 posto više međunarodnih kupaca nego prije samo dvije godine.

„Ranije su strani kupci tražili drugi dom u Milanu ili možda na Jezero Como, ali sada traže stalni boravak. Žele blizinu međunarodnih škola i velikih aerodroma.“

Postoje i druge poreske olakšice, uključujući program „povratak mozgova“, koji omogućava novim ili povratničkim rezidentima da plaćaju porez na samo 50 posto prihoda tokom pet godina, piše Guardian.

Ipak, ostaje pitanje koliko daleko Italija može ići s ovim modelom. Porez je porastao sa 100.000 eura 2017. na 300.000 eura danas. Bivši francuski premijer François Bayrou optužio je Italiju za „poreski damping“, što je Meloni odbacila kao potpuno neutemeljeno.

U međuvremenu, život u Milanu se ubrzano mijenja. Poput Dubaija, galerije, privatni klubovi i hoteli se šire. Italijanska vlada smanjila je PDV na umjetnička djela, što je podstaklo galerije poput Thaddaeus Ropac da prošire poslovanje u gradu.

Luksuzna ulica Via Monte Napoleone nedavno je prestigla njujoršku Petu aveniju kao najskuplja trgovačka ulica na svijetu, iako je kasnije izgubila prvo mjesto od londonske Bond Street.

Brendovi prate novi talas bogatstva, uključujući privatne klubove kao što su Casa Cipriani i Soho House.

Slične promjene dešavaju se i u Rim, gdje se očekuje otvaranje hotela Rosewood Hotels & Resorts i Four Seasons u narednim godinama.

„Zajednica stranaca donijela je mnoge promjene u Milano i Rim. Grad je oduvijek bio međunarodan tokom velikih događaja poput modne sedmice, ali sada se radi o ljudima koji ovdje žive tokom cijele godine i mijenjaju njegov karakter“, kaže Giorgolo.

Ipak, ostaje da se vidi može li Milano zaista svrgnuti Dubai kao centar globalne elite.

„Vjerujem da će se Dubai oporaviti uprkos trenutnim sigurnosnim sumnjama“, kaže Arton. „Možda više neće odgovarati svima, ali će i dalje postojati grupe kojima će biti izuzetno privlačan, jer malo je mjesta u svijetu koja nude takvu kombinaciju prilika i kvaliteta života.“

