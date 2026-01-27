Šta donosi trgovinski sporazum kojeg šefica Evropske komisije naziva „majkom svih dogovora“

Trodnevna posjeta EU rukovodstva u Indiji, na samitu posvećenom jačanju trgovinskih i odbrambenih veza između New Delhija i Brisela, rezultirala je završetkom trgovinskih pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini, između EU i Indije, koji bi trebali biti zaključeni u utorak.

„Pregovori na zvaničnom nivou se završavaju i obje strane su spremne da objave uspješan završetak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini 27. januara“, rekao je ministar trgovine Rajesh Agrawal za Politico.

Povremeni pregovori od 2007. godine

Pregovori između EU i Indije postoje još od 2007. godine, ali su se vodili povremeno, međutim, očito je da su obje strane shvatile važnost ekonomskog savezništva u vremenu kada se i Brisel i New Delhi bore sa visokim tarifama iz SAD-a i jeftinom robom iz Kine.

Prema sporazumu koji se već sada naziva historijskim između najvećeg svetskog tržišta EU i najbrže rastuće ekonomije svijeta Indije, Indija bi trebala značajno smanjiti carine na automobile i mašine, kao i na poljoprivredne proizvode poput vina i žestokih alkoholnih pića.

Kako javlja Reuters, New Delhi je speman smanjiti carine na vozila iz EU sa 110% na 40%, navodeći da je vlada premijera Narendre Modija pristala da odmah smanji porez na ograničen broj automobila (200.000 sa motorima na unutrašnje sagorijevanje) iz EU čija je uvozna cijena veća od 15.000 eura (17.739 dolara).

Vremenom bi se carine trebale dodatno smanjiti na 10%, što će olakšati pristup indijskom tržištu za evropske proizvođače automobila poput Volkswagena, Mercedes-Benza i BMW-a.

Smanjenje carina na uvoz automobila

Električna vozila na baterije bit će izuzeta od smanjenja uvoznih carina u prvih pet godina kako bi se zaštitila ulaganja domaćih igrača poput Mahindre & Mahindre i Tata Motors, u sektoru u nastajanju, rekla su dva izvora za Reuters. Nakon pet godina, električna vozila će slijediti slična smanjenja carina.

Indija je inače treće svjetsko tržište po veličini kada je riječ o prodaji automobila, odmah iza SAD-a i Kine, i smanjenje carina je velika vijest, budući da ova zemlja domaću automobilsku industriju štiti i visokim carinama između 70 i 110 posto na uvoz automobila.

Sporazum bi također mogao proširiti bilateralnu trgovinu i povećati indijski izvoz robe poput tekstila i nakita, koji je od kraja avgusta pogođen američkim tarifama od 50%.

Koliko je ovo važan sporazum o slobodnoj trgovini potvrdila je i šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen na nedavno završenom Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu kada je trgovinski sporazum s Indijom nazvala „majkom svih dogovora“.

„Uspješna Indija čini svijet stabilnijim, prosperitetnijim i sigurnijim. I svi mi imamo koristi“, objavila je von der Leyen na X.

Ranije je kazala kako Evropa želi poslovati sa centrima rasta današnjice i ekonomskim moćnicima ovog stoljeća.

Prema posljednjim podacima iz fiskalne 2024-2025. godine, trgovinska razmjena između ova dva tržišta je iznosila oko 136,5 milijardi USD, što je otprilike 75,85 milijardi USD indijskog izvoza u EU i oko 60,68 milijardi USD uvoza iz EU u Indiju.